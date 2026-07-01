2 день

Териберка

Завтракаем (возможны брекфаст-боксы).

А дальше — в путь! Нас ждёт дорога в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». Это заповедная зона Арктики, со своей историей, самобытной культурой, арктической кухней и с необычными природными красотами.

Дорога не будет скучной, наш гид расскажет вам о разновидностях растений, животных в тундре и лесотундре. Вы узнаете о таких жителях Кольского полуострова как саами и поморы, о их культуре, жизни сейчас, легендах и поверьях. Вы окунетесь в историю Териберки, как она зарождалась и с чего все началось.

В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж “Яйца дракона”, живописный Батарейский водопад.

До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., при наличии, уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.

Обед — время для гастрономических открытий! Мы заранее забронируем для группы столик в одном из ресторанов Териберки: «Териберский берег», «Гребешки», «Моле», «Финвал», «Полярный кит» и других. Выбирайте по меню то, что по душе — обед оплачивается самостоятельно.

В зависимости от месяца поездки, по вашему желанию и погодным условиям, после обеда за доплату возможно выбрать активности:

1) Морская прогулка по Баренцеву морю на 2-3 часа (круглогодично), корабль вмещает примерно до 15 человек. Палуба открытая, но есть и закрытая зона, чтобы согреться и отдохнуть. Стоимость – 5500-6000 руб. /чел.

Морская прогулка из Териберки — это шанс увидеть Север с новой стороны, почувствовать мощь океана и, возможно, стать свидетелем одного из самых волнующих зрелищ природы — встречи с морскими гигантами: дельфинами и китами!

Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.

2) Поездка на снегоходах (примерно с конца декабря по апрель)

Проведите 1–2,5 часа в заснеженных просторах: вы можете управлять снегоходом самостоятельно (нужны водительские права) или с комфортом устроиться в санях позади него. Катание возможно как в одиночку, так и вдвоём. Стоимость участия — от 5000 до 8000 руб. с человека.

3) Адреналин на квадроциклах (примерно с июня по сентябрь)

Незабываемые 1–2 часа за рулём или пассажиром! Для управления квадроциклом потребуются водительские права. Можно отправиться в путь в одиночку или вдвоём. Особо рекомендуем маршрут «Конец всех дорог» — он откроет вам самые красивые виды. Стоимость участия: от 3500 до 5000 руб. на человека.

4) В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.

5) Айсфлоатинг: дыхание Баренцева море

Специальный спасательный костюм полностью покрывает тело и обеспечивает плавучесть до 6 часов, что делает активность абсолютно безопасной. Ваше пребывание в воде составит 30–40 минут — достаточно, чтобы ощутить мощь природы и получить мощный заряд энергии. Стоимость участия: 6000 руб. с человека.

6) SUP‑прогулка по реке Териберка

На SUP‑доске, в тёплом гидрокостюме, вы скользите по водам реки Териберка — 2,5 часа умиротворения, красоты и гармонии. Перед стартом — инструктаж и первые шаги на доске, после — согревающее чаепитие. Доплата: 6000 руб. /чел.

На этом наше путешествие не заканчивается, мы отправляемся на удивительной красоты песчаный пляж, прогуляемся до выброшенного корабля, покачаемся на самых северных качелях, увидим скелет из фильма “Левиафан” и сделаем классные кадры на “троне Посейдона”.

После чего мы отправимся обратно в отель – дорога займет около 2,5 часов.

ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку заметет и она будет перекрыта МурманскАвтодором (север диктует свои правила), мы поедем в Кировск и Хибины (входные билеты в объекты в Кировске оплачиваются на месте). Предугадать вероятность перекрытия дороги заранее невозможно. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086