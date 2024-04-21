Уникальный опыт – экскурсии в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Териберке, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фридайвинг и снорклинг в Териберке
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия: фридайвинг и снорклинг в Териберке с инструктором
Мечтаете о приключении на Севере? Погружение с инструктором в Баренцево море - уникальная возможность для любителей подводного мира
Начало: У гостиницы «Норд Пилигрим»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00 и 14:00
6 июля в 14:00
7 июля в 08:00
12 500 за человека
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Прочувствовать мощь и красоту арктической природы и понаблюдать за животными
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
50004 000 за человека
Флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
Попробуйте флоатинг в Северном Ледовитом океане! Это безопасно, весело и невероятно полезно. Получите незабываемые эмоции и заряд бодрости
Начало: На ул. Мурманская
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
от 10 000 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    21 апреля 2024
    Фридайвинг и снорклинг в Териберке
    Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море. Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений
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    осталось на всю жизнь, очень горжусь собой и очень рада, что есть такая возможность погрузиться и искупаться в северном море. Спасибо огромнейшее организаторам!!!!)

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фридайвинг и снорклинг в Териберке
  2. Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
  3. Флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
Какие места ещё посмотреть в Териберке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июле 2024
Сейчас в Териберке в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 12 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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