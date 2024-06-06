С Сергей О чем расскажут ангелы Тобольска Замечательная и познавательная экскурсия, узнаешь много интересного о становлении России,об её истории и о людях которые её делали и делают до сих пор спасибо организаторам и экскурсоводу Наталье

А Александр О чем расскажут ангелы Тобольска Отличная экскурсия! Спасибо, что несмотря на занятые даты, смогли найти время на нас) Не ожидал, что такая большая история есть у города!

Д Дмитрий Тобольск - отец городов сибирских Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город

М Марина Тобольск - отец городов сибирских Экскурсия понравилась, гидом была Олеся. Считаю, что ключевое всё рассказали, показали. Никакой спешки, комфортный индивидуальный темп. По времени не уложились. Олеся,не смотря на это, экскурсию завершила тогда, как закончился материал, а не время.

О Ольга О чем расскажут ангелы Тобольска читать дальше проекту об этом городе может узнать любой турист, прослушав, о чем рассказывают ангелы. Время на экскурсии пролетело незаметно. Узнали много нового и из истории, и из литературы, и из жизни многих известных людей, родившихся и проживающих в Тобольске. Огромное спасибо Наталье за интересный рассказ о красивейшем городе Тобольске. Наталья очень приятный и доброжелательный человек, увлеченный историей родного города. Благодаря ее

Т Татьяна Тобольск - отец городов сибирских С нами была экскурсовод Людмила. Отлично владеет информацией. На любой вопрос отвечает без заминки. Потрясающие знания в области истории. Очень рекомендую!

П Позднякова Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада» Тобольск удивил, однозначно стоит вернуться еще раз. Гид Сергей был отличный, спасибо агентству все прошло замечательно.

А Ахметшин Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада» Спасибо! Любовь Владимировна, Вам огромное спасибо! Экскурсовод с академическими знаниями! Время пролетело незаметно!