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Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия: фридайвинг и снорклинг в Териберке с инструктором
Мечтаете о приключении на Севере? Погружение с инструктором в Баренцево море - уникальная возможность для любителей подводного мира
Начало: У гостиницы «Норд Пилигрим»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00 и 14:00
6 июля в 14:00
7 июля в 08:00
12 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Прочувствовать мощь и красоту арктической природы и понаблюдать за животными
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
Попробуйте флоатинг в Северном Ледовитом океане! Это безопасно, весело и невероятно полезно. Получите незабываемые эмоции и заряд бодрости
Начало: На ул. Мурманская
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
от 10 000₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория21 апреля 2024Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море. Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Уникальный опыт»
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