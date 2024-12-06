Активный отдых в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Териберке, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Флоатинг и айсфлоатинг в Териберке
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия: флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
Попробуйте флоатинг в Северном Ледовитом океане! Это безопасно, весело и невероятно полезно. Получите незабываемые эмоции и заряд бодрости
Начало: На ул. Мурманская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 000 за всё до 2 чел.
Фридайвинг и снорклинг в Териберке
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Фридайвинг и снорклинг в Териберке
Открыть удивительный подводный мир Арктики в сопровождении опытного инструктора (в мини-группе)
Начало: У гостиницы «Норд Пилигрим»
22 фев в 14:00
23 фев в 10:00
15 600 за человека
Искупаться в Баренцевом море: айсфлоатинг в Териберке
На машине
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Искупаться в Баренцевом море
Необычная экскурсия для тех, кто ищет новые впечатления: айс-флоатинг в Баренцевом море подарит вам незабываемые эмоции и фото на память
Начало: В Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    6 декабря 2024
    Флоатинг и айсфлоатинг в Териберке
    Очень понравилось, было весело и гид тоже хороший, много контента наснимали
  • В
    Василий
    28 ноября 2024
    Флоатинг и айсфлоатинг в Териберке
    Незабываемые впечатления! Отличная организация, соблюдение всех правил безопастности. Все было очень здорово,весело и комфортно! Инструктор сфотографировал,снял видео!
  • Г
    Георгий
    27 ноября 2024
    Флоатинг и айсфлоатинг в Териберке
    27.11.24 Были вдвоем, остальные из группы не решились ехать в ветреную погоду - а вот мы нисколько не пожалели! Костюм
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    очень удобный и теплый, плавать было забавно и необычно, пейзаж красивый, а вода и ветер в лицо нисколько не испортили впечатление) хотя мы боялись и сомневались, но получилось супер! Спасибо организаторам

    27.11.24 Были вдвоем, остальные из группы не решились ехать в ветреную погоду - а вот мы
  • Н
    Наталья
    27 сентября 2024
    Фридайвинг и снорклинг в Териберке
    Добрый день! Хочу с радостью и большим удовольствием поделится впечатлением о снорклинге! Погружение-это просто 💥💥💥,невероятно красиво,интересно и совсем не страшно! Не холодно!!!!Косюм реально работает👌Нашим проводником-гидом был Яков,очень внимательный,с юмором,но и ответственный! А еще замечательный фотограф,за что отдельное спасибо!
    Добрый день! Хочу с радостью и большим удовольствием поделится впечатлением о снорклинге! Погружение-это просто 💥💥💥,невероятно красиво,интересно
  • В
    Виктория
    21 апреля 2024
    Фридайвинг и снорклинг в Териберке
    Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море. Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений
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    осталось на всю жизнь, очень горжусь собой и очень рада, что есть такая возможность погрузиться и искупаться в северном море. Спасибо огромнейшее организаторам!!!!)

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Флоатинг и айсфлоатинг в Териберке
  2. Фридайвинг и снорклинг в Териберке
  3. Искупаться в Баренцевом море: айсфлоатинг в Териберке
Какие места ещё посмотреть в Териберке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Самое главное
  5. Териберский маяк
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в декабре 2024
Сейчас в Териберке в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 15 600. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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