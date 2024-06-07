Томские теремки: деревянное зодчество

Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в мир деревянного зодчества Томска.

Прогулка по улицам города откроет вам тайны теремков, где жили известные личности, такие как муза Анри Матисса и инженер Останкинской
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башни. Вы увидите уникальные архитектурные сооружения, включая Изумрудный замок и лютеранскую кирху.

Узкие улочки перенесут вас в прошлые века, а на одном перекрёстке вы буквально окажетесь в нескольких эпохах одновременно. Прогулка по заповедным дворикам и скрытым уголкам города оставит незабываемые впечатления.

Организационные детали включают возможность остановки в кафе и помощь в создании фотографий на память. Бронируйте экскурсию и откройте для себя удивительный мир томского деревянного зодчества

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные деревянные теремки
  2. 📸 Фотографии на память
  3. 🏛 Исторические личности и их дома
  4. 🏰 Изумрудный замок и другие архитектурные жемчужины
  5. 🕰 Путешествие через три века

Что можно увидеть

  • Изумрудный замок
  • Лютеранская кирха
  • Дом с жар-птицами
  • Дом с шатром
  • Дом со шпилем
  • Дом с драконами
  • Особняк Крячкова
Томские теремки: деревянное зодчество
Томские теремки: деревянное зодчество
Томские теремки: деревянное зодчество
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Томск — это люди

Вы узнаете факты из жизни персон, живших в томских теремках — от музы Анри Матисса до французского музыканта; от архитектора, который из Томска добрался до Петербурга, до инженера Останкинской телебашни; от хитрых купцов до великих артисток.

Томск — это архитектура

Вы разберётесь, почему город вписан на туристическую карту России. Исследуете витиеватые узоры томских окон. Увидите изюминки архитектуры: дом с жар-птицами, дом с шатром, дом со шпилем, дом с драконами, особняк Крячкова, лютеранскую кирху и Изумрудный замок.

Томск — это атмосфера

Узкие улочки перенесут вас на века назад. А на одном перекрёстке вы буквально совершите путешествие во времени — 19, 20 и 21 века истории в одной точке! Вы пройдётесь по заповедным дворикам, полюбуетесь фасадами домов и скрытыми уголками.

Организационные детали

  • По желанию можем сделать остановку в кафе. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • Я с удовольствием помогу вам сделать фотографии на память

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
7 июня 2024
Ходили на экскурсию компанией коллег, так встретили начало лета. Выбрали экскурсию про деревянное зодчество "Томские теремки", хотя были сомнения: мы живем в Томске и точно видели их. Но все сомнения
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рассеялись уже после первого дома! Арина увлекательно рассказала нам очень много интересных фактов, которые не найдешь сам. Выжимка из истории, архитектуры, личных историй жителей. Экскурсия получилась очень разнообразная и не скучная. Гид точно любит свое дело и вдохновляет! Мы очень довольны и придем к Арине на другие экскурсии. Спасибо!

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