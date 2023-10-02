Прикоснуться к тысячелетней истории города и увидеть его главные достопримечательности
Торжок запомнится вам тихими уютными улицами, чарующей атмосферой старины и удивительными древними храмами.
Я покажу вам его визитные карточки: роскошный ансамбль Борисоглебского монастыря, деревянную Тихвинскую церковь и набережную реки Тверца.
Раскрою многовековое прошлое города не через сухие цифры и факты, а через истории жителей и гостей Торжка.
Я покажу вам его визитные карточки: роскошный ансамбль Борисоглебского монастыря, деревянную Тихвинскую церковь и набережную реки Тверца.
Раскрою многовековое прошлое города не через сухие цифры и факты, а через истории жителей и гостей Торжка.
Ближайшие даты:
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15
окт
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 2 часа мы пройдём по центральным улицам Торжка. Вы раскроете их исторические названия, насладитесь их тишиной и услышите, какие события на них происходили. А также рассмотрите сохранившиеся памятники архитектуры: Спасо-Преображенский собор, Борисоглебский монастырь и Тихвинскую церковь, построенную без единого гвоздя. Посетите старинную пристань, подниметесь на городской бульвар и увидите знаменитую гостиницу Пожарского. Я расскажу:
- Кого называли «гений вкуса»
- Зачем в Торжок приезжал Николай Островский
- Что Пушкин написал о пожарских котлетах
- Какой монастырь основали новоторжские чудотворцы Ефрем и Аркадий
- Чем известна Дворцовая площадь
И другие интересные факты!
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Борисоглебского монастыря
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Торжке
Провела экскурсии для 54 туристов
Меня зовут Ирина, я работаю в музее Торжка уже 15 лет. Люблю путешествовать и знаю, что экскурсия — это не не сухие цифры и факты. Люди приезжают, чтобы почувствовать атмосферу города, погрузиться в его самобытную историю, увидеть жизнь глазами местных. Я с радостью вам в этом помогу!
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Эльмира
2 окт 2023
Добрый день! Выбор остановила на Ирине в связи с тем, что она музейный работник. Не ошиблась: глубокие знания, грамотная речь, обширный материал, знание местных особенностей и умение подать информацию и передать любовь к своему городу. Экскурсоводу было непросто, группа у нас была большая, разновозрастная и разнохарактерная. Были экскурсанты, которым хотелось бы немного сократить программу. Но я связываю это не с профессионализмом гида, а с неверно выбранным мной временем проведения. После обеда все-таки сложнее гулять по такому богатому по рельефу городу, как Торжок. Думаю, для утреннего променада это было бы отличным мероприятием!
Галина
18 сен 2023
Спасибо огромное! Ирина чудесный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендую!
Виктория
17 сен 2023
Прогулялись по Торжку с экскурсоводом Ириной - посмотрели все главные достопримечательности за 2,5 часа, насладились видами, получили много интересной информации. Большое спасибо! Обязательно будем вас рекомендовать!
Е
Екатерина
11 сен 2023
Всё было замечательно, много интересных фактов о городе, всё понравилось! Спасибо Ирине!
Лариса
9 сен 2023
Нам повезло не только с погодой, но и с гидом. Спасибо Ирине за интересную экскурсию! 2,5 часа пролетели незаметно) Комфортным прогулочным шагом мы посмотрели все основные достопримечательности и узнали их историю.
Отдельное спасибо за рекомендацию кофейни и ресторана.
Нам на память останутся фотографии сделанные во время экскурсии и сувенир от Ирины. С удовольствием рекомендую Ирину, как гида!
Отдельное спасибо за рекомендацию кофейни и ресторана.
Нам на память останутся фотографии сделанные во время экскурсии и сувенир от Ирины. С удовольствием рекомендую Ирину, как гида!
М
Маргарита
8 сен 2023
Наша семья выражает огромную благодарность Ирине за проведенную экскурсию! Прогулка прошла легко и непринуждённо, Ирина очень интересно рассказывала историю города и его знаковых мест. Спасибо за рекомендации ресторана и кафе, мы вкусно покушали и отдохнули. А в конце экскурсии Ирина сделала нам подарок - мыло собственной работы, очень приятно!
Ю
Юлия
3 сен 2023
Прекрасная экскурсия. Неспешно, но всеобъемлюще. Ирина охотно отвечает на любые вопросы по истории, быту, традициям города. Настоятельно рекомендую!
Галина
31 авг 2023
Экскурсия понравилась! Ирина провела по знаковые местам, информацией о городе владеет в полном объёме. Хороший темп изложения! Нам и ребёнку 16 лет понравилось! Смело рекомендую экскурсовода!
Е
Елизавета
28 авг 2023
Добрый день! Благодарим Ирину за умение и способность изменить привычный ей ход проведения экскурсии в соответствии с нашим запросом. Мы были с ребенком 9 лет, в таком возрасте сложно усваивать информацию и надолго концентрировать свое внимание и мы просили Ирину рассказывать только интересные и яркие факты об истории города, чтобы завлечь нашего сына. С чем Ирина превосходно справилась, рассказала историю создания города, о его названии и много другого. Периодически задавала вопросы сыну, чем привлекала его внимание. В конце подарила небольшой презент сыну.
Экскурсия понравилась, на все наши вопросы Ирина с легкостью отвечала, общение было легкое и непринужденное. Экскурсию советую. Ирине большое спасибо!
Экскурсия понравилась, на все наши вопросы Ирина с легкостью отвечала, общение было легкое и непринужденное. Экскурсию советую. Ирине большое спасибо!
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