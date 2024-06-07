На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в мир деревянного зодчества Томска.Прогулка по улицам города откроет вам тайны теремков, где жили известные личности, такие как муза Анри Матисса и инженер Останкинской

башни. Вы увидите уникальные архитектурные сооружения, включая Изумрудный замок и лютеранскую кирху. Узкие улочки перенесут вас в прошлые века, а на одном перекрёстке вы буквально окажетесь в нескольких эпохах одновременно. Прогулка по заповедным дворикам и скрытым уголкам города оставит незабываемые впечатления. Организационные детали включают возможность остановки в кафе и помощь в создании фотографий на память. Бронируйте экскурсию и откройте для себя удивительный мир томского деревянного зодчества

за 1-6 человек или 830 руб. за человека, если вас больше

от 5 000 ₽ за 1-6 человек или 830 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Томск — это люди

Вы узнаете факты из жизни персон, живших в томских теремках — от музы Анри Матисса до французского музыканта; от архитектора, который из Томска добрался до Петербурга, до инженера Останкинской телебашни; от хитрых купцов до великих артисток.

Томск — это архитектура

Вы разберётесь, почему город вписан на туристическую карту России. Исследуете витиеватые узоры томских окон. Увидите изюминки архитектуры: дом с жар-птицами, дом с шатром, дом со шпилем, дом с драконами, особняк Крячкова, лютеранскую кирху и Изумрудный замок.

Томск — это атмосфера

Узкие улочки перенесут вас на века назад. А на одном перекрёстке вы буквально совершите путешествие во времени — 19, 20 и 21 века истории в одной точке! Вы пройдётесь по заповедным дворикам, полюбуетесь фасадами домов и скрытыми уголками.

Организационные детали