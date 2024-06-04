Активности – экскурсии в Териберке

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Териберке, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
235 отзывов
Териберка - в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800 за человека
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
36 отзывов
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000 за всё до 15 чел.
Фридайвинг и снорклинг в Териберке
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия: фридайвинг и снорклинг в Териберке с инструктором
Мечтаете о приключении на Севере? Погружение с инструктором в Баренцево море - уникальная возможность для любителей подводного мира
Начало: У гостиницы «Норд Пилигрим»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00 и 14:00
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
12 500 за человека
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
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    не стандартный туристический маршрут. Пообщавшись с Владимиром - мы поняли, что он очень любит свою работу и увлекательно рассказывает про село Териберка и интересные места в Мурманской области. (Взяли на заметку места, которые еще хотим посетить). Благодаря Владимиру, мы увидели Териберку с другой стороны, попробовали морского огурца и местное пиво, побегали по дикому пляжу, поднялись в гору с шикарным видом на село, отправились к маяку, где попили вкусный час с вкусными булочками. ☺️Чаем нас угостил Владимир (Иван- чай, собранный и ферментированный Владимиром,с добавлением Саган Дайля). Погуляли по заброшенной школе. Осталось много теплых, позитивных, ярких, красивых воспоминаний и много классных фото☺️Очень удобно, когда хороший ГИД еще и проф. фотограф, можно любоваться видами, не отвлекаясь на самостоятельные фото, и в итоге получить красивые снимки❤️

    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Ребята большие молодцы, Антон разносторонний человек с чувством юмора, день прошел на одном дыхании.
  • V
    Valentin
    1 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Экскурсия в Териберку — это путешествие на край севера с выходом в Баренцево море. экскурсия была очень красивой и интересной.
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    мы посетили кладбище затонувших кораблей, Териберский заповедник, где находится Батарейский водопад и пляж „Яйца драконов“. Закончили вкусным обедом в отличном ресторане. Гид Сергей хорошо рассказывал об истории Териберки и о каждой из достопримечательностей. Рекомендую!

  • О
    Олег
    21 мая 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Комфортный транспорт, отличный гид, шикарные виды. Что еще надо? Териберка и Баренцево море однозначно нужно посетить хотя бы раз в
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    жизни. Но не за забывайте внимательно следовать рекомендациям гида и одеваться с учетом того, что побережье арктики это вам не Сочи - ледяной ветер и резкие смены погоды будут вас преследовать все время путешествия. Кто оделся с умом - тот получил максимальное удовольствие как от «наземной» части, так и от морской, а остальные отогревались в машине

  • В
    Виктория
    21 апреля 2024
    Фридайвинг и снорклинг в Териберке
    Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море. Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений
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    осталось на всю жизнь, очень горжусь собой и очень рада, что есть такая возможность погрузиться и искупаться в северном море. Спасибо огромнейшее организаторам!!!!)

  • М
    Марина
    21 апреля 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера
    Очень понравилась экскурсия. Все было чётко по времени. Сергей не только прекрасный гид, но и отличный водитель. Однозначно рекомендую, только
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    одевайтесь теплее. Все три ресторана, который порекомендовал Сергей оказались хорошими, т. к. была перекрыта дорога и нам пришлось побывать везде, о чем не жалеем

  • М
    Марина
    4 апреля 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера
    Замечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко по времени. Приедем ещё летом. Ждём новые маршруты!
    Замечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко поЗамечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко поЗамечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко поЗамечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко по
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
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    которые могут быть. Забрали из отеля в Мурманске, вождение комфортное, по пути узнали много нового про Сам Мурманск и историю края. Понравился путь до водопада и горка, это вообще супер;))) море с изумрудными переливами. В общем, рекомендую!!!! Спасибо огромное!!!

    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все
  • А
    Анна
    17 марта 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера
    Отличная экскурсия! По дороге был интересный рассказ об истории всего полуострова, Териберки в том числе. Маршрут продуман, всё слажено. Заботливый экскурсовод-водитель Кирилл, постоянно интересовался настроением всех попутчиков. А каким чаем угощал! 👍 Супер!
  • В
    Валерия
    14 марта 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания и воплотили их в
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    жизнь. К тому же нам повезло с погодой) Вся компания получила море удовольствия от путешествия, все супер клиентоориентированно, оперативно, доброжелательно, никто никого не торопит, на любой вопрос ответят. Отдельная благодарность Виталию за сопровождение и приятную компанию на Териберке) Место и тур потрясающие, определенно стоит их посетить!

    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Териберка - в копилку лучших дней
  2. Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
  3. Фридайвинг и снорклинг в Териберке
  4. Териберка - вечное сияние чистого Севера
Какие места ещё посмотреть в Териберке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
Сейчас в Териберке в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 335 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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