1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей7 июня 2024Ходили на экскурсию компанией коллег, так встретили начало лета. Выбрали экскурсию про деревянное зодчество "Томские теремки", хотя были сомнения: мы
- ННадежда26 мая 2024Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
- ЕЕлена20 мая 2024Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
- ТТамара12 мая 2024Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!
- ННаталья8 мая 2024Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Очень замечательная экскурсия.
- ННаталья13 августа 2022На экскурсии были вдвоем с мужем. Вышла увлекательная (авто)прогулка по Томску! Юрий не только настоящий знаток города, но и интересный собеседник! Впечатления самые лучшие! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Дом с шатром»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
Сейчас в Томске в категории "Дом с шатром" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 270 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Томске на 2024 год по теме «Дом с шатром», 270 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август