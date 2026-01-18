Мои заказы

Развлечения в Тобольске

Знакомьтесь, Тобольск
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
27 янв в 15:00
28 янв в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотосессия в древней столице Сибири
Пешая
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в древней столице Сибири
Стать героем профессиональной съёмки на фоне Тобольска
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Тобольский кремль и Тюремный замок: факты, легенды и расследование
Пешая
1 час
1 отзыв
Аудиогид
Тобольский кремль и Тюремный замок: факты, легенды и расследование
Погрузиться в древние сибирские предания на аудиоэкскурсии без гида
Начало: У Кремля
Сегодня в 08:00
20 янв в 07:00
1520 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Знакомьтесь, Тобольск;
  2. Фотосессия в древней столице Сибири;
  3. Тобольский кремль и Тюремный замок: факты, легенды и расследование.
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Сад Ермака;
  2. Базарная площадь;
  3. Дворец наместника;
  4. Знаменский монастырь;
  5. Самое главное;
  6. Здание мужской гимназии;
  7. Сквер Ершова;
  8. Памятник Ремезову;
  9. Тюремный замок;
  10. Храм Архангела Михаила.
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в январе 2026
Сейчас в Тобольске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1520 до 6000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
