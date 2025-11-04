Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Торжок — маленький уютный городок, хранящий тысячелетнюю историю. Он притягивает путешественников самобытной архитектурой и необычным ландшафтом.



Светлана Ваш гид в Торжке
Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Как проходит Пешком
Когда По договоренности
6000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Покажу интересные здания, поделюсь интересными фактами о домашней жизни купечества и раскрою, как здесь построили церковь без единого гвоздя. Расскажу, какие события происходили в Торжке на протяжении столетий, какие знаменитые люди бывали и что отличает его от других городов страны. Расшифрую особенности местной архитектуры и поясню, кто такие новоторы, каковы их обычаи и нравы. Мы пройдем по бывшей Климентовской улице, где когда-то жили купцы. Погуляем по живописному бульвару, послушаем колоритную речь горожан и насладимся местной идиллической атмосферой. Я покажу деревянную церковь Тихвинской иконы Божией матери, Путевой дворец Екатерины II и Торговые ряды. А также старейшую православную обитель Центральной России — Новоторжский Борисоглебский монастырь.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр

Бывшая Климентовская улица

Церковь Тихвинской иконы Божией матери

Путевой дворец Екатерины II

Торговые ряды

Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр
Бывшая Климентовская улица
Церковь Тихвинской иконы Божией матери
Путевой дворец Екатерины II
Торговые ряды
Православная обитель Центральной России - Новоторжский Борисоглебский монастырь
Что включено Услуги гида
Место начала и завершения? Г. Торжок, пл. 9 января
Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часа
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.