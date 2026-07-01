Описание тура
Групповые заезды: по вторникам, пятницам и воскресеньям
Оставьте позади шум и суету больших городов! Ваш дом на время путешествия – уютный парк‑отель «Тайга» под Мурманском, это идеальное место для отдыха и восстановления сил между приключениями.
А днем мы приглашаем вас в путешествие по знаковым местам Русского Севера: от величественных пейзажей Териберки до исторических достопримечательностей Мурманска.
Вас ждут:
Териберка — край земли, где можно увидеть бескрайнее Баренцево море и знаменитые каменные «яйца дракона». Здесь время замирает, а душа обретает покой среди суровой северной красоты.
Мурманск — вы узнаете тайны крупнейшего города за полярным кругом, города-героя с богатой морской историей.
В свободное время вы можете выбрать свой идеальный сценарий отдыха: попариться в баньке, насладиться тишиной леса или испытать острые ощущения от поездки на снегоходе или квадроцикле!
Это путешествие — не просто смена декораций. Это возможность перезагрузиться, наполниться силой северной природы и увезти с собой не только фотографии, но и тёплые воспоминания на долгие годы.
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
- Живем за городом в лесу, изучаем Териберку и Мурманск!
Программа тура по дням
Прилет, заселение в эко-отель
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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Прибытие в Мурманск. Встречаемся в аэропорту или на ж/д Мурманска. Рекомендуемое время прибытия: 12:00-16:00. Время заселения в отель – с 15:00.
После мы отправимся в загородный парк-отель “Тайга”. Туда, где где воздух кристально чист, где лес шепчет древние северные легенды, а время замедляет свой бег.
В Доме-студии ваш ждет современный комфорт, который встречается с духом дикой природы:
— мягкий свет электрокамина, играющий отблесками на деревянных стенах;
— панорамные окна с видом на вековые сосны — просыпаться с таким пейзажем за окном бесценно;
— терраса, где можно пить утренний кофе, слушая пение птиц;
— продуманные детали: от капсульной кофемашины до умной колонки, готовой исполнить ваш музыкальный запрос.
Возможны другие категории номеров – по согласованию.
Сегодняшний день – в вашем распоряжении, на выбор:
— прогулки по лесным тропам – вдыхайте глубокий, смолистый аромат хвои: он наполнит лёгкие свежестью!
— погружение в дух Севера: познакомьтесь с традициями коренных народов и почувствуйте тепло их гостеприимства на этнопрограмме. А затем — встреча с настоящими звёздами тундры: дружелюбными хаски! Позвольте этим голубоглазым красавцам растопить ваше сердце! За доплату, бронь заранее.
— активный отдых: тур на квадроциклах или снегоходах по живописным пейзажам – это ветер в лицо и адреналин в крови. Доступность по сезону, за доплату, водители должны иметь автомобильные права.
— парение в баньке на дровах с купелью: ощутите, как жар парилки смывает усталость, а холодная вода дарит второе дыхание. За доплату, бронь заранее.
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Если вы прибываете ранним рейсом, за доплату, мы можем организовать для вас посещение айсфлоатинга из Мурманска.
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Внимание: около загородных отелей нет городской инфраструктуры – например, магазинов. Если вам нужно заехать в магазин, сообщите об этом организатору. Где можно пообедать или поужинать – уточняйте у организатора тура, в ресторанах отелей требуется предзаказ питания.
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Альтернативы по отелям, в случае, если в парк-отеле Тайга не будет мест (возможна коррекция цены):
— Туристический комплекс Лапландская деревня. Здесь вас будут ждать уютные коттеджи на разное число постояльцев, а как альтернатива – глемпинг, купольный домик с панорамным окном и видом на лес, удобства внутри. По вашему желанию, за доплату, вы можете забронировать: сафари на снегоходах, квадроциклах, катание на банане, квест-экскурсию Дремучий лес и не только!
— Загородный отель Arctic Home: состоит из пяти отдельно стоящих благоустроенных коттеджей. Есть смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Кильдинское озеро и окрестности, а деревья не мешают наблюдать северное сияние во время его сезона. Здесь можно забронировать баньку с освежающей купелью и соляной комнатой.
