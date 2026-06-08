читать дальше уменьшить

рассказала об удивительных людях, прославивших этот край, показала и рассказала об исторических памятниках, посоветовала, что ещё можно посмотреть. Наш экскурсовод - кладезь знаний и ей огромное спасибо, что она поделилась этим с нами -доходчиво, понятно, объемно, интересно, а за стихи в ее прочтении отдельное спасибо. В процессе рассказа Любовь Владимировна поделилась какими-то воспоминаниями из своего детства, из рассказов своей бабушки, что мне тоже очень понравилось, ведь мы все росли с бабушками и с ними у нас связаны самые тёплые воспоминания. А если сказать кратко - восторг не передать какой и от увиденного, и от услышанного. Я в Тобольске первый раз и хочу приехать ещё. С уважением и благодарностью Людмила Петровна и моя семья (в день экскурсии у меня было день рождения -65 лет).