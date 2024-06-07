Главные экскурсионные места в Томске

Найдено 11 экскурсий в категории «Популярные места» в Томске, цены от 5 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Томск: от динозавров до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
По Томску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 3 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
177 отзывов
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 5 850 за всё до 8 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Закоулки и великие люди Томска
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
Сегодня в 21:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Томские теремки: деревянное зодчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    7 июня 2024
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Ходили на экскурсию компанией коллег, так встретили начало лета. Выбрали экскурсию про деревянное зодчество "Томские теремки", хотя были сомнения: мы
    читать дальше

    живем в Томске и точно видели их. Но все сомнения рассеялись уже после первого дома! Арина увлекательно рассказала нам очень много интересных фактов, которые не найдешь сам. Выжимка из истории, архитектуры, личных историй жителей. Экскурсия получилась очень разнообразная и не скучная. Гид точно любит свое дело и вдохновляет! Мы очень довольны и придем к Арине на другие экскурсии. Спасибо!

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
    читать дальше

    и интересными местами. Особенно нам понравился родник, который самый бы мы точно не нашли, и что гид обращает внимание на мелочи: маскароны, кирпичики с клеймами, арт-заплатки (это такие красивые керамические плитки по всему городу). Очень интересный, эмоциональный рассказ. Слушать очень приятно и информация легко воспринимается👍🏻👍🏻👍🏻

    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Большое спасибо Константину за интересную экскурсию! Мы очень много узнали о Томске! Нам очень понравился город! Дети внимательно слушали, задавали вопросы!
  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
    читать дальше

    непринужденно, информацию очень легко воспринималась, так как Арина говорила с нами "на одном языке", а не заученными фразами из книжек. Мы довольны и рекомендуем экскурсию тем, кто любит нестандартные маршруты.

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто хочет быстро осмотреть самые важные достопримечательности)
  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
    читать дальше

    ходе экскурсии, а после дала советы, куда ещё сходить в Томске, поделилась своими любимыми местами. а нам очень важно пройти именно по любимым местам местных жителей. экскурсия сама по себе очень интересная, я такие ещё не встречала. все гармонично, узнали про архитектуру, людей, несколько легенд и тайных мест, куда сами бы не добрались. Приедем еще!

  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
  2. Томск: от динозавров до наших дней
  3. По Томску на автомобиле
  4. Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
  5. Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
Сейчас в Томске в категории "Популярные места" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 5 000 до 7 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 514 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Томске на 2024 год по теме «Популярные места», 514 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам