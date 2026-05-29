Териберка: киты, крабы, баня

Нас ждёт невероятное путешествие в русское Заполярье
Описание тура

Только представь, бесконечная романтика Полярного дня, незаходящее солнце на полюсе Земли. Это так близко, ты можешь здесь оказаться! И ты окажешься здесь!

Когда ты причастен к волшебству, бескрайнему Полярному дню!

Тундра

Дурманящая ароматами

Нежные краски низкого незаходящего солнца и манящие подушки мхов. Холодные строгие скалы плачут летними ручьями. Прозрачные литорали наполнены микро-миром водорослей и планктона.

Тебе захочется сюда вновь вернуться с самыми дорогими людьми. Ты не забудешь эти места!

Арктика

Оживает и дышим этим летом, наполняет тебя жизнью. Такую энергию ты ощутишь лишь на самом краю Земли в самый расцвет Полярной тундры!

Великолепие Полярного дня:

Свобода и воля, ты здесь можешь все!

Танцы в тундре под полуночным солнцем, сапы в бухте, прогулка на птичий остров на отливе(у нас есть всего лишь час чтобы вернуться на берег!)

Морские прогулки на скоростных катерах с капитанами, что болеют Арктикой! Гребешков, морских ежей, того самого королевского краба для тебя достанут дайверы со дна морского - самого свежего! Как же мы тебе завидуем, что ты увидишь впервые это Всё!

Нас ждет невероятное путешествие в Русское Заполярье, к берегам сурового Баренцева моря!

Весной и в начале лета к берегам Кольского полуострова приходит вкусная рыбка мойва - это знают киты и торопятся в бухту в надежде на пиршество!

Мы выйдем в открытое море, несложно увидеть горбатого кита и полосатиков - их популяции многочисленны. А если повезет, можно встретить гренландского кита, кашалота, нарвала и касаток.

Но надо учесть, что выход в море, это не поход в зоопарк и нет 100% вероятности, что мы увидим китов, но то что будет красиво, это 1000%

А что на суше?

Мы конечно погуляем по знаменитой на всю страну поморской деревне Териберке! Осмотрим старые поморские домики, заброшенную мрачную школу. А потом поднимем настроение бокалом свежесваренного Териберского пива (кто любит). Заглянем в один из местных рестранчиков, тепло пообщаемся! Мы ничего не пропустим!

Про кайф:

Баня, в такой ты еще не парился)

Только представь - на самом берегу океана! С панорамными окнами и огромным столом для большой компании, с жаркой парилкой и выходом на арктический пляж! А еще, ты точно побежишь окунуться в холодные воды Баренцева моря, а потом назад в парилку. Вот это эмоции, такие не зыбать никогда! Мы все снимем на видео, и это будут крутые кадры достойные многочисленных лайков твоих друзей!

Посмотри отзывы, что пишут наши гости-путешественники:

Если ты еще не заглядывал в отзывы - это надо сделать! Мы не настаиваем на обратной связи, только от сердца, но то, что пишут наши гости, максимально ценно!

Эмоции в словах дороже кратно, впечатления остаются в душе, отклик о встрече с Севером для нас бесценен! А мы лишь проводники и свидетели твоего путешествия на бескрайний Край Земли, с заботой и вниманием к каждой детали

Программа тура по дням

1 день

Мы отправляемся в путь. Дорога в Териберку

10.00-12:00 Сбор всех участников тура. Встречаем в аэропорту/забираем из отелей. Знакомимся!

14.00 Заселяемся в легендарный отель Рыбзавод в Териберке. Так его привыкли называть как местные, так и многочисленные гости. Мы Вам расскажем, почему так вышло) Именно там снимались сцены для Левиафана и проживали актеры. Номера теплые и уютные. А вечерами веселье, вкусные ужины и новые знакомства в общей гостиной.

В тур включено двухместное размещение.

14.30 Обед от поваров отеля. По-домашнему вкусно. Обязательно будет поджареная свежая треска, горячий супчик и салат, вкуснейший компот как у бабушки)

15.00 Подкрепились и на прогулку!

Нас ждет старая часть поселка Териберка (там все отели, рестораны и активности).

Гуляем по самым топовым местам, ты точно слышал о них из соцсетей.

Гигантская качель - суровый аттракцион, но так манит почувствовать ветер в волосах и бесконечную свободу полета!

Трон как в мрачной саге о Викингах

Скелет кита из фильма Левиафан - все увидим и оставим в памяти телефонов и конечно своей собственной)

Идем по пляжу у самой кромки воды. Слышим нежный шум волны или страсти шторма, смотря какой силы будет ветер! Приблизимся к кораблю-призраку. Когда-то беспощадная стихия навсегда поселила его на морском берегу, а мы сделаем самые крутые фото на его фоне.

Возвращаемся в поселок и заглянем в самую северную пивоварню! Пиво здесь особое. Его основа - чистейшая северная вода придает ему неповторимую свежесть, его стоит попробовать!

