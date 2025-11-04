Торжок — маленький уютный городок, хранящий тысячелетнюю историю. Он притягивает путешественников самобытной архитектурой и необычным ландшафтом.
Во время экскурсии мы исследуем старинные улицы и площади Торжка, полюбуемся церквями и монастырями.
Описание экскурсииПокажу интересные здания, поделюсь интересными фактами о домашней жизни купечества и раскрою, как здесь построили церковь без единого гвоздя. Расскажу, какие события происходили в Торжке на протяжении столетий, какие знаменитые люди бывали и что отличает его от других городов страны. Расшифрую особенности местной архитектуры и поясню, кто такие новоторы, каковы их обычаи и нравы. Мы пройдем по бывшей Климентовской улице, где когда-то жили купцы. Погуляем по живописному бульвару, послушаем колоритную речь горожан и насладимся местной идиллической атмосферой. Я покажу деревянную церковь Тихвинской иконы Божией матери, Путевой дворец Екатерины II и Торговые ряды. А также старейшую православную обитель Центральной России — Новоторжский Борисоглебский монастырь.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр
- Бывшая Климентовская улица
- Церковь Тихвинской иконы Божией матери
- Путевой дворец Екатерины II
- Торговые ряды
- Православная обитель Центральной России - Новоторжский Борисоглебский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Г. Торжок, пл. 9 января
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марианна
4 ноя 2025
Добрый день. Побывали на обзорной экскурсии по Торжку семьей из 4 человек. Экскурсия понравилась, была насыщенная и информативная. Гид Светлана большой профессионал, находит подход ко всем участникам группы и заинтересовывает историей города. Рекомендую!
Н
Наталия
21 окт 2025
Увлекательная, экскурсия. Гид очень увлеченно рассказывала о своем городе. Время прошло незаметно.
А
Андрей
15 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия по г. Торжок со Светланой. Было очень интересно и познавательно. Узнали много нового. Светлана - квалифицированный и отлично знающий историю города гид. Будем рекомендовать своим знакомым. Спасибо!
Л
Лариса
20 авг 2025
Экскурсия проходила 16 августа 2025 года, группа 35 человек. Общие впечатления - хорошие. Посетили много интересных мест. Хочется отметить профессионализм, компетентность, манеру общения экскурсовода Светланы, ее умение донести информацию, ответить
