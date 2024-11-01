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Кольский лайт: Териберка + проживание

Откройте для себя Арктику: базовый тур с проживанием и экскурсией
Кольский лайт: Териберка + проживаниеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Кольский лайт: Териберка + проживаниеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Кольский лайт: Териберка + проживаниеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Групповые заезды: по вторникам, пятницам и воскресеньям

Откройте для себя магию Русского Севера! Этот тур сочетает уют Мурманска — с комфортными ночёвками и утренними завтраками — и захватывающее путешествие в Териберку, легендарный посёлок за Полярным кругом.

В сезон северного сияния (с сентября до середины апреля, за доплату) вас ждёт особое приключение: вечерние выезды «В погоне за северным сиянием» — шанс увидеть небесный танец огней во всей его первозданной красоте.

А чтобы прочувствовать северную атмосферу еще больше, вы за доплату можете провести ночь в одном из уникальных глэмпингов: «Аврора Вилладж», «Лапландская деревня», «Резиденция Северное Сияние».

Вас ожидают незабываемые впечатления:

  • единение с дикой природой — от задумчивого леса до бескрайней тундры;

  • мощь Баренцева моря, окраины Северного Ледовитого океана;

  • история Териберки, где каждый камень хранит следы полярных ветров;

  • охота за северным сиянием — волшебное зрелище, которое останется с вами навсегда.

Тур состоится от 3 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.

  • Откройте для себя Арктику: базовый тур с проживанием и экскурсией

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск, заселение в отель

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

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Самостоятельное прибытие в Мурманск

Самостоятельное заселение в отель Румс энд Брекфаст, АйТерра, Самител (заезд после 14:00-15:00). Выбор отеля – на усмотрение организатора. С коррекцией цены, по наличию мест, можем предложить размещение в других отелях: Хвоя, Азимут Сити Мурманск, Ренессанс Бутик, Меридиан, Экспедиция, других отелях по согласованию.

На обед и ужин мы можем заказать для вас столики в лучших ресторанах Мурманска.

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В ваше свободное время за доплату мы можем вам предложить дополнительные активности (доступность зависит от сезона, стоимость и описание вариантов программ запрашивайте):

Снегоходный тур – от 1 часа

Тур на квадроциклах – от 1 часа

Айсфлоатинг

Катание на собачьей упряжке

Посещение этнопрограммы, где вам расскажут о быте саамов, вы познакомитесь с северными оленями

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* Сентябрь – середина апреля: выезжаем на охоту за северным сиянием.

Поездка дополнительная, проходит в сборной группе до 6 человек, зависит от погодных условий, за доп. плату – 5500 руб. (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии). Средняя продолжительность выезда – 3-5 часов. Возможно проведение в другой день.

!! Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Удача точно пригодится!

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Желающие могут на 1 ночь поселиться в глемпинге Аврора Вилладж, глемпинге комплекса Лапландская деревня, или Резиденции Северное Сияние (купол или зеркальный дом), доплата – ОТ 10 000 руб. с человека при двухместном размещении в иглу, размер доплаты зависит от сезона! Трансфер до глемпинга и из глемпинга включен.

Прибытие в Мурманск, заселение в отельПрибытие в Мурманск, заселение в отельПрибытие в Мурманск, заселение в отель
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Экскурсия в Териберку

Начнём наш день с завтрака в отеле — подкрепимся перед насыщенным путешествием.

А дальше — в путь! Нас ждёт дорога в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».

По дороге будет чем восхититься: пейзажи за окном будут меняться с удивительной скоростью. Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото — такие кадры точно нужно будет запечатлеть!

В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж “Яйца дракона”, живописный Батарейский водопад. До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.

А хотите взглянуть на Баренцево море с другого ракурса? Для любителей морских приключений организуем 2–3‑часовую прогулку на корабле в составе сборной группы! Кто знает, может, нам повезёт увидеть грациозных дельфинов или величественных китов… Но помните: это дикая природа, и встречи с морскими обитателями — всегда сюрприз, а не гарантированная программа.

Морская прогулка идет за доплату – ок. 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее, возможна посадка на корабль по крутой лестнице или путем перехода через несколько кораблей).

Обед — время для гастрономических открытий! Мы заранее забронируем для группы столик в одном из ресторанов Териберки: «Териберский берег», GREBESHKI, «Моле», «Финвал», «Полярный кит» и других. Выбирайте по меню то, что по душе — обед оплачивается самостоятельно.

После обеда — свободное время! Гуляйте, дышите морским воздухом, делайте фото на память. Здесь каждый уголок — как готовая открытка.