Гуляем дальше по деревне до Оленьей фермы. Угощаем северных оленей их любимым лакомством - ягелем. Обнимаемся с милейшими пушистиками хаски, сделаем тысячу фото с голубоглазыми добряками! Заглянем в старинную поморскую избу, где сможем закупиться сувенирами и настойками на местных ягодах, вареньями и вкусняшками. Грузимся в автобусы, возвращаемся на базу!

19:00 Настал его час! Наш невероятно вкусный Гала-ужин! Наши гости частенько апплодисментами встречают гида с огромным подносом вкуснейшего королевского краба! А вслед за ним живой морской гребешок, свежайший полезный морской еж! Научим чистить, расскажем про ценность и пользу свежих морепродуктов. А также - море историй от дайверов-ловцов морегадов. Будет очень много, вкусно и весело!

21:00-до бесконечности)

Чилим светлой ночью на пляже, гуляем по отливу, дышим морем.

Низкое ночное солнце ласкает море, шумят птичьи базары, счастливые люди вокруг ведь у нас уже в мае приходит период Белых Ночей, а в июне наступает Полярный День!

Если захотим, прогуляемся на сап-бордах по спокойному морю, если позволит погода

2 день

Териберка по полной

10:00 Плотный завтрак в отеле

11:00 Выход в море (2 часа). Смотрим по погоде! Возможен перенос активности на другой день. Северное море капризно!

14:00 Вкусный домашний обед в отеле.

15:00 Отправляемся на прогулку прямо к Северному Ледовитому океану!

Нас ждет каменный пляж из гигантской гальки - Яйца дракона, эта бухта уникальна! Ведь камни выгладили многолетние шторма, которые и по сей день не щадят побережье и перебирают валуны, придавая им идеальную форму!

Добираемся по яркой тундре до Батарейского водопада, несущего свои бурные потоки между золотистых скал прямо в Баренцево море! Рассматриваем уникальную флору тундры, краснокнижные растения, карликовые деревья и грибы-надберезовики)

Поднимаемся на смотровую площадку, буквально парим над скалами и морем!

Для самых увлеченных арктическим трекингом, и при благоприятных погодных условиях, наше направление- заброшенные орудия времен Великой отечественной войны. Эти пушки когда-то защищали побережье от врага, наступавшего с моря. Вид с берега открывается невероятный.

На обратном пути можем искупаться в местных озерах, а если приезжаете в августе, будем делать остановки и лакомиться бесконечно вкусной крупной черникой, если повезет, отведаем северной царской ягоды морошки и насобираем грибов на жареху!

Возвращаемся на базу после шикарного дня, отдыхаем и готовимся к ужину.

19:00 На этот раз ужинаем местной рыбой под картошечку с зеленью и овощными салатами и разносолами! Нежная форель слабой соли, мясистая зубатка горячего копчения, наш традиционный жирненький палтус - все самое свежее местное вкусное, ум отъешь! Наши гости увозят такие гостинцы близким, попробовав нашу рыбу!

21:00 Баня на берегу моря, парение и купание в арктических водах.

  • Возможно изменение порядка активностей внутри тура в зависимости от погодных условий!

3 день

Мурманск

09:00 Плотный завтрак в отеле

10:00 Прощаемся с Териберкой и оправляемся в Мурманск

12:00 Заезжаем в Морской порт, чтобы познакомится в первым в мире атомным ледоколом Ленин. Любуемся уникальным судном, которое на заслуженном отдыхе превратилось в музей.

Экскурсия на ледокол возможна, но необходимо бронировать заблаговременно.

13:00 однимимся на самую высокую точку города где расположен Мемориальный комплекс Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны (в народе — Алёша)

Посетим Мемориальный комплекс Морякам, погибшим в мирное время, где расположенна настоящая рубка подводной лодки Курск

16.00 Обед.

Последний день, так же будет насыщенным, вы узнаете много нового о самом большом городе Заполярья в мире.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (по 2 чел.)
  • Питание (кроме алкоголя)
  • Проезд во время всего продолжения тура
  • Гид
  • Морские деликатесы краб, гребешок, морской ёж
  • Баня
  • Вход в природный парк Териберка
Что не входит в цену
  • Алкоголь
  • Дорога до места начала тура и домой (г. Мурманск)
  • Обед в последний день тура (по меню)
  • Выход в море 5000 руб
Пожелания к путешественнику

Оставьте плохое настроение дома.

Мы в турах команда и давайте будем терпимее к людям, мы все разные.

Задавайте вопросы по истории, природе, гид их любит и видет, что вам не безразличны его рассказы.

Помните, что гид в туре работает и отвечает за многие процессы, и ему нужно отдыхать, и иногда спать

Визы
Не требуется
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Никита — Тревел-эксперт
Зовут меня Никита. 4 года занимаюсь организацией активностей на Кольском полуострове, Кавказе и Алтае. Увлекаюсь SUP и пешими походами. В команде опытные гиды и экскурсоводы. Я местный житель Кольского полуострова, люблю его и постараюсь чтоб вы полюбили его так же как я.

