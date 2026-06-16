Отправляемся в путешествие по мистическому Томску — городу, где легенды переплетаются с реальностью.
Мы исследуем самые загадочные и пугающие места: от заброшенных территорий и старых кладбищ до зданий с мрачной репутацией.
Вы услышите истории о призраках, полтергейстах и необъяснимых явлениях, а также узнаете реальные криминальные и конспирологические сюжеты, которые стали частью городского фольклора.
Мы исследуем самые загадочные и пугающие места: от заброшенных территорий и старых кладбищ до зданий с мрачной репутацией.
Вы услышите истории о призраках, полтергейстах и необъяснимых явлениях, а также узнаете реальные криминальные и конспирологические сюжеты, которые стали частью городского фольклора.
Описание экскурсии
- Мы исследуем все самые страшные места Томска и узнаем о привидениях города, полтергейстах, призраках неразделённой любви, вампирах, кикиморе, призраках городских музеев и о парочке преступлений
- Заедем на территорию монастыря-призрака, студгородка, построенного на костях. Разберёмся, где находятся затерянные кладбища, увидим дом-склеп. Попробуем разгадать парочку конспирологических тайн
- Я покажу вам фотографию настоящего призрака одной из Томских школ. Удивительно, что его действительно узнают на фотографиях!
Поверьте, мурашки побегут, но местами будет даже смешно!
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем транспорте
- Дополнительно возможно бронирование авто: на 6 чел. — 2500 ₽, более 6 — по договорённости
- Экскурсия может быть проведена как днём, так и вечером в сумерках
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 925 туристов
Здравствуйте, мои будущие друзья! Я Арина — профессиональный гид, томичка и фанат своего города. Провожу обзорные, тематические и гастрономические экскурсии. Мой подход — по-дружески и без лишних дат. Вас ждёт увлекательная выжимка главных событий и фишек Томска.
Входит в следующие категории Томска
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