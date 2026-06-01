Важно! Пики активности зависят от процессов в Мировом океане, которые не особо изучены. Нужно понимать, что море - не аквариум, а киты - не дрессированные животные, которые приплывают по свистку. Заранее сказать, будет ли встреча, сколько будет китов, что они будут делать (показывать плавник, хвост или выпрыгивать над водой), мы, к сожалению, не можем. Обычно сезон китов начинается в мае - киты начинают мигрировать с запада на восток в это время. К осени из года в год складываются разные ситуации - бывает, что киты есть и осенью, бывает, что нет.

Стоимость тура от 48000 до 76000 руб/чел и зависит от выбранного вами при бронировании проживания и длительности морской прогулки:

Проживание в основном корпусе 45 причала: 2-3 местное размещение 42 000 руб/чел (1-местное +5000 руб).

Проживание в домике-кемпинге: 2-местное размещение 45 000 руб/чел (1-местное +8000 руб).

Проживание в коттедже: 2-местное размещение 52 000 руб/чел (1-местное +14000 руб). В случае размещении третьего или четвертого человека на доп. месте за них оплачивается по 42 000 руб/чел.

Чем отличается размещение:

2-3-местные номера в основном корпусе (санузел на этаже — на 15 номеров 9 туалетов и 6 душевых, wi-fi есть)

домики-кемпинги с собственным санузлом (площадь 12 м кв, 2 1-спальные кровати (можно сдвинуть, но без объединяющего матраса), фен, средства для душа), в домике нет wi-fi, есть в общем корпусе

комфортные коттеджи с собственным санузлом и балконом (площадь 28 м кв, wi-fi, 1 2-спальная кровать или 2 1-спальные, доп. место диван (можно разместить 1-2 человек ростом до 170 см), кофемашина с капсулами, халаты и тапочки, средства для душа, холодильник, чайник, фен)

В любом из вариантов проживания вы сможете пользоваться кухней-столовой в основном корпусе.

Если вы бронируете более чем за месяц до начала тура, то можно для размещения выбрать любой другой отель в Териберке (в этом случае бронировать нужно будет самостоятельно, а мы сделаем перерасчет за минусом проживания).

Встреча группы в аэропорту или городе (Тк Флагман, ул. Героев рыбачьего 51) на ваш выбор.

Из-за участившихся задержек рейсов из-за закрытия аэропортов мы рекомендуем прилетать в Мурманск за день до начала тура или приезжать на поезде. Так у вас появится возможность посмотреть Мурманск (мы расскажем, что интереснее посетить).

Время встречи в аэропорту 9:30, около Тк Флагман ул. Героев рыбачьего 51 в 10:00 (могут вносится корректировки в случае изменения рейсов прилета в Мурманск). Рядом с Тк Флагман есть кофейня Белый кролик (ул. Крупской 3), где можно позавтракать (работает с 8:00 в будние дни и 10:00 в выходные).

Возрастные ограничения Путешествие подойдет для взрослых и детей старше 8 лет (в сопровождении взрослых родственников, более младший возраст обсуждается индивидуально). Верхняя граница возраста - 60 лет.

Важная информация по морской прогулке: если будет шторм, то могут быть сокращения, в этом случает оплачивается только использованное время. Если будет отмена по погодным условиями, то морская прогулка не оплачивается. Отказаться от морской прогулки нельзя, если вы покупаете тур, она оплачивается в любом случае