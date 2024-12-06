2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия: флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
Попробуйте флоатинг в Северном Ледовитом океане! Это безопасно, весело и невероятно полезно. Получите незабываемые эмоции и заряд бодрости
Начало: На ул. Мурманская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 000₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Водная прогулка
Фридайвинг и снорклинг в Териберке
Открыть удивительный подводный мир Арктики в сопровождении опытного инструктора (в мини-группе)
Начало: У гостиницы «Норд Пилигрим»
22 фев в 14:00
23 фев в 10:00
15 600₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборИскупаться в Баренцевом море
Необычная экскурсия для тех, кто ищет новые впечатления: айс-флоатинг в Баренцевом море подарит вам незабываемые эмоции и фото на память
Начало: В Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 декабря 2024Очень понравилось, было весело и гид тоже хороший, много контента наснимали
- ВВасилий28 ноября 2024Незабываемые впечатления! Отличная организация, соблюдение всех правил безопастности. Все было очень здорово,весело и комфортно! Инструктор сфотографировал,снял видео!
- ГГеоргий27 ноября 202427.11.24 Были вдвоем, остальные из группы не решились ехать в ветреную погоду - а вот мы нисколько не пожалели! Костюм
- ННаталья27 сентября 2024Добрый день! Хочу с радостью и большим удовольствием поделится впечатлением о снорклинге! Погружение-это просто 💥💥💥,невероятно красиво,интересно и совсем не страшно! Не холодно!!!!Косюм реально работает👌Нашим проводником-гидом был Яков,очень внимательный,с юмором,но и ответственный! А еще замечательный фотограф,за что отдельное спасибо!
- ВВиктория21 апреля 2024Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море. Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Активный отдых»
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Сколько стоит экскурсия по Териберке в декабре 2024
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