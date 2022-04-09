Томск – это музей под открытым небом с неповторимым деревянным зодчеством. Мы увидим все главные его изюминки, включая знаменитый «Золотой квадрат» деревянных теремков, познакомимся с историей города в контексте деревянной застройки и жителей этих волшебных построек.
Всё то, что вы видели на открытках с нашим городом откроется вам под новым углом и поразит своей пышностью в любое время года, а маленькие «Задворики» удивят тем, что там остановилось время.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Напитки, обед
Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Кирова, 7, Томск
Завершение: Красноармейская улица, 71, Томск
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Добрый день! Экскурсия требует подтверждения
Не торопитесь оплачивать ее. Я свяжусь с вами в ближайшее время:)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.