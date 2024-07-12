Неспешные экскурсии Тобольска для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Тобольске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тобольск: тайны Нижнего посада
Пешая
67 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Тобольску: Прямской взвоз, Старый город и Плацпарадная площадь
Нижний посад Тобольска - место, где оживает история. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнайте о судьбах местных жителей и исследуйте архитектурные шедевры
Начало: У входа в Гостиный двор
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2 700 за всё до 7 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
194 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
Завтра в 19:00
17 июля в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
17 июля в 10:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Гид Олеся провела отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно
  • Ю
    Юрий
    8 июля 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Всё отлично! Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    7 июля 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Нашим гидом была Людмила - очень грамотный, эрудированный рассказчик. Показала нам все,что планировалось в рамках экскурсии и сверх того, ответила на все наши вопросы. Профессионал и приятная собеседница. Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    7 июля 2024
    Тобольск: тайны Нижнего посада
    Несмотря на то, что маршрут не длинный, экскурсия была очень интересной. Однозначно, что сами мы бы не догадались, будучи проездом, пройтись по Нижнему посаду. А именно в нём, с моей точки зрения, и есть душа Тобольска.
  • А
    Андрей
    29 июня 2024
    Тобольск: тайны Нижнего посада
    Благодарю Ольгу за экскурсию. Были с другом на экскурсии в Кремле весной. Сейчас приехали в город в командировку вновь, и решили посетить, ещё одну экскурсию. Ольга ответила на все наши вопросы а также рассказала самые интересные факты

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Для пенсионеров»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тобольск: тайны Нижнего посада
  2. Тобольск - отец городов сибирских
  3. Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Тобольский кремль
  2. Кремль
  3. Сад Ермака
  4. Базарная площадь
  5. Сквер Ершова
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в июле 2024
Сейчас в Тобольске в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 261 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Тобольске на 2024 год для пенсионеров, 261 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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