Индивидуальная обзорная экскурсия по историческому Тобольску и Тюремному замку
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Плацпарадная площадь
- Дом губернатора
- Польский костел
- Сад Ермака
- Тобольский кремль
- Тюремный замок
- Музей сибирской каторги и ссылки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тобольск – город с богатой историей. В рамках экскурсии по городским улочкам вы познакомитесь с прошлым Тобольска – от даты основания до современности. Увидите монастыри и храмы, посетите Тобольский кремль, побываете в старом Тюремном замке, который использовался в качестве каторжно-пересыльной тюрьмы.
Экскурсия по городским улочкам
Осмотр города начнется с прогулки по его старому центру. Мы посетим Плацпарадную площадь, познакомимся с архитектурой Дома губернатора, Польского костела, губернской гимназии. Прогулка приведет нас в сад Ермака, где находится обелиск первопроходцу земли сибирской. Далее вы побываете на Завальном кладбище, которое является местом погребения декабристов В. Кюхельбекера и М. Муравьева.
Осмотр Тобольского кремля
Во время экскурсии вы посетите единственный на территории Сибири каменный кремль, построенный в XVII–XVIII столетиях каменщиками из Великого Устюга и Москвы. В его стенах можно увидеть монументальный Софийско-Успенский собор, 7 башен высотой от 11 метров, ряд жилых зданий и хозяйственных построек. Собор кремля относится к числу старейших сибирских храмов и привлекает внимание своими росписями на стенах.
Посещение Тюремного замка
При посещении кремля мы побываем в Тюремном замке, в котором работает Музей сибирской каторги и ссылки. Он был построен в 1855 году и поначалу использовался для содержания каторжников, а в советские времена служил пересыльным пунктом для ссыльных заключенных. Вы сможете побывать в бывшей тюремной больнице, осмотреть корпуса для рецидивистов и политзаключенных, а также узнать, какую роль играл город Тобольск в существовании государственной пенитенциарной системы.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты оплачиваются дополнительно
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения Полулях
9 мар 2023
Тобольский кремль очень красивый, белый снег, белые стены, синие купола, производит впечатление, экскурсовод Людмила интересно рассказывает, много нового узнала, появилось желание посетить Тобольск летом на несколько дней, чтобы лучше познакомиться
Е
Евгения Кочетова
8 мар 2023
Людмила Федоровна замечательный гид, знающий, любящий свое дело и умеющий подать информацию.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тобольска
Индивидуальные
Обзорные
Дворцы, замки и особняки
Похожие туры из Тобольска
Индивидуальная
Ольга
Тобольский кремль: история и легенды
Раскрыть богатое прошлое города и увидеть его знаковые места с профессиональным гидом
на Красной площади
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
1 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Ольга
Очень популярно сейчас
Обзорная по городу Тобольску
Тобольск - первый город, который появился при освоении Сибири
Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
8 апр
9 апр
15 апр
16 апр
от 1 200₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Ольга
Тобольск: тайны Нижнего посада
Погулять по одному из самых красивых дореволюционных районов города и узнать о нем интересные факты
у Гостиного двора
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
1 560₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии