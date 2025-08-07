Лучший способ познакомиться с новым городом — прогуляться пешком по его улицам.
Я с радостью составлю вам компанию! Проведу по старым районам Томска, покажу доходные дома и купеческие особняки. Расскажу, что символизирует узор на томских наличниках.
Описание экскурсииВо время экскурсии мы пройдемся по единственной сохранившейся в Томске булыжной мостовой, увидим Камень основания Томска и деревянную Томскую крепость. Спустимся в район Болото, где среди скромных домов красуются архитектурные шедевры. Часть маршрута проедем на трамвае, чтобы в полной мере ощутить атмосферу нашего города. Вторая часть экскурсии будет посвящена уникальному деревянному зодчеству района Елань. Мы пройдёмся по улицам Кузнецова, Белинского, Красноармейской, увидим деревянные дома построенные в разные периоды времени и разных архитектурных стилях: от классики до модерна. А также узнаём о судьбах людей, когда-то в них живших.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воскресная церковь
- Дом Радищева
- Томская крепость
- Камень основания Томска
- Дом Шишкова
- Каменный мост через Ушайку
- Пл. Батенькова
- Храм Александра Невского
- Дом с шатром
- Дом с жар-птицами
- Дом архитектора Хомича
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Смотровая площадка (50 руб. /чел.)
- Билеты на трамвай.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Октябрьский взвоз, 10
Завершение: Ул. Герцена,1
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
7 авг 2025
Очень понравилось, замечательный экскурсовод, рекомендую.
С
Светлана
21 июл 2025
Спасибо за экскурсию.
Много раз бывали в ТОмске, впервые воспользовались экскурсионным обслуживанием.
Было интересно, узнали много нового, время пролетело быстро. Обязательно посети другие экскурсии.
Е
Ефим
14 июл 2025
В
Вера
8 июл 2025
Понравился маршрут. Преимущественно шли вниз. Очень приятная девушка экскурсовод Ольга.
