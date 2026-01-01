Описание тура
Что может быть экзотичней и интересней, чем встреча Нового года на Краю света? Начните его с позитивных эмоций, отличного настроения и полной перезагрузки. Уникальная атмосфера Русского Севера, завораживающая энергетика океана и магия северного сияния открывают сердца каждому путешественнику. Приглашаем вас отметить новогодний праздник в атмосфере дружеского общения, позитивных эмоций и новых приключений.
Получите незабываемое удовольствие от катания на ездовых собаках, дегустаций даров моря, наслаждения шумом океана. Кроме достопримечательностей и окружающей красоты вас будет ждать новогодний ужин, с фейерверком, горячим глинтвейном и Дедом Морозом.
Променяйте оливье на крабов, а экран телевизора на огни северного сияния. Ждем вас!
Программа тура по дням
Мурманск - село Териберка
Прибытие участников группы в столицу Арктики — город-герой Мурманск. Встреча в 16-00 в аэропорту, а также в 17:00 на ж/д вокзале.
Далее на комфортабельном микроавтобусе вас ждет отправление в поселок Териберка (дорога в пути займет около 2,5 часов). По дороге можно наблюдать как меняется пейзаж по мере удаления от города. Вы попадаете в настоящую тундру. Размещение в гостинице. Ужин. Знакомство с группой. Вечером, по погоде, с 21-00 до 02-00 наблюдаем за небом в ожидании северного сияния.
Териберка
После завтрака вы прогуляетесь до кладбища кораблей (2 км в одну сторону), где остовы бывших рыболовецких судов нашли свой последний причал. Экскурсия в старую часть села Териберка (туда пешком 3,5 км, обратно на авто). Здесь снимали Левиафан, сюда каждый год приезжают сотни лодок в надежде на удачный улов трески и здесь же живут простые люди. Вы сможете прогуляться по шикарному песчаному пляжу, покататься на гигантских качелях, сделать массу атмосферных фото. После этого немного отдохнете, выпьете горячего чая со сладостями в кафе с видом на море. Далее посетим заброшенную школу, по пути изучая местный быт. Возвращение в гостиницу. Обед. Свободное время. Вечером после ужина традиционно обращаем свои взоры к небу. Возвращение в гостиницу. Обед. Свободное время.
Праздничный ужин (встреча Нового года, Рождества). В 22-30 мы соберемся за праздничным столом и проводим Старый Новый год. Ноль часов встречаем на улице с Дедом Морозом, бенгальскими огнями, салютом, горячим глинтвейном и шампанским. Примерно в час ночи перемещаемся обратно за стол. В 2-00 окончание праздничной программы и продолжение отмечания праздника в своем режиме. Параллельно с торжеством посматриваем на небо в ожидании северного сияния.
Териберка
Завтрак. В 12-00 прогулка к Териберскому водопаду, образующемуся на самом краю Баренцева моря. В это время он больше похож на ледопад, но не менее красив чем летом. Это шикарная локация, которая дарит незабываемые эмоции и понимание того, что впереди только Северный полюс. А вы сейчас на Краю света!
Осмотр побережья. Удивительные пейзажи и особенности геологического строения берега не оставляют равнодушными никого. Огромные плиты и гигантские валуны о которые разбивается прибой. А пляж с необычным названием яйца динозавров стал одной из главных визитных карточек Териберки. Рай для любителей природы, романтиков и фотографов, кладезь ненасытного свежего морского воздуха, который вы увезете в себе и запомните навсегда. Обед. Свободное время. Вечером после ужина по погоде наблюдение северного сияния.
Териберка - Мурманск
Завтрак. В 9-00 выселение из гостиницы и переезд в г. Мурманск. Обзорная экскурсия по Мурманску на микроавтобусе, в ходе которой вы увидите:
Рубку затонувшей атомной подводной лодки Курск. Долгое время она хранилась в промзоне, но теперь она стала частью Мемориального комплекса морякам погибшим в мирное время.
Мемориал Защитникам Заполярья, в народе называемый Алеша. Второй по высоте монумент, после скульптуры Родина-мать в Волгограде. От подножия Алеши Мурманск виден как на ладони. Это лучшая панорамная площадка в городе. Особенно красиво отсюда смотрится подсветка мурманского морского порта.
Скульптуру коту Семену. Удивительная история про потерявшегося кота, который вернулся домой спустя 6 лет, пройдя около 2000 км.
Трансфер в аэропорт (расчетное время прибытия в 15-00 и в 16:00). Окончание программы.
Новогодний тур в Мурманск и Териберку завершается, но мы очень надеемся, что это знакомство с удивительным миром Заполярья, станет для вас началом своей любви к Северу. Ведь те, кого он принял, остаются с ним в душе навсегда!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск-Териберка-Мурманск
- Проживание в селе Териберка в уютной гостинице Nord Piligrimm
- Питание на базе завтраков и обедов: 1 день: ужин 2 день: завтрак, обед, новогодний ужин 3 день: завтрак, обед 4 день: завтрак
- Дегустации морских деликатесов
- Экскурсионная программа по всему маршруту
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Перелет (переезд) до Мурманска и обратно
- Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. п.)
- Ужины и обеды, которые не включены в программу
- Выход в море на корабле (по желанию, около 7000 Р)
- Катание на хаски и оленях (по желанию, 3500 Р)
- Другие услуги, не предусмотренные программой тура
Пожелания к путешественнику
Тур подходит всем людям в обычной физической форме. До всех основных достопримечательностей мы доставим вас на транспорте. Но где-то оптимальнее прогуляться пешком, ведь окружающие виды потрясают своей красотой. В путешествие могут принять участие туристы от 16 до 60 лет. Наши путешествия это истории про красоту, природу и дружеское общение. Темы политики, негатива и бесконечного ворчания крайне не приветствуются и запрещены. Алкодемонам и алкольвицам просьба также не беспокоить. Спасибо за понимание!)