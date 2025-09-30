Индивидуальная
до 7 чел.
В Тобольск из Тюмени на 1 день
Погрузитесь в атмосферу старинного Тобольска, посетите Кремль и узнайте историю освоения Сибири. Это будет незабываемое путешествие
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
28 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
32 600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тобольск и Абалакский монастырь за один день (на вашем авто)
Погрузиться в историю Сибири и побывать в знаковых местах
27 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 сентября 2025Экскурсия очень понравилась! Василий замечательный гид!
- ААндреева15 августа 2025Очень интересно и познавательно рассказывал гид. Мы в восторге. Столько информации. Всё комфортно и душевно! Рекомендуем!!!
- ЕЕкатерина20 июня 2025Спасибо большое за интересную экскурсию в город Тобольск. Нам очень понравилось. Хотим теперь приехать в сам город на несколько дней. Потому что для Тобольска одного дня мало.
- ННаталия8 июня 2025Мы давно мечтали побывать в Тобольске, первой столице Сибири, посетить удивительный по красоте Кремль, расположенный на высоком берегу Иртыша. И
- ТТатьяна28 октября 2024Были на экскурсии с Василием 27 октября. Получили удовольствие от поездки, посещения Абалака и Тобольска и от общения с Василием.
- ММария15 августа 2024Спасибо большое Василию за проведенную для нас экскурсию. Мы никогда не были в Тобольске и этот день прошёл очень увлекательно,
- ООксана16 июля 2024С Тобольском, знаменитыми горожанами и достопримечательностями города мы знакомились в компании Василия. Экскурсия оказалась очень комфортной. Василий открыл для нас
- ООксана11 июня 2024Были на индивидуальной экскурсии в Тобольске на один день, с гидом Василием Рыбаловым и просто получили массу информации о регионе,
- ННаталья26 декабря 2023Очень понравилась экскурсия "В Тобольск из Тюмени на 1 день" с гидом Василием. Поездка проходила на комфортабельном автомобиле, всю дорогу
- ССергей30 октября 2023Спасибо Василию за познавательную экскурсию, интересные рассказы о Сибирской земле и аккуратное вождение.
- ООльга11 сентября 2023Спасибо Василию за экскурсию и сопровождение в Тобольск. Поразила чистота и ухоженность не только туристических объектов, но и всего города. Заехали и в село Покровское, и Абалак. Ещё раз убедились в величии и красоте нашей страны.
- ТТеплоухов26 апреля 2023Понравилось все, но особенно гид (супер спец)!!!
- ВВладилен12 сентября 2022Много увидел. Много услышал. Запланировал еще раз приехать в Тюмень и Тобольск.
- ВВладимир8 сентября 2022Всё было отлично.
