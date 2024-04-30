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что свой город она знает, любит и от души делится знаниями с экскурсантами. Наша экскурсия прошла в конце февраля и единственное,что её омрачало - это скользкота на тропинках. Красоту набережной в городе оценить не смогли, поскольку она завалена снегом, хотя смотровую площадку почистили. Ещё раз спасибо Светлане и за рассказ, и за помощь на скользких тропинках!