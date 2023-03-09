Тобольск – город с богатой историей. В рамках экскурсии по городским улочкам вы познакомитесь с прошлым Тобольска – от даты основания до современности. Увидите монастыри и храмы, посетите Тобольский кремль, побываете в старом Тюремном замке, который использовался в качестве каторжно-пересыльной тюрьмы.

Экскурсия по городским улочкам

Осмотр города начнется с прогулки по его старому центру. Мы посетим Плацпарадную площадь, познакомимся с архитектурой Дома губернатора, Польского костела, губернской гимназии. Прогулка приведет нас в сад Ермака, где находится обелиск первопроходцу земли сибирской. Далее вы побываете на Завальном кладбище, которое является местом погребения декабристов В. Кюхельбекера и М. Муравьева.

Осмотр Тобольского кремля

Во время экскурсии вы посетите единственный на территории Сибири каменный кремль, построенный в XVII–XVIII столетиях каменщиками из Великого Устюга и Москвы. В его стенах можно увидеть монументальный Софийско-Успенский собор, 7 башен высотой от 11 метров, ряд жилых зданий и хозяйственных построек. Собор кремля относится к числу старейших сибирских храмов и привлекает внимание своими росписями на стенах.

Посещение Тюремного замка

При посещении кремля мы побываем в Тюремном замке, в котором работает Музей сибирской каторги и ссылки. Он был построен в 1855 году и поначалу использовался для содержания каторжников, а в советские времена служил пересыльным пунктом для ссыльных заключенных. Вы сможете побывать в бывшей тюремной больнице, осмотреть корпуса для рецидивистов и политзаключенных, а также узнать, какую роль играл город Тобольск в существовании государственной пенитенциарной системы.