Познавательные экскурсии на природе в Тобольске

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Тобольске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тобольск - отец городов сибирских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
181 отзыв
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
«При планировании путешествия в Тобольск обратите внимание на режим работы музеев, входящих в «Тобольский музей-заповедник»: с 10:00 до 18:00, выходной — понедельник»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
130 отзывов
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
«Кроме того, у Прямского взвоза вас будет ждать Архитектурный ангел, на Гимназическом мостике – Литературный, а еще вы посетите ангелов в роще Журавского, саду Ермака, у Дворца Наместника и Драмтеатра»
15 июня в 14:00
16 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Начало: По согласованию с гидом
«Вы увидите Софийско-Успенский собор, осмотрите Архиерейский дом и духовную семинарию, полюбуетесь живописными видами Нижнего посада с обзорной площадки на берегу Иртыша»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Начало: По согласованию с гидом
«Вы сможете прогуляться по дорожкам живописного сада, полюбоваться лиственными и хвойными деревьями, которые произрастают в Тюменской области»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Замечательная и познавательная экскурсия, узнаешь много интересного о становлении России,об её истории и о людях которые её делали и делают до сих пор спасибо организаторам и экскурсоводу Наталье
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Отличная экскурсия! Спасибо, что несмотря на занятые даты, смогли найти время на нас) Не ожидал, что такая большая история есть у города!
  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
    Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсия понравилась, гидом была Олеся. Считаю, что ключевое всё рассказали, показали. Никакой спешки, комфортный индивидуальный темп. По времени не уложились. Олеся,не смотря на это, экскурсию завершила тогда, как закончился материал, а не время.
    Экскурсия понравилась, гидом была ОлесяЭкскурсия понравилась, гидом была ОлесяЭкскурсия понравилась, гидом была ОлесяЭкскурсия понравилась, гидом была Олеся
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Огромное спасибо Наталье за интересный рассказ о красивейшем городе Тобольске. Наталья очень приятный и доброжелательный человек, увлеченный историей родного города. Благодаря ее
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    проекту об этом городе может узнать любой турист, прослушав, о чем рассказывают ангелы. Время на экскурсии пролетело незаметно. Узнали много нового и из истории, и из литературы, и из жизни многих известных людей, родившихся и проживающих в Тобольске.

  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    С нами была экскурсовод Людмила. Отлично владеет информацией. На любой вопрос отвечает без заминки. Потрясающие знания в области истории. Очень рекомендую!
  • П
    Позднякова
    14 мая 2024
    Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
    Тобольск удивил, однозначно стоит вернуться еще раз. Гид Сергей был отличный, спасибо агентству все прошло замечательно.
  • А
    Ахметшин
    14 мая 2024
    Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
    Спасибо! Любовь Владимировна, Вам огромное спасибо! Экскурсовод с академическими знаниями! Время пролетело незаметно!
  • С
    Саша
    13 мая 2024
    Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
    Хорошо.
  • K
    Kasimova
    23 сентября 2023
    Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
    Я прилетела из Нового Уренгоя специально на экскурсию, которая была запланирована на 10.00 22.09.2023. Но пошел дождь сильный. Я думала
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    отменится). Но Ольга Александровна провела великолепную экскурсию!!! Мы прекрасно под зонтиками ходили и смотрели красоты Кремля!!! Человек на столько знает историю, что за 2 часа она ни разу не остановила свой рассказ!!! Прекрасно 👍🏻👍🏻👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Природа и пейзажи»

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  4. Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
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  2. Кремль
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Сколько стоит экскурсия по Тобольску в июне 2024
Сейчас в Тобольске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 6 200. Туристы уже оставили гидам 315 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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