Поиск китов и северного сияния на краю света
Киты, северное сияние, баня на берегу моря, северная гастрономия
«Далее нас ждет обед в ресторане TUNDRA»
20 мар в 10:00
от 37 500 ₽ за человека
Тур в Мурманск на Новый год и Рождество
Северное сияние, киты, хаски, дегустации, встреча Нового года и Рождества
«Получите незабываемое удовольствие от катания на ездовых собаках, дегустаций даров моря, наслаждения шумом океана»
2 янв в 10:00
30 дек в 10:00
от 58 000 ₽ за человека
5%
Териберка. Майские на максималку. Всё включено: баня, море, рыбалка
Приглашаем вас в незабываемый майский тур в Териберку! Мы подготовили
«разнообразный завтрак шведский стол, изысканные обеды, а также возможность выбрать ужин по собственным предпочтениям»
9 мая в 10:00
1 мая в 10:00
от 76 000 ₽
80 000 ₽ за человека
Молодёжная Териберка в небольшой группе
Киты, северное сияние, баня на берегу моря, северная гастрономия
«Далее нас ждет обед в ресторане Tundra»
20 мар в 10:00
от 37 500 ₽ за человека
