Музеи и искусство Тарусы

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Тарусе, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по вдохновляющему городу Таруса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Прогулка по вдохновляющему городу Таруса: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей. Прогуляйтесь по набережной Оки, узнайте о знаменитых дачниках и насладитесь видами с Воскресенской горки
Начало: Площадь Ленина, д. 1 (Собор Петра и Павла)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
от 7 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
Погружение в атмосферу Тарусы, любимой Цветаевой и Паустовским. Визит в Дом-музей семьи Цветаевых на улице Розы Люксембург
Начало: По согласованию с гидом
«Одним из наиболее интересных пунктов экскурсии станет посещение Дома-музея семьи Цветаевых»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Знаменитые тарусские дачники и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Знаменитые тарусские дачники и не только: история и живописные виды
Погрузитесь в атмосферу Тарусы, прогуливаясь по живописным местам с видами на Оку и заливные луга. Узнайте о жизни Цветаевой, Паустовского и Ахмадулиной
Начало: Площадь Ленина
9 июля в 09:00
16 июля в 09:00
3 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    30 апреля 2024
    Знаменитые тарусские дачники и не только
    Были на экскурсии со Светланой 28.04.2024. Очень понравилось, как она рассказывала обо всех людях, чьи жизни оказались связанными с Тарусой.
    читать дальше

    Она посоветовала и несколько кафе, в которых можно перекусить. Мы воспользовались ее советом, пошли в кафе Дым Дымыч и не пожалели.

  • Н
    Наталия
    29 февраля 2024
    Знаменитые тарусские дачники и не только
    Большое спасибо гиду Светлане за очень интересную, познавательную экскурсию. Светлана - очень внимательный, отзывчивый человек, уж не говоря о том,
    читать дальше

    что свой город она знает, любит и от души делится знаниями с экскурсантами. Наша экскурсия прошла в конце февраля и единственное,что её омрачало - это скользкота на тропинках. Красоту набережной в городе оценить не смогли, поскольку она завалена снегом, хотя смотровую площадку почистили. Ещё раз спасибо Светлане и за рассказ, и за помощь на скользких тропинках!

  • Е
    Евгения
    29 ноября 2023
    Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
    Выражаем благодарность экскурсоводу Светлане за прекрасную экскурсию, интересный рассказ и приятное проведение времени в обществе этой шедевральной леди!
  • И
    Ирина
    5 октября 2023
    Прогулка по вдохновляющему городу Таруса
    Экскурсия была замечательная, благодаря прекрасному гиду Оксане. Вряд ли мы смогли бы понять и оценить тихую и провинциальную Тарусу без огромного количества интересной информации от гида. Вдохновившись экскурсией, захотелось вновь прочесть произведения Паустовского, Цветаевой, Ахмадулиной.
  • Н
    Наталия
    19 июля 2023
    Прогулка по вдохновляющему городу Таруса
    Все очень понравилось. У Тарусы свое неповторимое обаяние. Вид на Оку завораживает. Очень понравилась Людмила: гид знающий, любящий и чувствующий
    читать дальше

    город. Отдельное спасибо за упоминание в ходе экскурсии по городу рассказа Паустовского ‘Телеграмма’, который, к своему стыду, я раньше не читала. Большое спасибо

  • Е
    Елена
    10 мая 2023
    Прогулка по вдохновляющему городу Таруса
    Все понравилось. Экскурсовод Оксана молодец, профессионал своего дела.

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по вдохновляющему городу Таруса
  2. Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
  3. Знаменитые тарусские дачники и не только
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Храм Воскресения Христова
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июле 2024
Сейчас в Тарусе в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Тарусе на 2024 год по теме «Музеи», 15 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам