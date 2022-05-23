В Тобольск из Тюмени на 1 день

Приглашаю в путешествие в древнюю столицу Сибири - город Тобольск, который является одним из первых городов за Уралом

Приглашаю в путешествие в древнюю столицу Сибири — город Тобольск, который является одним из первых городов за Уралом.

Красивый белокаменный Кремль, старинная архитектура и невероятный ландшафт оставят много приятных впечатлений на долгое время.
В Тобольск из Тюмени на 1 день
В Тобольск из Тюмени на 1 день
В Тобольск из Тюмени на 1 день
В Тобольск из Тюмени на 1 день
В Тобольск из Тюмени на 1 день
В Тобольск из Тюмени на 1 день
В Тобольск из Тюмени на 1 день

Что вас ожидает 🤩

  • Тобольск
  • Кремль
  • С. Абалак

Об экскурсии

Приглашаю в путешествие в древнюю столицу Сибири — город Тобольск, который является одним из первых городов за Уралом. Красивый белокаменный Кремль, старинная архитектура и невероятный ландшафт оставят много приятных впечатлений на долгое время.
Мы выезжаем рано утром из Тюмени. В пути вас ждет рассказ про историю Сибири, про поход Ермака, про первые поселения за Уралом, про некоторые населённые пункты по пути следования.
Экскурсия также подразумевает посещение с. Абалак в пригороде Тобольска.

Программа

9:00 — выезд из Тюмени.
12:30 — прибытие в с. Абалак. Экскурсия по монастырю.
14:00 — прибытие в Тобольск. Небольшая обзорная экскурсия по городу.
14:30 — время на обед в городском кафе.
15:00 — прибытие в Кремль. Обзорная экскурсия по Кремлю.
16:30 — свободное время на посещение музеев, сувенирных лавок и т. д.
18:00 — выезд из Тобольска.
21:30 — прибытие в Тюмень.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида (по трассе, в Абалак, по Тобольску, по Кремлю)
Что не входит
  • Посещение объектов (музеи, туркомплексы)
  • Питание
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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