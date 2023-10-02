Добрый день! Выбор остановила на Ирине в связи с тем, что она музейный работник. Не ошиблась: глубокие знания, грамотная речь, обширный материал, знание местных особенностей и умение подать информацию и передать любовь к своему городу. Экскурсоводу было непросто, группа у нас была большая, разновозрастная и разнохарактерная. Были экскурсанты, которым хотелось бы немного сократить программу. Но я связываю это не с профессионализмом гида, а с неверно выбранным мной временем проведения. После обеда все-таки сложнее гулять по такому богатому по рельефу городу, как Торжок. Думаю, для утреннего променада это было бы отличным мероприятием!