Фридайвинг и снорклинг в Териберке

Мечтаете о приключении на Севере? Погружение с инструктором в Баренцево море - уникальная возможность для любителей подводного мира
Мечтаете познакомиться с настоящим Севером и испытать яркие эмоции? Погружение с опытным инструктором в воды Баренцева моря даст вам эту возможность! Перед стартом выдадут комфортные гидрокостюмы и проведут обучающую лекцию.
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Затем вместе отправитесь изучать гребешков, ежей и крабов в их естественной среде обитания. Глубина погружения на задержке дыхания - максимум 10 метров, а время - от 30 секунд до 2 минут.

Если пока не готовы к фридайвингу, можно заняться снорклингом и понаблюдать за жизнью подводного мира с поверхности. Воды Баренцева моря богаты разнообразной флорой и фауной. Заросли морской капусты, фикуса, гребешков и морских ежей, а также крабы в их естественной среде. Ограничений по здоровью нет. Фридайвинг подойдёт участникам от 18 до 60 лет. Снорклинг - без ограничений. Предоставляется всё необходимое снаряжение. Дополнительные расходы не предусмотрены. После погружения подарят фотографии, сделанные под водой с помощью камеры GoPro. Сопровождать будет инструктор из команды.

Все инструкторы обладают официальной сертификацией и обеспечивают качественное обучение и безопасность во время погружений

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Погружение в Баренцево море
  2. 🦀 Наблюдение за морскими обитателями
  3. 📸 Фото GoPro в подарок
  4. 👨‍🏫 Обучение от сертифицированных инструкторов
  5. 🤿 Вся экипировка включена

Что можно увидеть

  • Гребешки
  • Морские ежи
  • Крабы
  • Морская капуста
  • Фикус
Фридайвинг и снорклинг в Териберке
Фридайвинг и снорклинг в Териберке
Фридайвинг и снорклинг в Териберке
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перед началом погружения мы проведём обучающую лекцию: расскажем вам о различных методах погружения, нюансах работы с телом и научим правильно дышать. Глубина погружения на задержке дыхания — максимум 10 метров, а время — от 30 секунд до 2 минут.

Но если вы пока не готовы к фридайвингу, можете заняться снорклингом и понаблюдать за жизнью подводного мира с поверхности. Воды Баренцева моря богаты разнообразной флорой и фауной. Вы увидите заросли морской капусты, фикуса, гребешков и морских ежей, а также крабов в их естественной среде.

Организационные детали

  • Ограничений по здоровью нет. Фридайвинг подойдёт участникам от 18 до 60 лет. Снорклинг — без ограничений.
  • Мы предоставляем всё необходимое снаряжение. Дополнительные расходы не предусмотрены.
  • После погружения мы подарим вам фотографии, сделанные под водой с помощью камеры GoPro
  • Вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды. Все наши инструкторы обладают официальной сертификацией и обеспечивают качественное обучение и безопасность во время погружений.

в субботу и воскресенье в 08:00 и 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Норд Пилигрим»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
21 апр 2024
Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море.
Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений осталось на всю жизнь, очень горжусь собой и очень рада, что есть такая возможность погрузиться и искупаться в северном море.
Спасибо огромнейшее организаторам!!!!)

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