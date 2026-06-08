Вы пройдёте по старым улочкам Тобольска, увидите Плацпарадную площадь, Дом губернатора, Польский костел и губернскую гимназию. Посетите единственный каменный кремль в Сибири с Софийско-Успенским собором и семью башнями.
А также побываете в Тюремном замке — музее сибирской каторги и ссылки, где узнаете о роли Тобольска в пенитенциарной системе России.
А также побываете в Тюремном замке — музее сибирской каторги и ссылки, где узнаете о роли Тобольска в пенитенциарной системе России.
Описание экскурсииТобольск – город с богатой историей. В рамках экскурсии по городским улочкам вы познакомитесь с прошлым Тобольска – от даты основания до современности. Экскурсия по городским улочкам Осмотр города начнется с прогулки по его старому центру. Мы посетим Плацпарадную площадь, познакомимся с архитектурой Дома губернатора, Польского костела, губернской гимназии. Осмотр Тобольского кремля Во время экскурсии вы посетите единственный на территории Сибири каменный кремль, построенный в XVII–XVIII столетиях каменщиками из Великого Устюга и Москвы. В его стенах можно увидеть монументальный Софийско-Успенский собор, 7 башен высотой от 11 метров, ряд жилых зданий и хозяйственных построек. Собор кремля относится к числу старейших сибирских храмов и привлекает внимание своими росписями на стенах. Посещение Тюремного замка При посещении кремля мы побываем в Тюремном замке, в котором работает Музей сибирской каторги и ссылки. Он был построен в 1855 году и поначалу использовался для содержания каторжников, а в советские времена служил пересыльным пунктом для ссыльных заключенных. Вы сможете побывать в бывшей тюремной больнице, осмотреть корпуса для рецидивистов и политзаключенных, а также узнать, какую роль играл город Тобольск в существовании государственной пенитенциарной системы. Важная информация:
- Музей сибирской каторги и ссылки (Тюремный замок) не работает по понедельникам.
- Экскурсия в музее сибирской каторги и ссылки проходит в составе сборной группы. Взрослый билет — 500 руб. с человека, детский билет — 300 руб. с человека.
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат, необходимо внести предоплату в размере 24% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плацпарадная площадь
- Дом губернатора
- Польский костел
- Тобольский кремль
- Тюремный замок
- Музей сибирской каторги и ссылки
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Билеты в Музей сибирской каторги и ссылки - 500 руб взрослый, 300 руб детский
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Музей сибирской каторги и ссылки (Тюремный замок) не работает по понедельникам
- Экскурсия в музее сибирской каторги и ссылки проходит в составе сборной группы. Взрослый билет - 500 руб. с человека, детский билет - 300 руб. с человека
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат, необходимо внести предоплату в размере 24% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Прекрасная экскурсия, спасибо.
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А
Мы увидели Кремль, Верхний и Нижний посады, и заглянули в многовековую историю славного града Тоболеска. Любовь Владимировна очень подробно и увлекательно рассказала о городе и показала главные места. Нам очень понравилось.
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С
Прекрасно провели время! Гид Рамиль Наилевич очень интересно рассказывал. Впечатления остались только положительные. Время пролетело быстро, интересно, познавательно. Не пожалели что взяли эту экскурсию. Спасибо большое.
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Е
Хотим от всей души поблагодарить гида Любовь Владимировну! Организационные моменты прошли без нареканий. Осмотр города начали с нижней его части, что поначалу нас удивило, так как думали что "кроме Кремля
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Ю
Благодарность и спасибо экскурсоводу Любови Владимировне за увлекательную и интересную экскурсию по Тобольскому Кремлю. За 2 часа Любовь Владимировна ознакомила нас с историей с момента освоения Сибири до современного времени,
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Е
Очаровательный городок. Прекрасная экскурсия с гидом Ириной Владимировной,прекрасный специалист, влюбленный в свой город. Отвечала на все вопросы и учитывала наши маленькие "девичьи" желания чуть побродить в торговых рядах.
Замечание и очень
Замечание и очень
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