Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
27 янв в 15:00
28 янв в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в древней столице Сибири
Стать героем профессиональной съёмки на фоне Тобольска
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Тобольский кремль и Тюремный замок: факты, легенды и расследование
Погрузиться в древние сибирские предания на аудиоэкскурсии без гида
Начало: У Кремля
Сегодня в 08:00
20 янв в 07:00
1520 ₽ за всё до 10 чел.
