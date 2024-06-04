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Индивидуальная
2 часа
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
Сегодня в 21:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
- ЕЕвгения24 мая 2024Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
- ННаталья10 мая 202409.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.
- ААнна30 апреля 2024Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем заявлено) нас встретил прямо
- ООльга29 апреля 2024Очень понравилась экскурсия,много узнали о Томске,нас немного подвела погода, но все равно было интересно.
- ККсения22 апреля 2024Редко бывает так, что находишь экскурсовода, который подходит твоей душе и менталитету на 100 процентов. Мне очень сильно повезло, что
- ААндрей22 апреля 2024Однозначно рекомендую! Рассказ о любимом городе человека, который явно в теме, интересно, четко, профессионально!
- ММарина22 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Любовь очень структурировано и интересно за три часа показала нам основные достопримечательности прекрасного города Томска. Теперь
- ННаталья2 апреля 2024Мне очень понравилась экскурсия. Арина интересно рассказывает, заслушивалась. И конечно, просто посещение города не сравнится с экскурсией по городу, во
- ННина30 марта 2024Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город, его сложную историю могут
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Воскресенская церковь»
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