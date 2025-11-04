Мои заказы

Торжок: красота древнего города

Торжок — маленький уютный городок, хранящий тысячелетнюю историю. Он притягивает путешественников самобытной архитектурой и необычным ландшафтом.

Во время экскурсии мы исследуем старинные улицы и площади Торжка, полюбуемся церквями и монастырями.
Описание экскурсии

Покажу интересные здания, поделюсь интересными фактами о домашней жизни купечества и раскрою, как здесь построили церковь без единого гвоздя. Расскажу, какие события происходили в Торжке на протяжении столетий, какие знаменитые люди бывали и что отличает его от других городов страны. Расшифрую особенности местной архитектуры и поясню, кто такие новоторы, каковы их обычаи и нравы. Мы пройдем по бывшей Климентовской улице, где когда-то жили купцы. Погуляем по живописному бульвару, послушаем колоритную речь горожан и насладимся местной идиллической атмосферой. Я покажу деревянную церковь Тихвинской иконы Божией матери, Путевой дворец Екатерины II и Торговые ряды. А также старейшую православную обитель Центральной России — Новоторжский Борисоглебский монастырь.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр
  • Бывшая Климентовская улица
  • Церковь Тихвинской иконы Божией матери
  • Путевой дворец Екатерины II
  • Торговые ряды
  • Православная обитель Центральной России - Новоторжский Борисоглебский монастырь
Что включено
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Г. Торжок, пл. 9 января
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марианна
4 ноя 2025
Добрый день. Побывали на обзорной экскурсии по Торжку семьей из 4 человек. Экскурсия понравилась, была насыщенная и информативная. Гид Светлана большой профессионал, находит подход ко всем участникам группы и заинтересовывает историей города. Рекомендую!
Н
Наталия
21 окт 2025
Увлекательная, экскурсия. Гид очень увлеченно рассказывала о своем городе. Время прошло незаметно.
А
Андрей
15 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия по г. Торжок со Светланой. Было очень интересно и познавательно. Узнали много нового. Светлана - квалифицированный и отлично знающий историю города гид. Будем рекомендовать своим знакомым. Спасибо!
Л
Лариса
20 авг 2025
Экскурсия проходила 16 августа 2025 года, группа 35 человек. Общие впечатления - хорошие. Посетили много интересных мест. Хочется отметить профессионализм, компетентность, манеру общения экскурсовода Светланы, ее умение донести информацию, ответить
на вопросы. Многие из нашей группы пожалели, что не записали на диктофон то, как она с большим актерским мастерством, воспроизвела диалоги дам и кавалеров на променаде в 19 веке. Мастерство экскурсовода, можно сказать, спасло всю экскурсию, так как печально было видеть, что объектам культурного наследия города мало уделяется внимания: деревья и заросли кустарника закрывают виды, трава не скошена, цветочных клумб очень мало. История города богатейшая, познакомится с ней рекомендуем.

Входит в следующие категории Торжка