В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.

Возвращаемся в отель в Мурманске

ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем на экскурсию в Кировск. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.

Экскурсия в ТериберкуЭкскурсия в ТериберкуЭкскурсия в Териберку
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Выселение, свободное время или доп. поездки

Завтрак в отеле, выселение из номера до 12:00. Вещи можно оставить в комнате для багажа в отеле, если вы убываете в этот день позже.

Возможен заказ дополнительной экскурсии:

Обзорная экскурсия по Мурманску – доплата 3500 руб. /чел (группа до 6 чел). Познакомимся с основными достопримечательностями столицы Арктики.

Экскурсия сопровождается рассказом гида об истории основания и развития города, об Арктике в целом. Посмотрим мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» – «Алеша», памятник «Ждущая» – памятник женщине, ждущей своего моряка, мемориальный комплекс – «Курск» с посещением церкви «Спас-на-водах», маяк, мемориальный комплекс Абрам Мыс (по желанию), осмотр атомного ледокола «Ленин» (если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией – билеты приобретаются в кассе на месте, на сайте музея или за доплату через организатора тура).

Выселение, свободное время или доп. поездкиВыселение, свободное время или доп. поездкиВыселение, свободное время или доп. поездки
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Румс энд Брекфаст, АйТерра, Самител в Мурманске (стоимость дана за одного человека при двухместном размещении). С коррекцией цены возможно размещение в других отелях по согласованию
  • Завтраки в отеле
  • Экскурсия в Териберку
  • Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод на экскурсии в Териберку, возможно в формате гид-водитель
Что не входит в цену
  • Авиаперелет или ж/д переезд из вашего города до Мурманска
  • Трансфер из аэропорта или с ж/д вокзала, возможны за доплату - стоимость по запросу
  • Одноместное размещение - по запросу, за доплату, от 4500 руб., подселения нет
  • Доплата за ночь в глемпинге, включая трансферы - от 10000 руб/чел при двухместном размещении, точная доплата зависит от сезона
  • Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
  • Сани в нац. парке Териберка, при наличии - ок. 1500-2500 руб. /чел
  • Морская прогулка по Баренцеву морю: 5500-6000 руб/чел (уточняйте на конкретную дату)
  • Поездка «В погоне за Северным сиянием» - 5500 рублей с чел. за выезд, группа до 6 человек (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий, фотографии бонусом)
  • Обзорная экскурсия по Мурманску - 3500 руб. /чел, входной билет на ледокол Ленин - 200-800 руб. /билет, бронь заранее - плюс 400 руб. /билет
  • Дополнительные экскурсии и активности (снегоходы, квадроциклы, айсфлоатинг, собачьи упряжки, этнодеревня) - стоимость по запросу
О чём нужно знать до поездки

Связь до начала тура

По правилам площадки обмен контактами до момента предоплаты тура запрещён. Связь с организаторами в чате - наиболее оперативная, так как здесь отвечают несколько сотрудников по мере поступления сообщений. На телефонные звонки лучше договариваться заранее по времени: в связи с частыми поездками организатора по маршрутам + глушение связи.

Что важно знать о туре?

Тур состоится от 3 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.

ВАЖНО! Для туристов путешествующих в зимний период!

В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем на экскурсию в Кировск. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно.

Может ли один человек присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?

Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.

Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?

Если вы посещаете регион в период северного сияния (сентябрь – середина апреля), вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией – “В погоне за Северным сиянием” (оплачивается на месте, выезд – по погоде). На охоту мы отправляемся ночью. Обращаем внимание – мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз будет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше. Удача точно пригодится!

Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?

Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.

Размещение

Размещение в базовых отелях происходит на усмотрение организатора: примеры уровня отелей и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.

Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д

На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.

Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?

Да, можно.

Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.

На всём ли маршруте есть связь?

В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.

Можно ли купить этот тур в подарок?

Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.

Состав группы

Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.

Транспорт

Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.

Проведение и отмена тура со стороны организатора

Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.

Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста

На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.

При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Созвоны: 11:00-20:00 по времени Москвы, понедельник-суббота. Просьба о созвонах договариваться в чате, чтобы звонки не накладывались. В иное время - отвечаем в чате. Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба
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наличие запрашивать в чате! 15 лет работаю тревел-агентом и организатором путешествий. Сама была в 62 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре и на мысе Канаверал. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я готова поделиться своими эмоциями с вами. Моя компания внесена в реестр туроператоров России.

Тур входит в следующие категории Териберки

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