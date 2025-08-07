Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Лучший способ познакомиться с новым городом — прогуляться пешком по его улицам.



Описание экскурсии Во время экскурсии мы пройдемся по единственной сохранившейся в Томске булыжной мостовой, увидим Камень основания Томска и деревянную Томскую крепость. Спустимся в район Болото, где среди скромных домов красуются архитектурные шедевры. Часть маршрута проедем на трамвае, чтобы в полной мере ощутить атмосферу нашего города. Вторая часть экскурсии будет посвящена уникальному деревянному зодчеству района Елань. Мы пройдёмся по улицам Кузнецова, Белинского, Красноармейской, увидим деревянные дома построенные в разные периоды времени и разных архитектурных стилях: от классики до модерна. А также узнаём о судьбах людей, когда-то в них живших.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Воскресная церковь

Дом Радищева

Томская крепость

Камень основания Томска

Дом Шишкова

Каменный мост через Ушайку

Пл. Батенькова

Храм Александра Невского

Дом с шатром

Дом с жар-птицами

Дом архитектора Хомича Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Смотровая площадка (50 руб. /чел.)

Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Смотровая площадка (50 руб. /чел.)

Билеты на трамвай. Где начинаем и завершаем? Начало: Октябрьский взвоз, 10 Завершение: Ул. Герцена,1 Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов