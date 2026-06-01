Описание тура
Тур в Териберку на поиски китов - к побережью Баренцева моря в посёлок Териберка, куда часто подходят киты.
Здесь есть шанс увидеть: полосатика (финвала), малого полосатика (кита минке), горбатого кита, дельфина - часто, косатку - средне, кашалота и синего кита - редко.
Вероятность встречи с китами есть в любое время - мы наблюдаем за ними круглый год. Некоторые киты постоянно живут в Баренцевом море (киты минке), а некоторые подходят к берегам на пути миграции. По нашему опыту (мы организуем здесь туры с 2018) активность может быть и в ноябре, и в мае, и в летние месяцы и пр, она не предсказуема.
Плюсы нашего путешествия:
Программа тура по дням
Прогулки по старой Териберке, переезд в Мурманск
Позавтракаем в Моле, соберем вещи, оставим их в лобби отеля (выселение до 12:00) и отправимся гулять.
Мы посмотрим старую часть Териберки - кладбище кораблей, огромные качели на берегу Баренцева моря, заброшенную школу, скелет кита и выброшенный на берег корабль. Также погуляем по песчаному пляжу, покачаемся на гигантских качелях, покормим оленей ягелем на ферме и увидим место, где стоял дом из фильма Левиафан.
Териберка — небольшой поселок на берегу Баренцева моря. Люди здесь жили с 17 века — традиционно поморы занимались рыболовством. В середине 19 века начался подъем — места активно осваивались из-за богатого морепродуктами Баренцева моря, развивался китобойный промысел (сейчас он запрещен). К началу 20 века Териберка стала полноценным поселком — были здесь церковь, маяк, школа, фельдшерский пункт. К концу 60-х годов постепенно начался упадок. Сейчас здесь проживает около 1000 человек и нет никаких производств. Власти планировали переселять жителей в Мурманск, но этот процесс движется очень медленно. Териберка стала широко известна после фильма Левиафан. Именно благодаря фильму, моде на Арктику и тому факту, что Териберка — единственное место на берегу Баренцева моря, куда можно добраться на обычной машине, сюда сейчас доезжают туристы.
После обеда отправимся обратно в Мурманск, сначала заедем в аэропорт, а потом в центр города. Подходящие рейсы отлета из Мурманска - между 18:30 и 19:30 часами (под эти рейсы будет трансфер).
Важно - программа расписана стандартная для периода с начала мая до конца ноября. Так как световой день в разные месяцы года разный, а также свои коррективы может вносить погода, то гид ориентируется по фактическим обстоятельствам и формирует тайминг программы по факту. Обычно все группы успевают увидеть всё, что заявлено в программе, но в разное время и в разной последовательности.
Териберка: выход в море на поиски китов
Завтрак будет в одном из самых вкусных мест в Териберке — гастропабе Моле, а еще сегодня мы выйдем на корабле в Баренцево море на поиски китов. По ситуации на море и информации о том, где другие суда видели китов, капитан корабля определит маршрут.
Проведем время наблюдая за красотами побережья. Морская прогулка на скоростном катере 5 часов летом, 4 часа в мае и сентябре, 3 часа в октябре и ноябре. Плюс скоростного катера в том, что можно пройти за это время большое расстояние. Если погода будет хорошая, то мы успеем дойти до заброшенного поселка Дальние Зеленцы и погулять по нему (решение о маршруте принимает капитан катера).
Вероятность встречи с китами довольно большая — в сезоне 2023 китов из 41 группы с мая по ноябрь не видели 11 групп; в 2024 году из 43 групп 13 не видели; в 2025 году из 45 групп 15 не видели китов.
По нашему опыту (мы организуем подобные туры с 2018 года) активность китов может быть в любое время, она не предсказуема. Пики активности зависят от процессов в Мировом океане, которые до конца не изучены. Но стоит понимать, что море — не аквариум, а киты — не дрессированные животные, которые приплывают по свистку. Заранее предсказать, будет ли встреча с китами, сколько их будет, что они будут делать (показывать плавник, хвост или выпрыгивать над водой) нельзя. Обычно сезон китов начинается в мае — киты начинают мигрировать с запада на восток в это время. К осени из года в год складываются разные ситуации — бывает, что киты есть и осенью, бывает, что нет.
В зависимости от того, сколько останется свободного времени в этот день в программах без ночевки на катере, гид предложит, чем еще можно заняться (вы же помните про секретные места?) или же можно взять дополнительные экскурсии (покататься на квадроциклах, поплавать на сапе, заняться снорклингом или фридайвингом, сходить в баню, полетать на вертолете).
Мурманск - Териберка. Тундра и Баренцево море
Встреча в аэропорту или городе (Тк Флагман, ул. Героев рыбачьего 51) на ваш выбор. Время встречи в аэропорту 9:30, около Тк Флагман в 10:00 (могут вносится корректировки в случае изменения рейсов прилета в Мурманск). Подходящие рейсы прилета в Мурманск между 8 и 9 часами утра.
Трансфер в Териберку 2,5-3 часа, заселимся в отель на берегу Баренцева моря, пообедаем и отправимся на первое знакомство с Териберкой!
Сегодня или в другой день мы обязательно устроим дегустацию морепродуктов - гребешка, морского ежа и модиолуса. При желании гребешок и ежа можно разделать самостоятельно, а можно и просто съесть.
