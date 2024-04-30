1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по вдохновляющему городу Таруса: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей. Прогуляйтесь по набережной Оки, узнайте о знаменитых дачниках и насладитесь видами с Воскресенской горки
Начало: Площадь Ленина, д. 1 (Собор Петра и Павла)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
от 7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
Погружение в атмосферу Тарусы, любимой Цветаевой и Паустовским. Визит в Дом-музей семьи Цветаевых на улице Розы Люксембург
Начало: По согласованию с гидом
«Одним из наиболее интересных пунктов экскурсии станет посещение Дома-музея семьи Цветаевых»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знаменитые тарусские дачники и не только: история и живописные виды
Погрузитесь в атмосферу Тарусы, прогуливаясь по живописным местам с видами на Оку и заливные луга. Узнайте о жизни Цветаевой, Паустовского и Ахмадулиной
Начало: Площадь Ленина
9 июля в 09:00
16 июля в 09:00
3 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла30 апреля 2024Были на экскурсии со Светланой 28.04.2024. Очень понравилось, как она рассказывала обо всех людях, чьи жизни оказались связанными с Тарусой.
- ННаталия29 февраля 2024Большое спасибо гиду Светлане за очень интересную, познавательную экскурсию. Светлана - очень внимательный, отзывчивый человек, уж не говоря о том,
- ЕЕвгения29 ноября 2023Выражаем благодарность экскурсоводу Светлане за прекрасную экскурсию, интересный рассказ и приятное проведение времени в обществе этой шедевральной леди!
- ИИрина5 октября 2023Экскурсия была замечательная, благодаря прекрасному гиду Оксане. Вряд ли мы смогли бы понять и оценить тихую и провинциальную Тарусу без огромного количества интересной информации от гида. Вдохновившись экскурсией, захотелось вновь прочесть произведения Паустовского, Цветаевой, Ахмадулиной.
- ННаталия19 июля 2023Все очень понравилось. У Тарусы свое неповторимое обаяние. Вид на Оку завораживает. Очень понравилась Людмила: гид знающий, любящий и чувствующий
- ЕЕлена10 мая 2023Все понравилось. Экскурсовод Оксана молодец, профессионал своего дела.
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июле 2024
Сейчас в Тарусе в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Тарусе на 2024 год по теме «Музеи», 15 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь