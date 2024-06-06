1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
«При планировании путешествия в Тобольск обратите внимание на режим работы музеев, входящих в «Тобольский музей-заповедник»: с 10:00 до 18:00, выходной — понедельник»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
3 часа
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
«Кроме того, у Прямского взвоза вас будет ждать Архитектурный ангел, на Гимназическом мостике – Литературный, а еще вы посетите ангелов в роще Журавского, саду Ермака, у Дворца Наместника и Драмтеатра»
15 июня в 14:00
16 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Начало: По согласованию с гидом
«Вы увидите Софийско-Успенский собор, осмотрите Архиерейский дом и духовную семинарию, полюбуетесь живописными видами Нижнего посада с обзорной площадки на берегу Иртыша»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Начало: По согласованию с гидом
«Вы сможете прогуляться по дорожкам живописного сада, полюбоваться лиственными и хвойными деревьями, которые произрастают в Тюменской области»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 июня 2024Замечательная и познавательная экскурсия, узнаешь много интересного о становлении России,об её истории и о людях которые её делали и делают до сих пор спасибо организаторам и экскурсоводу Наталье
- ААлександр3 июня 2024Отличная экскурсия! Спасибо, что несмотря на занятые даты, смогли найти время на нас) Не ожидал, что такая большая история есть у города!
- ДДмитрий1 июня 2024Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
- ММарина31 мая 2024Экскурсия понравилась, гидом была Олеся. Считаю, что ключевое всё рассказали, показали. Никакой спешки, комфортный индивидуальный темп. По времени не уложились. Олеся,не смотря на это, экскурсию завершила тогда, как закончился материал, а не время.
- ООльга27 мая 2024Огромное спасибо Наталье за интересный рассказ о красивейшем городе Тобольске. Наталья очень приятный и доброжелательный человек, увлеченный историей родного города. Благодаря ее
- ТТатьяна19 мая 2024С нами была экскурсовод Людмила. Отлично владеет информацией. На любой вопрос отвечает без заминки. Потрясающие знания в области истории. Очень рекомендую!
- ППозднякова14 мая 2024Тобольск удивил, однозначно стоит вернуться еще раз. Гид Сергей был отличный, спасибо агентству все прошло замечательно.
- ААхметшин14 мая 2024Спасибо! Любовь Владимировна, Вам огромное спасибо! Экскурсовод с академическими знаниями! Время пролетело незаметно!
- ССаша13 мая 2024Хорошо.
- KKasimova23 сентября 2023Я прилетела из Нового Уренгоя специально на экскурсию, которая была запланирована на 10.00 22.09.2023. Но пошел дождь сильный. Я думала
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Природа и пейзажи»
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