Об экскурсии

Томск – это музей под открытым небом с неповторимым деревянным зодчеством. Мы увидим все главные его изюминки, включая знаменитый «Золотой квадрат» деревянных теремков, познакомимся с историей города в контексте деревянной застройки и жителей этих волшебных построек.

Всё то, что вы видели на открытках с нашим городом откроется вам под новым углом и поразит своей пышностью в любое время года, а маленькие «Задворики» удивят тем, что там остановилось время.