Мои заказы

Выездные экскурсии из Тобольска

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Тобольске, цены от 8500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
В Тобольск из Тюмени на 1 день
12 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
В Тобольск из Тюмени на 1 день
Погрузитесь в атмосферу старинного Тобольска, посетите Кремль и узнайте историю освоения Сибири. Это будет незабываемое путешествие
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
28 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
32 600 ₽ за всё до 6 чел.
Тобольск и Абалакский монастырь за один день (на вашем авто)
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тобольск и Абалакский монастырь за один день (на вашем авто)
Погрузиться в историю Сибири и побывать в знаковых местах
27 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 сентября 2025
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Экскурсия очень понравилась! Василий замечательный гид!
  • А
    Андреева
    15 августа 2025
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Очень интересно и познавательно рассказывал гид. Мы в восторге. Столько информации. Всё комфортно и душевно! Рекомендуем!!!
  • Е
    Екатерина
    20 июня 2025
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Спасибо большое за интересную экскурсию в город Тобольск. Нам очень понравилось. Хотим теперь приехать в сам город на несколько дней. Потому что для Тобольска одного дня мало.
  • Н
    Наталия
    8 июня 2025
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Мы давно мечтали побывать в Тобольске, первой столице Сибири, посетить удивительный по красоте Кремль, расположенный на высоком берегу Иртыша. И
    читать дальше

    экскурсия в Тобольск, проведённая Василием 7 июня, оправдала все наши надежды. Василий удивил и порадовал нас своими обширными знаниями по истории и Тюменского края, и Тобольска. Его интересные рассказы с увлекательными историческими фактами и легендами сделали достаточно длительный маршрут неутомительным и приятным. Ну, а сам Тобольск оставил яркие незабываемые впечатления. Ещё мы посетили Абалакский монастырь, дополнив наши представления об этих краях. Огромное спасибо Василию. Благодарные туристы из Санкт-Петербурга.

  • Т
    Татьяна
    28 октября 2024
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Были на экскурсии с Василием 27 октября. Получили удовольствие от поездки, посещения Абалака и Тобольска и от общения с Василием.
    читать дальше

    Было интересно, Василий рассказывал легко для восприятия, отвечал на все интересующие вопросы, был внимателен и дружелюбен. Тобольск очень понравился. Чистый, уютный и приятный город с богатой историей. Посетили в Тобольске дополнительно два музея. Время экскурсии прошло незаметно. Будем теперь планировать новую поездку в Тюмень и обязательно экскурсию с Василием

  • М
    Мария
    15 августа 2024
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Спасибо большое Василию за проведенную для нас экскурсию. Мы никогда не были в Тобольске и этот день прошёл очень увлекательно,
    читать дальше

    бвл максимально информативным и интересным. Несмотря на то что наша компания была разновозрастная от 10 до 65 лет понравилось всем! Однако 1 день в Тобольске это мало. В следующий раз поедем минимум на 2. СПАСИБО!

  • О
    Оксана
    16 июля 2024
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    С Тобольском, знаменитыми горожанами и достопримечательностями города мы знакомились в компании Василия. Экскурсия оказалась очень комфортной. Василий открыл для нас
    читать дальше

    не только Тобольск но и Сибирь в целом. Очевидно, что он многократно проводил такие экскурсии и тем не менее чувствовалось, с какой любовью к своему краю экскурсовод в очередной раз раскрывает его гостями! Спасибо большое за великолепный день и конечно мои рекомендации!

  • О
    Оксана
    11 июня 2024
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Были на индивидуальной экскурсии в Тобольске на один день, с гидом Василием Рыбаловым и просто получили массу информации о регионе,
    читать дальше

    городе, жителях этих мест оставивших след в истории страны. Всё было преподнесено максимально грамотно, не навязчиво с любовью к родным местам. Времени хватило и на историческую информацию, и на прогулку. Рекомендую однозначно посетить Тобольск с Василием и тогда вы точно влюбитесь в Тобольск и бескрайние сибирские земли. Желаем профессиональных успехов Василию и процветания фирме. До новых встреч.

  • Н
    Наталья
    26 декабря 2023
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Очень понравилась экскурсия "В Тобольск из Тюмени на 1 день" с гидом Василием. Поездка проходила на комфортабельном автомобиле, всю дорогу
    читать дальше

    Василий очень интересно рассказывал об истории Сибири в целом и Тобольска в частности. Посетили Абаканский мужской монастырь, Тобольский кремль, в свободное время - музей сибирской каторги и ссылки. Было очень познавательно, экскурсию горячо рекомендуем к посещению, и желаем Василию дальнейших успехов в его работе!

  • С
    Сергей
    30 октября 2023
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Спасибо Василию за познавательную экскурсию, интересные рассказы о Сибирской земле и аккуратное вождение.
  • О
    Ольга
    11 сентября 2023
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Спасибо Василию за экскурсию и сопровождение в Тобольск. Поразила чистота и ухоженность не только туристических объектов, но и всего города. Заехали и в село Покровское, и Абалак. Ещё раз убедились в величии и красоте нашей страны.
  • Т
    Теплоухов
    26 апреля 2023
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Понравилось все, но особенно гид (супер спец)!!!
  • В
    Владилен
    12 сентября 2022
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Много увидел. Много услышал. Запланировал еще раз приехать в Тюмень и Тобольск.
  • В
    Владилен
    12 сентября 2022
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Много увидел. Много услышал. Запланировал еще раз приехать в Тюмень и Тобольск.
  • В
    Владимир
    8 сентября 2022
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Всё было отлично.
  • В
    Владимир
    8 сентября 2022
    В Тобольск из Тюмени на 1 день
    Всё было отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Тобольск из Тюмени на 1 день
  2. Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
  3. Тобольск и Абалакский монастырь за один день (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Тобольский кремль
  2. Самое главное
  3. Сад Ермака
  4. Базарная площадь
  5. Софийский собор
  6. Дворец наместника
  7. Сквер Ершова
  8. Кремль
  9. Гостиный Двор
  10. Здание мужской гимназии
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в ноябре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 8500 до 32 600. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии по окрестностям Тобольска и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь