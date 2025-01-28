Индивидуальная
до 1 чел.
Исторический центр Тарусы и величественный собор Петра и Павла
Прогулка по Тарусе - это возможность увидеть исторические здания XIX века, величественные соборы и памятники известных деятелей культуры
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная прогулка по Тарусе
Погружение в атмосферу Тарусы, любимой Цветаевой и Паустовским. Визит в Дом-музей семьи Цветаевых на улице Розы Люксембург
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по старинному Серпухову и Тарусе
Откройте для себя провинциальную Россию XIX века, посетив старинные церкви, музеи и исторические здания в Тарусе и Серпухове
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла28 января 2025Прекрасная экскурсия по Тарусе. Людмила Валерьевна очень обаятельная и квалифицированный экскурсовод.
- ООльга4 января 2025Были на экскурсии в Тарусе 1 января с экскурсоводом Людмилой. Отличная экскурсия, Людмила прекрасный рассказчик, не перегружает фактами и при
- ЭЭльвира30 июля 2024Понравился экскурсовод Людмила
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Дача Святослава Рихтера»
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