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В сезон северного сияния (ориентировочно, сентябрь-апрель) по вашему желанию и с доплатой возможно организовать выезд “В погоне за северным сиянием”.
Продолжительность: 3-5 часов, зависит от погодных условий. Может быть проведен как в первый, так и во второй день тура. Стоимость – 7500 руб. /чел/выезд, включая трансфер от отеля к точке сбора группы. Поездка проходит в сборной группе до 6 человек (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии).
Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз идет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня. Удача точно пригодится!
Териберка
Завтракаем (возможны брекфаст-боксы).
А дальше — в путь! Нас ждёт дорога в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». Это заповедная зона Арктики, со своей историей, самобытной культурой, арктической кухней и с необычными природными красотами.
Дорога не будет скучной, наш гид расскажет вам о разновидностях растений, животных в тундре и лесотундре. Вы узнаете о таких жителях Кольского полуострова как саами и поморы, о их культуре, жизни сейчас, легендах и поверьях. Вы окунетесь в историю Териберки, как она зарождалась и с чего все началось.
В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж “Яйца дракона”, живописный Батарейский водопад.
До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., при наличии, уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.
Обед — время для гастрономических открытий! Мы заранее забронируем для группы столик в одном из ресторанов Териберки: «Териберский берег», «Гребешки», «Моле», «Финвал», «Полярный кит» и других. Выбирайте по меню то, что по душе — обед оплачивается самостоятельно.
В зависимости от месяца поездки, по вашему желанию и погодным условиям, после обеда за доплату возможно выбрать активности:
1) Морская прогулка по Баренцеву морю на 2-3 часа (круглогодично), корабль вмещает примерно до 15 человек. Палуба открытая, но есть и закрытая зона, чтобы согреться и отдохнуть. Стоимость – 5500-6000 руб. /чел.
Морская прогулка из Териберки — это шанс увидеть Север с новой стороны, почувствовать мощь океана и, возможно, стать свидетелем одного из самых волнующих зрелищ природы — встречи с морскими гигантами: дельфинами и китами!
Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
2) Поездка на снегоходах (примерно с конца декабря по апрель)
Проведите 1–2,5 часа в заснеженных просторах: вы можете управлять снегоходом самостоятельно (нужны водительские права) или с комфортом устроиться в санях позади него. Катание возможно как в одиночку, так и вдвоём. Стоимость участия — от 5000 до 8000 руб. с человека.
3) Адреналин на квадроциклах (примерно с июня по сентябрь)
Незабываемые 1–2 часа за рулём или пассажиром! Для управления квадроциклом потребуются водительские права. Можно отправиться в путь в одиночку или вдвоём. Особо рекомендуем маршрут «Конец всех дорог» — он откроет вам самые красивые виды. Стоимость участия: от 3500 до 5000 руб. на человека.
4) В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.
5) Айсфлоатинг: дыхание Баренцева море
Специальный спасательный костюм полностью покрывает тело и обеспечивает плавучесть до 6 часов, что делает активность абсолютно безопасной. Ваше пребывание в воде составит 30–40 минут — достаточно, чтобы ощутить мощь природы и получить мощный заряд энергии. Стоимость участия: 6000 руб. с человека.
6) SUP‑прогулка по реке Териберка
На SUP‑доске, в тёплом гидрокостюме, вы скользите по водам реки Териберка — 2,5 часа умиротворения, красоты и гармонии. Перед стартом — инструктаж и первые шаги на доске, после — согревающее чаепитие. Доплата: 6000 руб. /чел.
На этом наше путешествие не заканчивается, мы отправляемся на удивительной красоты песчаный пляж, прогуляемся до выброшенного корабля, покачаемся на самых северных качелях, увидим скелет из фильма “Левиафан” и сделаем классные кадры на “троне Посейдона”.
После чего мы отправимся обратно в отель – дорога займет около 2,5 часов.
ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку заметет и она будет перекрыта МурманскАвтодором (север диктует свои правила), мы поедем в Кировск и Хибины (входные билеты в объекты в Кировске оплачиваются на месте). Предугадать вероятность перекрытия дороги заранее невозможно. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Обзорная экскурсия по городу Мурманску
Завтракаем, выселяемся из номера. Вещи можно будет оставить в отеле или взять с собой на экскурсию – уточняйте этот момент при бронировании.
Отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску. Мурманск — крупнейший в мире город за полярным кругом. Еще его называют столицей Арктики. Мурманск – достаточно молодой город, но он может похвастаться большим количеством памятников, своей историей и культурой. Также у него немало почетных званий: город-герой и самый северный административный центр России.
Мы посмотрим:
— Мемориал «Защитникам Советского Заполярья» («Алёша») — монумент, возвышающийся над городом, символ памяти о подвиге защитников Заполярья.
— Памятник «Ждущая» — трогательное посвящение женщинам, чьи мужья и сыновья уходят в море.
— Мемориальный комплекс «Курск» — место памяти о подводной лодке «Курск» и её экипаже. В программу входит посещение церкви «Спас‑на‑водах».
— Маяк — один из символов Мурманска.
— Мемориальный комплекс «Абрам‑Мыс» (по желанию) — дань памяти защитникам неба Заполярья.
— Атомный ледокол «Ленин» (осмотр с внешней стороны) — первый в мире атомный ледокол. Если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией. Входные билеты приобретаются на месте в кассах или на сайте музея. Также возможно бронирование билетов заранее за доплату, по возможностям ледокола – наличию билетов по предварительной брони на конкретный сеанс.
* В дни, когда ледокол не работает / закрыт под мероприятия Росатомфлота, посещение его невозможно.
Далее у вас будет свободное время, чтобы пообедать.
После чего отправляемся в аэропорт Мурманска, к рейсам с вылетом после 18 часов. Также возможен трансфер на ж/д вокзал Мурманска.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт Мурманска, также возможен ж/д вокзал
- Проживание с завтраками в доме-студии парк-отеля Тайга, стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. С коррекцией цены, возможен отель Лапландская деревня или отель Арктик Хоум
- Питание: завтраки
- Транспорт и перемещения по программе
- Работа гида во 2 и 3 день, возможно в формате гид-водитель
- Работа координатора тура
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Экскурсия в Териберку
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение - стоимость по запросу, зависит от дат, подселения нет
- Выезды на северное сияние - 7500 руб. /чел./выезд (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий, фотографии бонусом)
- Посещение бани, другие активности, которые предлагает инфраструктура отеля
- Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Сани в Териберке в снежный период - ок. 1500-2500 руб. /чел., при наличии
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб. /чел
- Айсфлоатинг в Териберке - 6000 руб. /чел
- Снегоходная прогулка в Териберке - от 5000-8000 руб. /чел
- Поездка на квадроциклах в Териберке - от 3500-5000 руб. /чел
- Sup-прогулка по р. Териберка - 6000 руб. /чел
- Билет на ледокол Ленин: 200-800 руб., в зависимости от категории граждан, бронь билетов заранее - плюс 400 руб. за билет
- Дополнительные активности в первый день: посещение этнопрограммы, квадроциклы, снегоходы, айсфлоатинг, катание на собачьих упряжках - стоимость запрашивайте
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
ВАЖНО! Для туристов путешествующих в зимний период!
В случае, если дорогу на Териберку заметет и она будет перекрыта МурманскАвтодором (север диктует свои правила), мы поедем в Кировск и Хибины (входные билеты в объекты в Кировске оплачиваются на месте). Предугадать вероятность перекрытия дороги заранее невозможно. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Размещение
Проживание с завтраками в доме-студии парк-отеля Тайга, стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. С коррекцией цены, возможен отель Лапландская деревня или отель Арктик Хоум. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Системы подселения нет!
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?
Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?
Если вы посещаете регион в период северного сияния (сентябрь – середина апреля), вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией – “В погоне за Северным сиянием” (оплачивается на месте, выезд – по погоде). На охоту мы отправляемся ночью. Обращаем внимание – мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз будет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше. Удача точно пригодится!
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.