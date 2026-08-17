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Тобольск в судьбе России - обзорная пешая экскурсия

Заглянуть в единственный каменный кремль Сибири и открыть город первооткрывателей, ссыльных и гениев
Тобольск в судьбе России - обзорная пешая экскурсия
Тобольск в судьбе России - обзорная пешая экскурсия
Тобольск в судьбе России - обзорная пешая экскурсия

Что вы увидите

Тобольский кремль
Тобольский кремльПосещаем
Единственный каменный кремль за Уралом, символ власти и веры.
Сад Ермака
Сад ЕрмакаОсмотр с остановкой
Легендарное место на мысе Чукман с видом на реку Иртыш.
Нижний посад
Нижний посадОсмотр с остановкой
Лабиринт купеческих домов и старинных улочек с первой типографией, гимназией и театром Сибири.
Смотровые площадки
Смотровые площадкиОсмотр с остановкой
Площадки с видами на мысы Сузгун и Потчеваш и Заболотье.

Описание экскурсии

Эта обзорная экскурсия  — не просто прогулка по историческому центру. Это погружение в многослойную историю Тобольска как «первой столицы Сибири», места, где переплетались судьбы первооткрывателей, гениев, узников и правителей. 

Мы отправимся на поиск следов удивительных событий и личностей, чтобы разгадать главную тайну: как этот город веками хранил и приумножал величие Сибири. Вы увидите:

  • Тобольский кремль: единственный каменный кремль за Уралом. За его белокаменными стенами найдём не только символ власти и веры, но и следы гениального картографа Семёна Ремезова, и узнаем, как эта крепость стала отправной точкой для великих экспедиций;
  • Сад Ермака на мысе Чукман: легендарное место, где память о казачьем атамане запечатлена в памятнике на фоне реки Иртыш;
  • Нижний посад с высоты птичьего полёта: лабиринт купеческих домов и старинных улочек, расположенных вдоль множества рек. Здесь, среди деревянных домиков и каменных палат, вы почувствуете время, в котором жили, торговали и творили его обитатели. Первая типография Сибири, первая губернская гимназия, первый театр — всё тут;
  • Тюремный замок (внешний осмотр): суровый символ Тобольска как «города ссылки». Узнаем о первом ссыльном в Сибирь ( и это не человек);
  • Смотровые площадки на мысы древних культур Сузгун и Потчеваш. Вид на легендарное Заболотье.

Мы раскроем темы, которые редко звучат в обзорных экскурсиях:

  • Тобольск как стартовая площадка империи: как отсюда уходили экспедиции, менявшие карту России, например экспедиция Витуса Беринга;
  • Гении Тобольска: почему эта земля воспитала таких разных гениев, как Менделеев, Алябьев, Перов и Ершов, и какую роль в этом сыграла уникальная городская среда;
  • Религиозный центр: как в городе уживались православные храмы, мечети, католический костёл. Почему город стал центром православия в Сибири.

Кому подойдёт

  • Всем желающим познакомиться с Тобольском впервые

Полезно знать

  • Потребуется удобная обувь, головные уборы в жару. Дети с 6-летнего возраста приветствуются

Место встречи

🚩Начало: По договорённости
🏁Завершение: Рядом с любым музеем на выбор

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 10 человек6250 ₽
Каждый человек сверх 10 — доплата 200 ₽ за человека

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна Савина
Татьяна Савина — ваш гид в Тобольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 30 минут
Гид-экскурсовод, коренная тоболячка с любовью к городу, ваш друг в Тобольске. Здесь мой дом. И я приглашаю вас в гости, чтобы показать настоящий, аутентичный Тобольск глазами местного жителя. Профильное образование в
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ТюмГУ, частная экспозиция в музее "Народная аудитория", посвященная Ермаку Тимофеевичу; лауреат Премии им. Федора Конюхова в номинации "Слово"; волонтёр общественной организации "Добрая воля", занимающейся сохранением исторического наследия в Тобольске, автор рассказов для детей — вехи моей жизни, которые помогут стать для вас проводником в историю Тобольска. Я проведу вас тропами, по которым ходили мои предки, и расскажу истории, которые не найдешь в интернете. Мой опыт аттестованного экскурсовода и детского писателя — это ваш ключ к Сибири, понятной и взрослым, и детям. Забудьте о сухих фактах! Вас ждет живой диалог с тем, кто знает и любит каждый уголок этого города. Взгляд изнутри и опыт работы гидом более 5 лет — это ваша гарантия самой искренней и познавательной экскурсии. Время ехать к своим.

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