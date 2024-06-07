На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в мир деревянного зодчества Томска.
Прогулка по улицам города откроет вам тайны теремков, где жили известные личности, такие как муза Анри Матисса и инженер Останкинской
Прогулка по улицам города откроет вам тайны теремков, где жили известные личности, такие как муза Анри Матисса и инженер Останкинской
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные деревянные теремки
- 📸 Фотографии на память
- 🏛 Исторические личности и их дома
- 🏰 Изумрудный замок и другие архитектурные жемчужины
- 🕰 Путешествие через три века
Что можно увидеть
- Изумрудный замок
- Лютеранская кирха
- Дом с жар-птицами
- Дом с шатром
- Дом со шпилем
- Дом с драконами
- Особняк Крячкова
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Томск — это люди
Вы узнаете факты из жизни персон, живших в томских теремках — от музы Анри Матисса до французского музыканта; от архитектора, который из Томска добрался до Петербурга, до инженера Останкинской телебашни; от хитрых купцов до великих артисток.
Томск — это архитектура
Вы разберётесь, почему город вписан на туристическую карту России. Исследуете витиеватые узоры томских окон. Увидите изюминки архитектуры: дом с жар-птицами, дом с шатром, дом со шпилем, дом с драконами, особняк Крячкова, лютеранскую кирху и Изумрудный замок.
Томск — это атмосфера
Узкие улочки перенесут вас на века назад. А на одном перекрёстке вы буквально совершите путешествие во времени — 19, 20 и 21 века истории в одной точке! Вы пройдётесь по заповедным дворикам, полюбуетесь фасадами домов и скрытыми уголками.
Организационные детали
- По желанию можем сделать остановку в кафе. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
- Я с удовольствием помогу вам сделать фотографии на память
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Томске
Провела экскурсии для 273 туристов
Здравствуйте, мои будущие друзья! Я Арина — профессиональный гид, томичка и фанат своего города. Провожу обзорные, тематические и гастрономические экскурсии. Мой подход — по-дружески и без лишних дат. Вас ждёт увлекательная выжимка главных событий и фишек Томска.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
7 июня 2024
Ходили на экскурсию компанией коллег, так встретили начало лета. Выбрали экскурсию про деревянное зодчество "Томские теремки", хотя были сомнения: мы живем в Томске и точно видели их. Но все сомнения
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