Любовь Р. проводит ещё 2 экскурсии

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Томский модерн - неожиданные открытия.

Любовь Р.
Любовь Р. – Гид из Томска
Томский модерн - неожиданные открытия.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Томский модерн - неожиданные открытия.
Томский модерн - неожиданные открытия.
Томск известен многим, как город 🏙️ первого сибирского университета, как «музей» деревянной архитектуры. Я приглашаю вас познакомиться с архитектурой томского модерна. Мы увидим главный проспект, заглянем на улицы, куда туристы обычно не заходят. Корпуса Технологического института, Бактериологический институт, школа, доходные дома, особняки и, даже баня! Всё это в стиле модерн! Архитектурные особенности зданий и судьбы людей, создавших их – всё это будет на нашей экскурсии!
Начало
🚩 проспект Ленина, 41
Место завершения
🏁 проспект Ленина, 83
Томский модерн - неожиданные открытия.
Томский модерн - неожиданные открытия.
Томский модерн - неожиданные открытия.
Томский модерн - неожиданные открытия.
Томский модерн - неожиданные открытия.

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Любовь Р.
Любовь Р.
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