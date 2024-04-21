читать дальше осталось на всю жизнь, очень горжусь собой и очень рада, что есть такая возможность погрузиться и искупаться в северном море. Спасибо огромнейшее организаторам!!!!)

Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море. Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений