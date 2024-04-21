Фридайвинг и снорклинг в Териберке

Мечтаете познакомиться с настоящим Севером и испытать яркие эмоции? Погружение с опытным инструктором в воды Баренцева моря даст вам эту возможность! Перед стартом выдадут комфортные гидрокостюмы и проведут обучающую лекцию.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Погружение в Баренцево море
- 🦀 Наблюдение за морскими обитателями
- 📸 Фото GoPro в подарок
- 👨🏫 Обучение от сертифицированных инструкторов
- 🤿 Вся экипировка включена
Что можно увидеть
- Гребешки
- Морские ежи
- Крабы
- Морская капуста
- Фикус
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перед началом погружения мы проведём обучающую лекцию: расскажем вам о различных методах погружения, нюансах работы с телом и научим правильно дышать. Глубина погружения на задержке дыхания — максимум 10 метров, а время — от 30 секунд до 2 минут.
Но если вы пока не готовы к фридайвингу, можете заняться снорклингом и понаблюдать за жизнью подводного мира с поверхности. Воды Баренцева моря богаты разнообразной флорой и фауной. Вы увидите заросли морской капусты, фикуса, гребешков и морских ежей, а также крабов в их естественной среде.
Организационные детали
- Ограничений по здоровью нет. Фридайвинг подойдёт участникам от 18 до 60 лет. Снорклинг — без ограничений.
- Мы предоставляем всё необходимое снаряжение. Дополнительные расходы не предусмотрены.
- После погружения мы подарим вам фотографии, сделанные под водой с помощью камеры GoPro
- Вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды. Все наши инструкторы обладают официальной сертификацией и обеспечивают качественное обучение и безопасность во время погружений.
в субботу и воскресенье в 08:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Норд Пилигрим»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Териберке
Провели экскурсии для 22 туристов
Алексей — увлечённый гид, основатель школы фридайвинга. Я и моя команда с 2015 года обучаем людей подводному плаванию на задержке дыхания, как в бассейне, так и в открытой воде. Организую более 60Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
21 апр 2024
Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море.
Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений осталось на всю жизнь, очень горжусь собой и очень рада, что есть такая возможность погрузиться и искупаться в северном море.
Спасибо огромнейшее организаторам!!!!)
Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений осталось на всю жизнь, очень горжусь собой и очень рада, что есть такая возможность погрузиться и искупаться в северном море.
Спасибо огромнейшее организаторам!!!!)
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