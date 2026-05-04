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Торжок сквозь века

Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Представьте себе город, где время словно остановилось. Торжок - это не просто город в России, это целая страница истории, оживающая перед вами.

Предлагаемая экскурсия "Торжок сквозь века" позволит вам пройтись по
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тихим уютным улицам, ощутить чарующую атмосферу старины и увидеть удивительные древние храмы.

Ваш путеводитель раскроет перед вами визитные карточки города: роскошный ансамбль Борисоглебского монастыря, уникальную деревянную Тихвинскую церковь, построенную без единого гвоздя, и живописную набережную реки Тверца. Но это не просто прогулка по историческим местам. Это путешествие в прошлое, где каждый камень, каждое здание рассказывает свою историю.

Вы узнаете, кого называли "гений вкуса", почему в Торжок приезжал Николай Островский, что Александр Пушкин написал о пожарских котлетах и какой монастырь основали новоторжские чудотворцы Ефрем и Аркадий.

Экскурсия "Торжок сквозь века" - это не только знакомство с историческими достопримечательностями, но и возможность услышать истории жителей и гостей города, которые делают его историю живой и неповторимой

5
81 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера старины
  • 🏛️ Величественные храмы и монастыри
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🚶‍♂️ Прогулка по тихим улицам
  • 🏞️ Прекрасные виды на реку Тверца

Лучшее время для посещения

янв
фев
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апр
май
июн
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авг
сен
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ноя
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Лучшие месяцы для экскурсии «Торжок сквозь века» - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам и набережной приносят максимальное удовольствие.
Сейчас август — это идеальное время.
Торжок сквозь века
Торжок сквозь века
Торжок сквозь века

Что можно увидеть

  • Борисоглебский монастырь
  • Тихвинская церковь
  • Спасо-Преображенский собор
  • Гостиница Пожарского
  • Дворцовая площадь

Описание экскурсии

За 2 часа мы пройдём по центральным улицам Торжка. Вы раскроете их исторические названия, насладитесь их тишиной и услышите, какие события на них происходили. А также рассмотрите сохранившиеся памятники архитектуры: Спасо-Преображенский собор, Борисоглебский монастырь и Тихвинскую церковь, построенную без единого гвоздя. Посетите старинную пристань, подниметесь на городской бульвар и увидите знаменитую гостиницу Пожарского. Я расскажу:

  • Кого называли «гений вкуса»
  • Зачем в Торжок приезжал Николай Островский
  • Что Пушкин написал о пожарских котлетах
  • Какой монастырь основали новоторжские чудотворцы Ефрем и Аркадий
  • Чем известна Дворцовая площадь

И другие интересные факты!

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Борисоглебского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Торжке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 812 туристов
Меня зовут Ирина, я работаю в музее Торжка уже 15 лет. Люблю путешествовать и знаю, что экскурсия — это не не сухие цифры и факты. Люди приезжают, чтобы почувствовать атмосферу города, погрузиться в его самобытную историю, увидеть жизнь глазами местных. Я с радостью вам в этом помогу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
3
3
2
1
А
Дата посещения: 1 мая 2026
Экскурсия с Ириной оставила очень яркие впечатления. Подробный увлекательный рассказ о городе и крае сопровождался иллюстрациями, необходимыми историческими фактами и данными, городскими легендами и время экскурсии пролетело совершенно незаметно. За
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время экскурсии посетили все основные достопримечательности этого уникального, но, похоже, еще недооцененного города, который достоин занять одно из центральных мест в ожерелье Золотого Кольца России. Ирина подробно провела нас по городу ( во многих описания говорится, что город на холмах, много подъемов и спусков, но реально они доступны и совсем не крутые, а Ирина смогла так подобрать маршрут, что мы даже не ощутили этого, так что можно рекомендовать экскурсию и для семей с детьми, и пожилых людей), рассказала, что еще можно посетить самостоятельно и порекомендовала место, где можно отведать знаменитых Пожарских котлет ( кафе "Орион") и даже помогла забронировать стол ( рекомендуется, особенно в выходные, когда много туристов ).
Несмотря на большую экскурсионную программу, в ее ходе была запланирована возможность на посещение некоторых ключевых церквей и соборов, а маршрут прошел через весь город Очень благодарны за интересную познавательную и увлекательную экскурсию, позволившую оценить этот небольшой, но очень интересный город и рекомендуем посетить с Ириной ее экскурсии.

