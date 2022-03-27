О чем расскажут ангелы Тобольска

Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем

5
2 отзыва
Индивидуальная
Десять фигур ангелов, которых вы встретите на экскурсии, создали и разместили на главном туристическом маршруте Тобольска по моему заказу.

Как главные герои иммерсивного променада, они станут вашими проводниками в историю города.

А я, как автор проекта, расскажу о фактах, которые легли в основу этого оригинального способа познакомиться с первой столицей Сибири.
О чем расскажут ангелы Тобольска
О чем расскажут ангелы Тобольска
О чем расскажут ангелы Тобольска
О чем расскажут ангелы Тобольска
О чем расскажут ангелы Тобольска
О чем расскажут ангелы Тобольска
О чем расскажут ангелы Тобольска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Десять ангелов – десять встреч с городом

У волшебных существ свои имена и любимые истории. На Красной площади вас встретит Милосердный ангел, на Базарной – Улыбающийся, около храма Елизаветы и Захария навестим Музыкального ангела, а на площади Менделеева – Гениального. Кроме того, у Прямского взвоза вас будет ждать Архитектурный ангел, на Гимназическом мостике – Литературный, а еще вы посетите ангелов в роще Жуковского, саду Ермака, у Дворца Наместника и Драмтеатра.

Они сыграют для вас романс «Вечерний звон» А. А. Алябьева; почитают отрывок поэмы Марины Цветаевой о Тобольске; расскажут, как тобольский казак Семен Дежнев открыл Берингов пролив; увлекут созерцанием сибирских далей; а может быть, помогут стать чуточку гениальнее или просто влюбиться в удивительную историю Тобольска.

Главное о поразительном Тобольске

Перемещаясь от одного ангела к другому, я подробно расскажу о самых увлекательных сюжетах из жизни города. Вы узнаете, как он стал центром колонизации Сибири и местом ссылки множества людей, кто из знаменитых личностей здесь родился и жил. Как Тобольск оказался связан с колоколом, возвестившим об убийстве последнего Рюриковича. Где провела почти 9 месяцев семья Николая II. И конечно, вы познакомитесь с историей единственного белокаменного кремля в Сибири, а также другими архитектурными памятниками старины.

В программу включены главные достопримечательности Верхнего и Нижнего посадов.

Организационные детали

  • Спуск в Нижний посад по Прямскому взвозу – деревянной лестнице из 203 ступеней – учитывайте это, пожалуйста, при выборе обуви
  • Эту экскурсию я могу провести для вас в авто-пешеходном формате, в этом случае в 3-часовую программу мы включим дополнительные достопримечательности. Доплата за трансфер составит 3000 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ремезова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
27 мар 2022
Отличная, познавательная, очень интересная и не стандартная экскурсия. Много раз была в Тобольске и узнала новые факты и подробности. Отдельное спасибо Наталье за преданность своей профессии и городу Тобольску!
О
21 мар 2022
Это замечательная и познавательная экскурсия от автора проекта! Мы были в восторге и от идеи и от информации, которую получили. Впечатления такие, как-будто мы прожили жизнь по соседству с Алябьевым, Менделеевым, Ершовым и другими выдающимися личностями. Всем друзям буду рекомендовать посетить Тобольск и эту экскурсию с Натальей Викторовной. Огромное спасибо!
Это замечательная и познавательная экскурсия от автора проекта! Мы были в восторге и от идеи иЭто замечательная и познавательная экскурсия от автора проекта! Мы были в восторге и от идеи иЭто замечательная и познавательная экскурсия от автора проекта! Мы были в восторге и от идеи и

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тобольска

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏛История и архитектура⚙️НеобычныеПлощадь Победы🗽ДостопримечательностиТобольский кремльСад ЕрмакаДворец наместникаРоща ЖуковскогоБазарная площадь🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Тобольске

Тобольск - отец городов сибирских
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
4.8
56 отзывов
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
50004 000 за 1-10 чел.
Тобольский кремль: история и легенды
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
4.9
26 отзывов
Часто заказывают
Тобольский кремль: история и легенды
Раскрыть богатое прошлое города и увидеть его знаковые места с профессиональным гидом
1 300 за 1-10 чел.
Обзорная по городу Тобольску
1 час
Индивидуальная
Ольга
5
2 отзыва
Обзорная по городу Тобольску
Тобольск - первый город, который появился при освоении Сибири
от 1 000 за 1-15 чел.
Тобольск: тайны Нижнего посада
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
1 отзыв
Тобольск: тайны Нижнего посада
Погулять по одному из самых красивых дореволюционных районов города и узнать о нем интересные факты
1 300 за 1-10 чел.
В Тобольск из Тюмени на 1 день
12 часов
Индивидуальная
Василий
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
В Тобольск из Тюмени на 1 день
Приглашаю в путешествие в древнюю столицу Сибири - город Тобольск, который является одним из первых городов за Уралом
15 000 за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
14 часов
Индивидуальная
Оксана
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
Приглашаем провести выходной день в славном граде юга Тюменской области
22 600 за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю
1 час
Индивидуальная
Ольга
5
10 отзывов
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю
Тобольский кремль, построенный по проекту зодчего Семена Ремезова - единственное строение подобного масштаба
от 1 000 за 1-15 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тобольске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тобольске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