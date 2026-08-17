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Цена за 1-10 человек; свыше — доплата 200 ₽ за человека, максимум 15 чел.

Площадки с видами на мысы Сузгун и Потчеваш и Заболотье.

Лабиринт купеческих домов и старинных улочек с первой типографией, гимназией и театром Сибири.

Легендарное место на мысе Чукман с видом на реку Иртыш.

Описание экскурсии

Эта обзорная экскурсия — не просто прогулка по историческому центру. Это погружение в многослойную историю Тобольска как «первой столицы Сибири», места, где переплетались судьбы первооткрывателей, гениев, узников и правителей.

Мы отправимся на поиск следов удивительных событий и личностей, чтобы разгадать главную тайну: как этот город веками хранил и приумножал величие Сибири. Вы увидите:

Тобольский кремль : единственный каменный кремль за Уралом. За его белокаменными стенами найдём не только символ власти и веры , но и следы гениального картографа Семёна Ремезова, и узнаем, как эта крепость стала отправной точкой для великих экспедиций;

: единственный каменный кремль за Уралом. За его белокаменными стенами , но и следы гениального картографа Семёна Ремезова, и узнаем, как эта крепость стала отправной точкой для великих экспедиций; Сад Ермака на мысе Чукман : легендарное место, где память о казачьем атамане запечатлена в памятнике на фоне реки Иртыш;

: легендарное место, где память о казачьем атамане запечатлена в памятнике на фоне реки Иртыш; Нижний посад с высоты птичьего полёта : лабиринт купеческих домов и старинных улочек, расположенных вдоль множества рек. Здесь, среди деревянных домиков и каменных палат, вы почувствуете время , в котором жили, торговали и творили его обитатели. Первая типография Сибири, первая губернская гимназия, первый театр — всё тут;

: лабиринт купеческих домов и старинных улочек, расположенных вдоль множества рек. Здесь, среди деревянных домиков и каменных палат, , в котором жили, торговали и творили его обитатели. Первая типография Сибири, первая губернская гимназия, первый театр — всё тут; Тюремный замок (внешний осмотр): суровый символ Тобольска как «города ссылки». Узнаем о первом ссыльном в Сибирь ( и это не человек);

(внешний осмотр): суровый символ Тобольска как «города ссылки». Узнаем о первом ссыльном в Сибирь ( и это не человек); Смотровые площадки на мысы древних культур Сузгун и Потчеваш. Вид на легендарное Заболотье.

Мы раскроем темы, которые редко звучат в обзорных экскурсиях:

Тобольск как стартовая площадка империи : как отсюда уходили экспедиции, менявшие карту России, например экспедиция Витуса Беринга;

: как отсюда уходили экспедиции, менявшие карту России, например экспедиция Витуса Беринга; Гении Тобольска : почему эта земля воспитала таких разных гениев, как Менделеев, Алябьев, Перов и Ершов, и какую роль в этом сыграла уникальная городская среда;

: почему эта земля воспитала таких разных гениев, как Менделеев, Алябьев, Перов и Ершов, и какую роль в этом сыграла уникальная городская среда; Религиозный центр: как в городе уживались православные храмы, мечети, католический костёл. Почему город стал центром православия в Сибири.

Кому подойдёт

Всем желающим познакомиться с Тобольском впервые

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