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Маргарита
Торжок - жемчужина, с богатой историей и архитектурой. Не справедливо, что не включили в "Золотое кольцо России". И, чтобы все узнать и понять, просто необходимо взять экскурсию с Ириной. Нам
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очень понравилось! Полное знание материала (музейный работник), правильная речь, вежливость, юмор, любовь к городу. В этой прездке по "Золотому кольцу" брали много экскурсий в разных городах, так что есть с чем сравнивать, у Ирины одна из лучших экскурсий. Спасибо!

Торжок - жемчужина, с богатой историей и архитектурой. Не справедливо, что не включили в "Золотое кольцо
Торжок - жемчужина, с богатой историей и архитектурой. Не справедливо, что не включили в "Золотое кольцо
Торжок - жемчужина, с богатой историей и архитектурой. Не справедливо, что не включили в "Золотое кольцо
Торжок - жемчужина, с богатой историей и архитектурой. Не справедливо, что не включили в "Золотое кольцо
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв. Мне было очень приятно познакомиться с Вами и поделиться своими знаниями.
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А
Благодаря Ирине г. Торжок открылся нам совсем с другой стороны. Замечательная экскурсия: интересно, неторопливо, очень познавательно. Даже сын 11 лет заинтересовался и не отвлекался всю экскурсию. Ирина дала по городу
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рекомендации: что посмотреть, куда зайти. Наша большая кампания осталась в восторге от Ирины, экскурсии и города! С такой любовью преподносилась информация по городу. А какое у Ирины было вязаное платье! Просто восторг! Ирина - Вы большая молодец! Спасибо Вам за такую любовь к своему городу!

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Галина
Ирина, СПАСИБО за интересную экскурсию по городу! Благодаря таким людям как Вы и складывается впечатление о городе, его жителях! Вы - очень интересный человек, с Вами не хотелось расставаться!
Всем рекомендую в Торжок, на экскурсию к Ирине!!!!!! Мы в восторге от подачи информации! Я не могла наслушаться грамотную и красивую речь!
Ирина, СПАСИБО за интересную экскурсию по городу! Благодаря таким людям как Вы и складывается впечатление о
Ирина, СПАСИБО за интересную экскурсию по городу! Благодаря таким людям как Вы и складывается впечатление о
Ирина, СПАСИБО за интересную экскурсию по городу! Благодаря таким людям как Вы и складывается впечатление о
Ирина, СПАСИБО за интересную экскурсию по городу! Благодаря таким людям как Вы и складывается впечатление о
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О
Спасибо за замечательную экскурсию, узнали много нового!
Спасибо за замечательную экскурсию, узнали много нового!
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Денис
Отлично провели время с Ириной. 2 часа пролетели не заметно. Очень интересно рассказывает. Город великолепный! Рекомендуем гулять с Ириной)
Отлично провели время с Ириной. 2 часа пролетели не заметно. Очень интересно рассказывает. Город великолепный! Рекомендуем гулять с Ириной)
Отлично провели время с Ириной. 2 часа пролетели не заметно. Очень интересно рассказывает. Город великолепный! Рекомендуем гулять с Ириной)
Отлично провели время с Ириной. 2 часа пролетели не заметно. Очень интересно рассказывает. Город великолепный! Рекомендуем гулять с Ириной)
Отлично провели время с Ириной. 2 часа пролетели не заметно. Очень интересно рассказывает. Город великолепный! Рекомендуем гулять с Ириной)
Отлично провели время с Ириной. 2 часа пролетели не заметно. Очень интересно рассказывает. Город великолепный! Рекомендуем гулять с Ириной)
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