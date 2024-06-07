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живем в Томске и точно видели их. Но все сомнения рассеялись уже после первого дома! Арина увлекательно рассказала нам очень много интересных фактов, которые не найдешь сам. Выжимка из истории, архитектуры, личных историй жителей. Экскурсия получилась очень разнообразная и не скучная. Гид точно любит свое дело и вдохновляет! Мы очень довольны и придем к Арине на другие экскурсии. Спасибо!