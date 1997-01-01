Любовь Р. проводит ещё 2 экскурсии

Томск известен многим, как город 🏙️ первого сибирского университета, как «музей» деревянной архитектуры. Я приглашаю вас познакомиться с архитектурой томского модерна. Мы увидим главный проспект, заглянем на улицы, куда туристы обычно не заходят. Корпуса Технологического института, Бактериологический институт, школа, доходные дома, особняки и, даже баня! Всё это в стиле модерн! Архитектурные особенности зданий и судьбы людей, создавших их – всё это будет на нашей экскурсии!