Что вы увидите
Тобольский кремльПосещаем
Единственный каменный кремль за Уралом, символ власти и веры.
Сад ЕрмакаОсмотр с остановкой
Легендарное место на мысе Чукман с видом на реку Иртыш.
Нижний посадОсмотр с остановкой
Лабиринт купеческих домов и старинных улочек с первой типографией, гимназией и театром Сибири.
Смотровые площадкиОсмотр с остановкой
Площадки с видами на мысы Сузгун и Потчеваш и Заболотье.
Описание экскурсии
Эта обзорная экскурсия — не просто прогулка по историческому центру. Это погружение в многослойную историю Тобольска как «первой столицы Сибири», места, где переплетались судьбы первооткрывателей, гениев, узников и правителей.
Мы отправимся на поиск следов удивительных событий и личностей, чтобы разгадать главную тайну: как этот город веками хранил и приумножал величие Сибири. Вы увидите:
- Тобольский кремль: единственный каменный кремль за Уралом. За его белокаменными стенами найдём не только символ власти и веры, но и следы гениального картографа Семёна Ремезова, и узнаем, как эта крепость стала отправной точкой для великих экспедиций;
- Сад Ермака на мысе Чукман: легендарное место, где память о казачьем атамане запечатлена в памятнике на фоне реки Иртыш;
- Нижний посад с высоты птичьего полёта: лабиринт купеческих домов и старинных улочек, расположенных вдоль множества рек. Здесь, среди деревянных домиков и каменных палат, вы почувствуете время, в котором жили, торговали и творили его обитатели. Первая типография Сибири, первая губернская гимназия, первый театр — всё тут;
- Тюремный замок (внешний осмотр): суровый символ Тобольска как «города ссылки». Узнаем о первом ссыльном в Сибирь ( и это не человек);
- Смотровые площадки на мысы древних культур Сузгун и Потчеваш. Вид на легендарное Заболотье.
Мы раскроем темы, которые редко звучат в обзорных экскурсиях:
- Тобольск как стартовая площадка империи: как отсюда уходили экспедиции, менявшие карту России, например экспедиция Витуса Беринга;
- Гении Тобольска: почему эта земля воспитала таких разных гениев, как Менделеев, Алябьев, Перов и Ершов, и какую роль в этом сыграла уникальная городская среда;
- Религиозный центр: как в городе уживались православные храмы, мечети, католический костёл. Почему город стал центром православия в Сибири.
Кому подойдёт
- Всем желающим познакомиться с Тобольском впервые
Полезно знать
- Потребуется удобная обувь, головные уборы в жару. Дети с 6-летнего возраста приветствуются
Место встречи
🚩Начало: По договорённости
🏁Завершение: Рядом с любым музеем на выбор
Выберите удобную дату из расписания
Организатор прошёл проверку документов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|До 10 человек
|6250 ₽
Каждый человек сверх 10 — доплата 200 ₽ за человека
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна Савина — ваш гид в Тобольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 30 минут
Гид-экскурсовод, коренная тоболячка с любовью к городу, ваш друг в Тобольске. Здесь мой дом. И я приглашаю вас в гости, чтобы показать настоящий, аутентичный Тобольск глазами местного жителя. Профильное образование в
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