Новогодние праздники в Териберке: северное сияние, киты, снегоходы, крабы

Что может быть экзотичнее и интереснее, чем встреча Нового года на краю света?
Новогодние праздники в Териберке: северное сияние, киты, снегоходы, крабы
Описание тура

Что может быть экзотичней и интересней, чем встреча Нового года на Краю света? Начните его с позитивных эмоций, отличного настроения и полной перезагрузки. Уникальная атмосфера Русского Севера, завораживающая энергетика океана и магия северного сияния открывают сердца каждому путешественнику. Приглашаем вас отметить новогодний праздник в атмосфере дружеского общения, позитивных эмоций и новых приключений.

Получите незабываемое удовольствие от катания на ездовых собаках, дегустаций даров моря, наслаждения шумом океана. Кроме достопримечательностей и окружающей красоты вас будет ждать новогодний ужин, с фейерверком, горячим глинтвейном и Дедом Морозом.

Променяйте оливье на крабов, а экран телевизора на огни северного сияния. Ждем вас!

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - село Териберка

Прибытие участников группы в столицу Арктики — город-герой Мурманск. Встреча в 16-00 в аэропорту, а также в 17:00 на ж/д вокзале.

Далее на комфортабельном микроавтобусе вас ждет отправление в поселок Териберка (дорога в пути займет около 2,5 часов). По дороге можно наблюдать как меняется пейзаж по мере удаления от города. Вы попадаете в настоящую тундру. Размещение в гостинице. Ужин. Знакомство с группой. Вечером, по погоде, с 21-00 до 02-00 наблюдаем за небом в ожидании северного сияния.

2 день

Териберка

После завтрака вы прогуляетесь до кладбища кораблей (2 км в одну сторону), где остовы бывших рыболовецких судов нашли свой последний причал. Экскурсия в старую часть села Териберка (туда пешком 3,5 км, обратно на авто). Здесь снимали Левиафан, сюда каждый год приезжают сотни лодок в надежде на удачный улов трески и здесь же живут простые люди. Вы сможете прогуляться по шикарному песчаному пляжу, покататься на гигантских качелях, сделать массу атмосферных фото. После этого немного отдохнете, выпьете горячего чая со сладостями в кафе с видом на море. Далее посетим заброшенную школу, по пути изучая местный быт. Возвращение в гостиницу. Обед. Свободное время. Вечером после ужина традиционно обращаем свои взоры к небу. Возвращение в гостиницу. Обед. Свободное время.

Праздничный ужин (встреча Нового года, Рождества). В 22-30 мы соберемся за праздничным столом и проводим Старый Новый год. Ноль часов встречаем на улице с Дедом Морозом, бенгальскими огнями, салютом, горячим глинтвейном и шампанским. Примерно в час ночи перемещаемся обратно за стол. В 2-00 окончание праздничной программы и продолжение отмечания праздника в своем режиме. Параллельно с торжеством посматриваем на небо в ожидании северного сияния.

3 день

Териберка

Завтрак. В 12-00 прогулка к Териберскому водопаду, образующемуся на самом краю Баренцева моря. В это время он больше похож на ледопад, но не менее красив чем летом. Это шикарная локация, которая дарит незабываемые эмоции и понимание того, что впереди только Северный полюс. А вы сейчас на Краю света!

Осмотр побережья. Удивительные пейзажи и особенности геологического строения берега не оставляют равнодушными никого. Огромные плиты и гигантские валуны о которые разбивается прибой. А пляж с необычным названием яйца динозавров стал одной из главных визитных карточек Териберки. Рай для любителей природы, романтиков и фотографов, кладезь ненасытного свежего морского воздуха, который вы увезете в себе и запомните навсегда. Обед. Свободное время. Вечером после ужина по погоде наблюдение северного сияния.

4 день

Териберка - Мурманск

Завтрак. В 9-00 выселение из гостиницы и переезд в г. Мурманск. Обзорная экскурсия по Мурманску на микроавтобусе, в ходе которой вы увидите:

  1. Рубку затонувшей атомной подводной лодки Курск. Долгое время она хранилась в промзоне, но теперь она стала частью Мемориального комплекса морякам погибшим в мирное время.

  2. Мемориал Защитникам Заполярья, в народе называемый Алеша. Второй по высоте монумент, после скульптуры Родина-мать в Волгограде. От подножия Алеши Мурманск виден как на ладони. Это лучшая панорамная площадка в городе. Особенно красиво отсюда смотрится подсветка мурманского морского порта.

  3. Скульптуру коту Семену. Удивительная история про потерявшегося кота, который вернулся домой спустя 6 лет, пройдя около 2000 км.

Трансфер в аэропорт (расчетное время прибытия в 15-00 и в 16:00). Окончание программы.

Новогодний тур в Мурманск и Териберку завершается, но мы очень надеемся, что это знакомство с удивительным миром Заполярья, станет для вас началом своей любви к Северу. Ведь те, кого он принял, остаются с ним в душе навсегда!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск-Териберка-Мурманск
  • Проживание в селе Териберка в уютной гостинице Nord Piligrimm
  • Питание на базе завтраков и обедов: 1 день: ужин 2 день: завтрак, обед, новогодний ужин 3 день: завтрак, обед 4 день: завтрак
  • Дегустации морских деликатесов
  • Экскурсионная программа по всему маршруту
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Перелет (переезд) до Мурманска и обратно
  • Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. п.)
  • Ужины и обеды, которые не включены в программу
  • Выход в море на корабле (по желанию, около 7000 Р)
  • Катание на хаски и оленях (по желанию, 3500 Р)
  • Другие услуги, не предусмотренные программой тура
Пожелания к путешественнику

Тур подходит всем людям в обычной физической форме. До всех основных достопримечательностей мы доставим вас на транспорте. Но где-то оптимальнее прогуляться пешком, ведь окружающие виды потрясают своей красотой. В путешествие могут принять участие туристы от 16 до 60 лет. Наши путешествия это истории про красоту, природу и дружеское общение. Темы политики, негатива и бесконечного ворчания крайне не приветствуются и запрещены. Алкодемонам и алкольвицам просьба также не беспокоить. Спасибо за понимание!)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! С 2016 года создаем лучшие путешествия для ценителей красоты. Маршруты каждого тура разработаны профессиональными фотографами и гидами. Мы долгое время занимались организацией фототуров для фотографов со всего мира, а последние
5 лет сделали этот формат путешествий доступным для любого желающего. Это значит, что вы увидите все самое красивое, яркое и необычное. А главное - окажетесь в нужное время в нужном месте. В наших турах нет экономии на качестве отелей, питания и трансферов. Путешествия — это мгновения жизни, в которых человек должен быть счастлив! Приглашаем вас стать нашими друзьями, присоединяйтесь!

