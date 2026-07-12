Скульптурки ангелов, которых вы встретите на экскурсии, создали и разместили на главном туристическом маршруте Тобольска согласно концепции проекта. Как главные герои иммерсивного променада, они станут вашими проводниками в историю города. А я, как автор проекта, расскажу о фактах, которые легли в основу этого оригинального способа познакомиться с первой столицей Сибири.

Описание аудиогида

Семь ангелов – семь встреч с городом

У волшебных существ свои имена и любимые истории. На Красной площади вас встретит Милосердный ангел, на Базарной – Улыбающийся, около храма Елизаветы и Захария навестим Музыкального ангела, а на площади Менделеева – Гениального. Кроме того, у Прямского взвоза вас будет ждать Архитектурный ангел, на Гимназическом мостике – Литературный, а еще вы посетите ангелов в роще Журавского, саду Ермака, у Дворца Наместника и Драмтеатра.

Они сыграют для вас романс «Вечерний звон» А. А. Алябьева; почитают отрывок поэмы Марины Цветаевой о Тобольске; расскажут, как тобольский казак Семен Дежнев открыл Берингов пролив; увлекут созерцанием сибирских далей; а может быть, помогут стать чуточку гениальнее или просто влюбиться в удивительную историю Тобольска.

Главное о поразительном Тобольске

Перемещаясь от одного ангела к другому, я подробно расскажу о самых увлекательных сюжетах из жизни города. Вы узнаете, как он стал центром колонизации Сибири и местом ссылки множества людей, кто из знаменитых личностей здесь родился и жил. Как Тобольск оказался связан с колоколом, возвестившим об убийстве последнего Рюриковича. Где провела почти 9 месяцев семья Николая II. И конечно, вы познакомитесь с историей единственного белокаменного кремля в Сибири, а также другими архитектурными памятниками старины.

В программу включены главные достопримечательности Верхнего и Нижнего посадов.

Организационные детали