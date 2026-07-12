Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Скульптурки ангелов, которых вы встретите на экскурсии, создали и разместили на главном туристическом маршруте Тобольска согласно концепции проекта. Как главные герои иммерсивного променада, они станут вашими проводниками в историю города.
А я, как автор проекта, расскажу о фактах, которые легли в основу этого оригинального способа познакомиться с первой столицей Сибири.
У волшебных существ свои имена и любимые истории. На Красной площади вас встретит Милосердный ангел, на Базарной – Улыбающийся, около храма Елизаветы и Захария навестим Музыкального ангела, а на площади Менделеева – Гениального. Кроме того, у Прямского взвоза вас будет ждать Архитектурный ангел, на Гимназическом мостике – Литературный, а еще вы посетите ангелов в роще Журавского, саду Ермака, у Дворца Наместника и Драмтеатра.
Они сыграют для вас романс «Вечерний звон» А. А. Алябьева; почитают отрывок поэмы Марины Цветаевой о Тобольске; расскажут, как тобольский казак Семен Дежнев открыл Берингов пролив; увлекут созерцанием сибирских далей; а может быть, помогут стать чуточку гениальнее или просто влюбиться в удивительную историю Тобольска.
Главное о поразительном Тобольске
Перемещаясь от одного ангела к другому, я подробно расскажу о самых увлекательных сюжетах из жизни города. Вы узнаете, как он стал центром колонизации Сибири и местом ссылки множества людей, кто из знаменитых личностей здесь родился и жил. Как Тобольск оказался связан с колоколом, возвестившим об убийстве последнего Рюриковича. Где провела почти 9 месяцев семья Николая II. И конечно, вы познакомитесь с историей единственного белокаменного кремля в Сибири, а также другими архитектурными памятниками старины.
В программу включены главные достопримечательности Верхнего и Нижнего посадов.
Организационные детали
Спуск в Нижний посад по Прямскому взвозу – деревянной лестнице из 203 ступеней – учитывайте это, пожалуйста, при выборе обуви
Эту экскурсию я могу провести для вас в автопешеходном формате, в этом случае в 3-часовую программу мы включим дополнительные достопримечательности (площадь Ремезова, сквер Декабристов, здание Драмтеатра) и увидим все 10 ангелов. Доплата за трансфер — от 3000 ₽
Экспресс-вариант экскурсии (продолжительность — 2 часа, сокращается время в Кремле) — 4000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ремезова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Тобольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2333 туристов
Мне повезло в жизни: быть историком в городе, где каждый камень пропитан духом событий прошлого — это каждодневный праздник. Раньше мне представлялось, что любой человек, оказавшийся в Тобольске, обязательно почувствует читать дальшеуменьшить
необыкновенную ауру города, как это произошло со мной в 1990 г. Когда я слышала: «Не понимаю, чем некоторым так нравится Тобольск?», — я искренне недоумевала, и хотелось как-то объяснить. Так я стала экскурсоводом. И за мою 25-летнию экскурсоводческую практику редко кому из гостей удавалось избежать очарования Тобольском!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 260 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алина
Дата посещения: 10 июл 2026
Замечательно организованная экскурсия с очень интересной и доступной и детям и взрослым подачей исторических фактов! Рассказ логично выстроен и увлекает слушателя. Очень благодарны за экскурсию
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Тимур
Огромное спасибо, Наталье. Было очень познавательно и интересно. Тобольск меня поразил ❤. Многие как и я, годами проезжают его мимо, а зря. ️ Не ожидал, столько впечатлений от небольшого города. читать дальшеуменьшить
Наталья так же является автором проекта "Ангелы Тобольска" - считаю эту тему очень крутой, мы с дочей в итоге прошли всех ангелов. Желаю Наталье и Тобольску процветания. Приеду ещё раз в 2031:)
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В
Вера
Хотим выразить Наталье благодарность за замечательное путешествие по Тобольску. Несмотря на переменчивую погоду, нам удалось получить массу впечатлений и узнать много интересного о городе и его достопримечательностях. Особая признательность Наталье за её искреннюю привязанность к своему городу и умение передать ее нам.
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Уткина
огромное спасибо за экскурсию такого уровня, которую может дать только влюбленный в свой город человек и знающий о нем очень-очень много! мы остались в полном восторге и с желанием вернуться в Тобольск еще раз точно ❤️
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М
Миленина
Были на экскурсии в прекрасном городе Тобольск 19.05.2026 года. Экскурсию заказали заранее, прочитав отзывы. Наталья показала прекрасные виды, дополняя их интересными фактами и легендами. Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя путешествие было пешком, в течение 3-х часов, по сложному ландшафту Тобольска. Однозначно рекоменлуем
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Анастасия
Безумно интересная экскурсия!!! Если бы можно было поставить 10 звезд, поставила бы все 10!!! Наталья очень интересный рассказчик! Очень много интересной информации, которой не найдёшь в путеводителях. Живо, познавательно, время пролетело незаметно)) Сочетание живого общения с отрывками из аудиогида создало какую-то непередаваемую волшебную атмосферу погружения в те времена и эпохи, о которых шла речь. Однозначно рекомендую!
Наталья
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за теплые слова в мой адрес и высокую оценку проекта. Была рада познакомить вашу дружную семью с историей Тобольска
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