1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Териберка - в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800₽ за человека
Фотопрогулка
10 часов
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия: фридайвинг и снорклинг в Териберке с инструктором
Мечтаете о приключении на Севере? Погружение с инструктором в Баренцево море - уникальная возможность для любителей подводного мира
Начало: У гостиницы «Норд Пилигрим»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00 и 14:00
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
12 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 июня 2024Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
- ААлександр2 июня 2024Ребята большие молодцы, Антон разносторонний человек с чувством юмора, день прошел на одном дыхании.
- VValentin1 июня 2024Экскурсия в Териберку — это путешествие на край севера с выходом в Баренцево море. экскурсия была очень красивой и интересной.
- ООлег21 мая 2024Комфортный транспорт, отличный гид, шикарные виды. Что еще надо? Териберка и Баренцево море однозначно нужно посетить хотя бы раз в
- ВВиктория21 апреля 2024Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море. Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений
- ММарина21 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Все было чётко по времени. Сергей не только прекрасный гид, но и отличный водитель. Однозначно рекомендую, только
- ММарина4 апреля 2024Замечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко по времени. Приедем ещё летом. Ждём новые маршруты!
- ННаталья2 апреля 2024Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
- ААнна17 марта 2024Отличная экскурсия! По дороге был интересный рассказ об истории всего полуострова, Териберки в том числе. Маршрут продуман, всё слажено. Заботливый экскурсовод-водитель Кирилл, постоянно интересовался настроением всех попутчиков. А каким чаем угощал! 👍 Супер!
- ВВалерия14 марта 2024Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания и воплотили их в
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Активности»
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