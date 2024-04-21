Фридайвинг и снорклинг в Териберке

Мечтаете познакомиться с настоящим Севером и испытать яркие эмоции? Погружение с опытным инструктором в воды Баренцева моря даст вам эту возможность! Перед стартом выдадут комфортные гидрокостюмы и проведут обучающую лекцию.

Затем вместе отправитесь изучать гребешков, ежей и крабов в их естественной среде обитания. Глубина погружения на задержке дыхания - максимум 10 метров, а время - от 30 секунд до 2 минут. Если пока не готовы к фридайвингу, можно заняться снорклингом и понаблюдать за жизнью подводного мира с поверхности. Воды Баренцева моря богаты разнообразной флорой и фауной. Заросли морской капусты, фикуса, гребешков и морских ежей, а также крабы в их естественной среде. Ограничений по здоровью нет. Фридайвинг подойдёт участникам от 18 до 60 лет. Снорклинг - без ограничений. Предоставляется всё необходимое снаряжение. Дополнительные расходы не предусмотрены. После погружения подарят фотографии, сделанные под водой с помощью камеры GoPro. Сопровождать будет инструктор из команды. Все инструкторы обладают официальной сертификацией и обеспечивают качественное обучение и безопасность во время погружений

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перед началом погружения мы проведём обучающую лекцию: расскажем вам о различных методах погружения, нюансах работы с телом и научим правильно дышать. Глубина погружения на задержке дыхания — максимум 10 метров, а время — от 30 секунд до 2 минут.

Но если вы пока не готовы к фридайвингу, можете заняться снорклингом и понаблюдать за жизнью подводного мира с поверхности. Воды Баренцева моря богаты разнообразной флорой и фауной. Вы увидите заросли морской капусты, фикуса, гребешков и морских ежей, а также крабов в их естественной среде.

Организационные детали