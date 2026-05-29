Описание тура
Только представь, бесконечная романтика Полярного дня, незаходящее солнце на полюсе Земли. Это так близко, ты можешь здесь оказаться! И ты окажешься здесь!
Когда ты причастен к волшебству, бескрайнему Полярному дню!
Тундра
Дурманящая ароматами
Нежные краски низкого незаходящего солнца и манящие подушки мхов. Холодные строгие скалы плачут летними ручьями. Прозрачные литорали наполнены микро-миром водорослей и планктона.
Тебе захочется сюда вновь вернуться с самыми дорогими людьми. Ты не забудешь эти места!
Арктика
Оживает и дышим этим летом, наполняет тебя жизнью. Такую энергию ты ощутишь лишь на самом краю Земли в самый расцвет Полярной тундры!
Великолепие Полярного дня:
Свобода и воля, ты здесь можешь все!
Танцы в тундре под полуночным солнцем, сапы в бухте, прогулка на птичий остров на отливе(у нас есть всего лишь час чтобы вернуться на берег!)
Морские прогулки на скоростных катерах с капитанами, что болеют Арктикой! Гребешков, морских ежей, того самого королевского краба для тебя достанут дайверы со дна морского - самого свежего! Как же мы тебе завидуем, что ты увидишь впервые это Всё!
Нас ждет невероятное путешествие в Русское Заполярье, к берегам сурового Баренцева моря!
Весной и в начале лета к берегам Кольского полуострова приходит вкусная рыбка мойва - это знают киты и торопятся в бухту в надежде на пиршество!
Мы выйдем в открытое море, несложно увидеть горбатого кита и полосатиков - их популяции многочисленны. А если повезет, можно встретить гренландского кита, кашалота, нарвала и касаток.
Но надо учесть, что выход в море, это не поход в зоопарк и нет 100% вероятности, что мы увидим китов, но то что будет красиво, это 1000%
А что на суше?
Мы конечно погуляем по знаменитой на всю страну поморской деревне Териберке! Осмотрим старые поморские домики, заброшенную мрачную школу. А потом поднимем настроение бокалом свежесваренного Териберского пива (кто любит). Заглянем в один из местных рестранчиков, тепло пообщаемся! Мы ничего не пропустим!
Про кайф:
Баня, в такой ты еще не парился)
Только представь - на самом берегу океана! С панорамными окнами и огромным столом для большой компании, с жаркой парилкой и выходом на арктический пляж! А еще, ты точно побежишь окунуться в холодные воды Баренцева моря, а потом назад в парилку. Вот это эмоции, такие не зыбать никогда! Мы все снимем на видео, и это будут крутые кадры достойные многочисленных лайков твоих друзей!
Посмотри отзывы, что пишут наши гости-путешественники:
Если ты еще не заглядывал в отзывы - это надо сделать! Мы не настаиваем на обратной связи, только от сердца, но то, что пишут наши гости, максимально ценно!
Эмоции в словах дороже кратно, впечатления остаются в душе, отклик о встрече с Севером для нас бесценен! А мы лишь проводники и свидетели твоего путешествия на бескрайний Край Земли, с заботой и вниманием к каждой детали
Программа тура по дням
Мы отправляемся в путь. Дорога в Териберку
10.00-12:00 Сбор всех участников тура. Встречаем в аэропорту/забираем из отелей. Знакомимся!
14.00 Заселяемся в легендарный отель Рыбзавод в Териберке. Так его привыкли называть как местные, так и многочисленные гости. Мы Вам расскажем, почему так вышло) Именно там снимались сцены для Левиафана и проживали актеры. Номера теплые и уютные. А вечерами веселье, вкусные ужины и новые знакомства в общей гостиной.
В тур включено двухместное размещение.
14.30 Обед от поваров отеля. По-домашнему вкусно. Обязательно будет поджареная свежая треска, горячий супчик и салат, вкуснейший компот как у бабушки)
15.00 Подкрепились и на прогулку!
Нас ждет старая часть поселка Териберка (там все отели, рестораны и активности).
Гуляем по самым топовым местам, ты точно слышал о них из соцсетей.
Гигантская качель - суровый аттракцион, но так манит почувствовать ветер в волосах и бесконечную свободу полета!
Трон как в мрачной саге о Викингах
Скелет кита из фильма Левиафан - все увидим и оставим в памяти телефонов и конечно своей собственной)
Идем по пляжу у самой кромки воды. Слышим нежный шум волны или страсти шторма, смотря какой силы будет ветер! Приблизимся к кораблю-призраку. Когда-то беспощадная стихия навсегда поселила его на морском берегу, а мы сделаем самые крутые фото на его фоне.
