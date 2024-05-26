1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Незабываемая морская прогулка из Териберки: киты, дельфины и пляж «Яйца драконов»
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия: фридайвинг и снорклинг в Териберке с инструктором
Мечтаете о приключении на Севере? Погружение с инструктором в Баренцево море - уникальная возможность для любителей подводного мира
Начало: У гостиницы «Норд Пилигрим»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00 и 14:00
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
12 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
Попробуйте флоатинг в Северном Ледовитом океане! Это безопасно, весело и невероятно полезно. Получите незабываемые эмоции и заряд бодрости
Начало: На ул. Мурманская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 000₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий26 мая 2024Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
- ААлександра13 мая 2024Китов, увы, не увидели, но экскурсия прошла хорошо. На корабле была отапливаемая каюта для тех, кто замерз. Виды на Териберка и само море потрясающие! 2 часа прошли незаметно
- ДДинара9 мая 202409.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки. Но китов не было 😒
- ВВиктория21 апреля 2024Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море. Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Териберке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
Сейчас в Териберке в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Териберке на 2024 год по теме «Необычные», 6 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август