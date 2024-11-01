Описание тура
Групповые заезды: по вторникам, пятницам и воскресеньям
Откройте для себя магию Русского Севера! Этот тур сочетает уют Мурманска — с комфортными ночёвками и утренними завтраками — и захватывающее путешествие в Териберку, легендарный посёлок за Полярным кругом.
В сезон северного сияния (с сентября до середины апреля, за доплату) вас ждёт особое приключение: вечерние выезды «В погоне за северным сиянием» — шанс увидеть небесный танец огней во всей его первозданной красоте.
А чтобы прочувствовать северную атмосферу еще больше, вы за доплату можете провести ночь в одном из уникальных глэмпингов: «Аврора Вилладж», «Лапландская деревня», «Резиденция Северное Сияние».
Вас ожидают незабываемые впечатления:
единение с дикой природой — от задумчивого леса до бескрайней тундры;
мощь Баренцева моря, окраины Северного Ледовитого океана;
история Териберки, где каждый камень хранит следы полярных ветров;
охота за северным сиянием — волшебное зрелище, которое останется с вами навсегда.
Тур состоится от 3 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
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Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск, заселение в отель
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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Самостоятельное прибытие в Мурманск
Самостоятельное заселение в отель Румс энд Брекфаст, АйТерра, Самител (заезд после 14:00-15:00). Выбор отеля – на усмотрение организатора. С коррекцией цены, по наличию мест, можем предложить размещение в других отелях: Хвоя, Азимут Сити Мурманск, Ренессанс Бутик, Меридиан, Экспедиция, других отелях по согласованию.
На обед и ужин мы можем заказать для вас столики в лучших ресторанах Мурманска.
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В ваше свободное время за доплату мы можем вам предложить дополнительные активности (доступность зависит от сезона, стоимость и описание вариантов программ запрашивайте):
— Снегоходный тур – от 1 часа
— Тур на квадроциклах – от 1 часа
— Айсфлоатинг
— Катание на собачьей упряжке
— Посещение этнопрограммы, где вам расскажут о быте саамов, вы познакомитесь с северными оленями
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* Сентябрь – середина апреля: выезжаем на охоту за северным сиянием.
Поездка дополнительная, проходит в сборной группе до 6 человек, зависит от погодных условий, за доп. плату – 5500 руб. (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии). Средняя продолжительность выезда – 3-5 часов. Возможно проведение в другой день.
!! Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Удача точно пригодится!
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Желающие могут на 1 ночь поселиться в глемпинге Аврора Вилладж, глемпинге комплекса Лапландская деревня, или Резиденции Северное Сияние (купол или зеркальный дом), доплата – ОТ 10 000 руб. с человека при двухместном размещении в иглу, размер доплаты зависит от сезона! Трансфер до глемпинга и из глемпинга включен.
Экскурсия в Териберку
Начнём наш день с завтрака в отеле — подкрепимся перед насыщенным путешествием.
А дальше — в путь! Нас ждёт дорога в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».
По дороге будет чем восхититься: пейзажи за окном будут меняться с удивительной скоростью. Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото — такие кадры точно нужно будет запечатлеть!
В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж “Яйца дракона”, живописный Батарейский водопад. До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.
А хотите взглянуть на Баренцево море с другого ракурса? Для любителей морских приключений организуем 2–3‑часовую прогулку на корабле в составе сборной группы! Кто знает, может, нам повезёт увидеть грациозных дельфинов или величественных китов… Но помните: это дикая природа, и встречи с морскими обитателями — всегда сюрприз, а не гарантированная программа.
Морская прогулка идет за доплату – ок. 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее, возможна посадка на корабль по крутой лестнице или путем перехода через несколько кораблей).
Обед — время для гастрономических открытий! Мы заранее забронируем для группы столик в одном из ресторанов Териберки: «Териберский берег», GREBESHKI, «Моле», «Финвал», «Полярный кит» и других. Выбирайте по меню то, что по душе — обед оплачивается самостоятельно.
После обеда — свободное время! Гуляйте, дышите морским воздухом, делайте фото на память. Здесь каждый уголок — как готовая открытка.
В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.
Возвращаемся в отель в Мурманске
ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем на экскурсию в Кировск. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Выселение, свободное время или доп. поездки
Завтрак в отеле, выселение из номера до 12:00. Вещи можно оставить в комнате для багажа в отеле, если вы убываете в этот день позже.
Возможен заказ дополнительной экскурсии:
Обзорная экскурсия по Мурманску – доплата 3500 руб. /чел (группа до 6 чел). Познакомимся с основными достопримечательностями столицы Арктики.
Экскурсия сопровождается рассказом гида об истории основания и развития города, об Арктике в целом. Посмотрим мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» – «Алеша», памятник «Ждущая» – памятник женщине, ждущей своего моряка, мемориальный комплекс – «Курск» с посещением церкви «Спас-на-водах», маяк, мемориальный комплекс Абрам Мыс (по желанию), осмотр атомного ледокола «Ленин» (если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией – билеты приобретаются в кассе на месте, на сайте музея или за доплату через организатора тура).
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Румс энд Брекфаст, АйТерра, Самител в Мурманске (стоимость дана за одного человека при двухместном размещении). С коррекцией цены возможно размещение в других отелях по согласованию
- Завтраки в отеле
- Экскурсия в Териберку
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод на экскурсии в Териберку, возможно в формате гид-водитель
Что не входит в цену
- Авиаперелет или ж/д переезд из вашего города до Мурманска
- Трансфер из аэропорта или с ж/д вокзала, возможны за доплату - стоимость по запросу
- Одноместное размещение - по запросу, за доплату, от 4500 руб., подселения нет
- Доплата за ночь в глемпинге, включая трансферы - от 10000 руб/чел при двухместном размещении, точная доплата зависит от сезона
- Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Сани в нац. парке Териберка, при наличии - ок. 1500-2500 руб. /чел
- Морская прогулка по Баренцеву морю: 5500-6000 руб/чел (уточняйте на конкретную дату)
- Поездка «В погоне за Северным сиянием» - 5500 рублей с чел. за выезд, группа до 6 человек (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий, фотографии бонусом)
- Обзорная экскурсия по Мурманску - 3500 руб. /чел, входной билет на ледокол Ленин - 200-800 руб. /билет, бронь заранее - плюс 400 руб. /билет
- Дополнительные экскурсии и активности (снегоходы, квадроциклы, айсфлоатинг, собачьи упряжки, этнодеревня) - стоимость по запросу
О чём нужно знать до поездки
Связь до начала тура
По правилам площадки обмен контактами до момента предоплаты тура запрещён. Связь с организаторами в чате - наиболее оперативная, так как здесь отвечают несколько сотрудников по мере поступления сообщений. На телефонные звонки лучше договариваться заранее по времени: в связи с частыми поездками организатора по маршрутам + глушение связи.
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 3 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
ВАЖНО! Для туристов путешествующих в зимний период!
В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем на экскурсию в Кировск. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно.
Может ли один человек присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?
Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?
Если вы посещаете регион в период северного сияния (сентябрь – середина апреля), вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией – “В погоне за Северным сиянием” (оплачивается на месте, выезд – по погоде). На охоту мы отправляемся ночью. Обращаем внимание – мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз будет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше. Удача точно пригодится!
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Размещение
Размещение в базовых отелях происходит на усмотрение организатора: примеры уровня отелей и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д
На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.