Итак, мы начинаем наслаждаться природой невероятного Севера - отправимся в несложный поход по берегу моря и тундре. Выйдем на берег, пройдем по отточенным морем гранитным скалам до старой метеостанции и окажемся на Драконьем пляже, дойдем до Малого Батарейского озера, вода из которого выливается в Баренцево море, образуя водопад. Протяженность тропы до 5-10 км, поход занимает от 3х часов. В зависимости от погоды и при наличии времени можно успеть дойти до укреплений времен Великой Отечественной войны — сохранились окопы, построенные из камней и артиллерийские батареи.
У наших гидов в запасе всегда есть несколько секретных интересных мест, которые мы не афишируем - они доступны только для наших гостей.
Поужинать можно в Моле или в любом другом ресторане в Териберке. В местных ресторанах можно попробовать свежую рыбу и морепродукты (стейк трески/палтуса, морских гребешков, ежей, мидий, а также краба).
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе (Мурманск - Териберка, Териберка-Мурманск, трансфер по Териберке)
- Работа гида клуба
- 2 ночи в отеле по базовому тарифу (улучшенный за доплату)
- 2 завтрака
- Дегустация морепродуктов
- Посещение фермы с оленями и хаски (оленей можно покормить с рук ягелем)
- Билеты в природный парк
- Поход по тундре и берегу Баренцева моря
- Экскурсия по старой части Териберки
Что не входит в цену
- 2-3 обеда и 2 ужина (в кафе/ресторанах, а также есть кухня столовая в отеле, где можно готовить самостоятельно)
- Фрахт (аренда) катера для морской прогулки на комфортном скоростном катере 5 часов в июне-августе - 10 000 руб/чел, 4 часа в мае и сентябре - 8000 руб/чел, 3 часа в октябре и ноябре - 6000 руб/чел. Доплата за аренду катера для морской прогулки происходит на месте и только за фактически проведенное в море время (считается по часам). Если будет шторм, то могут быть сокращения, в этом случает оплачивается только использованное время. Если будет полная отмена по погодным условиями, то морская прогулка не оплачивается
Пожелания к путешественнику
Важно! Пики активности зависят от процессов в Мировом океане, которые не особо изучены. Нужно понимать, что море - не аквариум, а киты - не дрессированные животные, которые приплывают по свистку. Заранее сказать, будет ли встреча, сколько будет китов, что они будут делать (показывать плавник, хвост или выпрыгивать над водой), мы, к сожалению, не можем. Обычно сезон китов начинается в мае - киты начинают мигрировать с запада на восток в это время. К осени из года в год складываются разные ситуации - бывает, что киты есть и осенью, бывает, что нет.
Стоимость тура от 48000 до 76000 руб/чел и зависит от выбранного вами при бронировании проживания и длительности морской прогулки:
Проживание в основном корпусе 45 причала: 2-3 местное размещение 42 000 руб/чел (1-местное +5000 руб).
Проживание в домике-кемпинге: 2-местное размещение 45 000 руб/чел (1-местное +8000 руб).
Проживание в коттедже: 2-местное размещение 52 000 руб/чел (1-местное +14000 руб). В случае размещении третьего или четвертого человека на доп. месте за них оплачивается по 42 000 руб/чел.
Чем отличается размещение:
2-3-местные номера в основном корпусе (санузел на этаже — на 15 номеров 9 туалетов и 6 душевых, wi-fi есть)
домики-кемпинги с собственным санузлом (площадь 12 м кв, 2 1-спальные кровати (можно сдвинуть, но без объединяющего матраса), фен, средства для душа), в домике нет wi-fi, есть в общем корпусе
комфортные коттеджи с собственным санузлом и балконом (площадь 28 м кв, wi-fi, 1 2-спальная кровать или 2 1-спальные, доп. место диван (можно разместить 1-2 человек ростом до 170 см), кофемашина с капсулами, халаты и тапочки, средства для душа, холодильник, чайник, фен)
В любом из вариантов проживания вы сможете пользоваться кухней-столовой в основном корпусе.
Если вы бронируете более чем за месяц до начала тура, то можно для размещения выбрать любой другой отель в Териберке (в этом случае бронировать нужно будет самостоятельно, а мы сделаем перерасчет за минусом проживания).
Встреча группы в аэропорту или городе (Тк Флагман, ул. Героев рыбачьего 51) на ваш выбор.
Из-за участившихся задержек рейсов из-за закрытия аэропортов мы рекомендуем прилетать в Мурманск за день до начала тура или приезжать на поезде. Так у вас появится возможность посмотреть Мурманск (мы расскажем, что интереснее посетить).
Время встречи в аэропорту 9:30, около Тк Флагман ул. Героев рыбачьего 51 в 10:00 (могут вносится корректировки в случае изменения рейсов прилета в Мурманск). Рядом с Тк Флагман есть кофейня Белый кролик (ул. Крупской 3), где можно позавтракать (работает с 8:00 в будние дни и 10:00 в выходные).
Возрастные ограничения Путешествие подойдет для взрослых и детей старше 8 лет (в сопровождении взрослых родственников, более младший возраст обсуждается индивидуально). Верхняя граница возраста - 60 лет.
Важная информация по морской прогулке: если будет шторм, то могут быть сокращения, в этом случает оплачивается только использованное время. Если будет отмена по погодным условиями, то морская прогулка не оплачивается. Отказаться от морской прогулки нельзя, если вы покупаете тур, она оплачивается в любом случае