Возвращаемся в поселок и заглянем в самую северную пивоварню! Пиво здесь особое. Его основа - чистейшая северная вода придает ему неповторимую свежесть, его стоит попробовать!
Гуляем дальше по деревне до Оленьей фермы. Угощаем северных оленей их любимым лакомством - ягелем. Обнимаемся с милейшими пушистиками хаски, сделаем тысячу фото с голубоглазыми добряками! Заглянем в старинную поморскую избу, где сможем закупиться сувенирами и настойками на местных ягодах, вареньями и вкусняшками. Грузимся в автобусы, возвращаемся на базу!
19:00 Настал его час! Наш невероятно вкусный Гала-ужин! Наши гости частенько апплодисментами встречают гида с огромным подносом вкуснейшего королевского краба! А вслед за ним живой морской гребешок, свежайший полезный морской еж! Научим чистить, расскажем про ценность и пользу свежих морепродуктов. А также - море историй от дайверов-ловцов морегадов. Будет очень много, вкусно и весело!
21:00-до бесконечности)
Чилим светлой ночью на пляже, гуляем по отливу, дышим морем.
Низкое ночное солнце ласкает море, шумят птичьи базары, счастливые люди вокруг ведь у нас уже в мае приходит период Белых Ночей, а в июне наступает Полярный День!
Если захотим, прогуляемся на сап-бордах по спокойному морю, если позволит погода
Териберка по полной
10:00 Плотный завтрак в отеле
11:00 Выход в море (2 часа). Смотрим по погоде! Возможен перенос активности на другой день. Северное море капризно!
14:00 Вкусный домашний обед в отеле.
15:00 Отправляемся на прогулку прямо к Северному Ледовитому океану!
Нас ждет каменный пляж из гигантской гальки - Яйца дракона, эта бухта уникальна! Ведь камни выгладили многолетние шторма, которые и по сей день не щадят побережье и перебирают валуны, придавая им идеальную форму!
Добираемся по яркой тундре до Батарейского водопада, несущего свои бурные потоки между золотистых скал прямо в Баренцево море! Рассматриваем уникальную флору тундры, краснокнижные растения, карликовые деревья и грибы-надберезовики)
Поднимаемся на смотровую площадку, буквально парим над скалами и морем!
Для самых увлеченных арктическим трекингом, и при благоприятных погодных условиях, наше направление- заброшенные орудия времен Великой отечественной войны. Эти пушки когда-то защищали побережье от врага, наступавшего с моря. Вид с берега открывается невероятный.
На обратном пути можем искупаться в местных озерах, а если приезжаете в августе, будем делать остановки и лакомиться бесконечно вкусной крупной черникой, если повезет, отведаем северной царской ягоды морошки и насобираем грибов на жареху!
Возвращаемся на базу после шикарного дня, отдыхаем и готовимся к ужину.
19:00 На этот раз ужинаем местной рыбой под картошечку с зеленью и овощными салатами и разносолами! Нежная форель слабой соли, мясистая зубатка горячего копчения, наш традиционный жирненький палтус - все самое свежее местное вкусное, ум отъешь! Наши гости увозят такие гостинцы близким, попробовав нашу рыбу!
21:00 Баня на берегу моря, парение и купание в арктических водах.
Возможно изменение порядка активностей внутри тура в зависимости от погодных условий!
Мурманск
09:00 Плотный завтрак в отеле
10:00 Прощаемся с Териберкой и оправляемся в Мурманск
12:00 Заезжаем в Морской порт, чтобы познакомится в первым в мире атомным ледоколом Ленин. Любуемся уникальным судном, которое на заслуженном отдыхе превратилось в музей.
Экскурсия на ледокол возможна, но необходимо бронировать заблаговременно.
13:00 однимимся на самую высокую точку города где расположен Мемориальный комплекс Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны (в народе — Алёша)
Посетим Мемориальный комплекс Морякам, погибшим в мирное время, где расположенна настоящая рубка подводной лодки Курск
16.00 Обед.
Последний день, так же будет насыщенным, вы узнаете много нового о самом большом городе Заполярья в мире.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (по 2 чел.)
- Питание (кроме алкоголя)
- Проезд во время всего продолжения тура
- Гид
- Морские деликатесы краб, гребешок, морской ёж
- Баня
- Вход в природный парк Териберка
Что не входит в цену
- Алкоголь
- Дорога до места начала тура и домой (г. Мурманск)
- Обед в последний день тура (по меню)
- Выход в море 5000 руб
Пожелания к путешественнику
Оставьте плохое настроение дома.
Мы в турах команда и давайте будем терпимее к людям, мы все разные.
Задавайте вопросы по истории, природе, гид их любит и видет, что вам не безразличны его рассказы.
Помните, что гид в туре работает и отвечает за многие процессы, и ему нужно отдыхать, и иногда спать