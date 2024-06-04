Воскресенская церковь – экскурсии в Томске

Найдено 4 экскурсии в категории «Воскресенская церковь» в Томске, цены от 5 750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Томск: от динозавров до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
Сегодня в 21:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.
    09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем заявлено) нас встретил прямо
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    с вокзала! Экскурсия длилась больше 2х часов. Мы везде остановились и пофоткались. Сергей фотографировал и никуда не подгонял! Все супер! На экскурсию только с ним)

    Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    Очень понравилась экскурсия,много узнали о Томске,нас немного подвела погода, но все равно было интересно.
  • К
    Ксения
    22 апреля 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Редко бывает так, что находишь экскурсовода, который подходит твоей душе и менталитету на 100 процентов. Мне очень сильно повезло, что
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    как-то даже по фотографии я поняла, что Арина именно тот человек, который покажет Томск так, как я люблю: с юмором, прибаутками, интересными историями. При этом составляя общий образ города, который запомнится надолго. Потрясающая прогулка и шикарный экскурсовод. Спасибо!

  • А
    Андрей
    22 апреля 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Однозначно рекомендую! Рассказ о любимом городе человека, который явно в теме, интересно, четко, профессионально!
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Любовь очень структурировано и интересно за три часа показала нам основные достопримечательности прекрасного города Томска. Теперь
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    имеем представление, где дополнительно можно погулять, чтоб более полно насладиться видами старины, но уже со знанием истории города и великих людях, которые ее творили. Благодарим.

    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Любовь очень структурировано и интересно за три часа показала нам основные достопримечательности
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Мне очень понравилась экскурсия. Арина интересно рассказывает, заслушивалась. И конечно, просто посещение города не сравнится с экскурсией по городу, во
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    время которой "интересные места", отмеченные на карте, наполняются смыслом и какой-то совершенно иной энергией, и чувствуешь, что ты становишься частью этой истории. Спасибо большое Арине, которая подарила мне замечательные эмоции. А ещё, Арина рассказала какие места и мероприятия можно посетить в Томске, скинула всю информацию на вотсап. Услугой довольна. Рекомендую всем.

  • Н
    Нина
    30 марта 2024
    Томск и тайны Дома Романовых
    Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город, его сложную историю могут
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    не многие. И не многие могут заинтересовать других людей. Приезжаем второй раз, но уже приобрели билеты на лето. Так что, до встречи! Желаем вам вдохновения и сил! Надеемся, что будут и новые программы.

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Воскресенская церковь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Томск: от динозавров до наших дней
  2. Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
  3. Томск вчера, сегодня, завтра
  4. Томск и тайны Дома Романовых
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
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