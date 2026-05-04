Представьте себе город, где время словно остановилось. Торжок - это не просто город в России, это целая страница истории, оживающая перед вами.
Предлагаемая экскурсия "Торжок сквозь века" позволит вам пройтись по
Предлагаемая экскурсия "Торжок сквозь века" позволит вам пройтись по
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера старины
- 🏛️ Величественные храмы и монастыри
- 📜 Интересные исторические факты
- 🚶♂️ Прогулка по тихим улицам
- 🏞️ Прекрасные виды на реку Тверца
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Торжок сквозь века» - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам и набережной приносят максимальное удовольствие.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Борисоглебский монастырь
- Тихвинская церковь
- Спасо-Преображенский собор
- Гостиница Пожарского
- Дворцовая площадь
Описание экскурсии
За 2 часа мы пройдём по центральным улицам Торжка. Вы раскроете их исторические названия, насладитесь их тишиной и услышите, какие события на них происходили. А также рассмотрите сохранившиеся памятники архитектуры: Спасо-Преображенский собор, Борисоглебский монастырь и Тихвинскую церковь, построенную без единого гвоздя. Посетите старинную пристань, подниметесь на городской бульвар и увидите знаменитую гостиницу Пожарского. Я расскажу:
- Кого называли «гений вкуса»
- Зачем в Торжок приезжал Николай Островский
- Что Пушкин написал о пожарских котлетах
- Какой монастырь основали новоторжские чудотворцы Ефрем и Аркадий
- Чем известна Дворцовая площадь
И другие интересные факты!
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Борисоглебского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Торжке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 812 туристов
Меня зовут Ирина, я работаю в музее Торжка уже 15 лет. Люблю путешествовать и знаю, что экскурсия — это не не сухие цифры и факты. Люди приезжают, чтобы почувствовать атмосферу города, погрузиться в его самобытную историю, увидеть жизнь глазами местных. Я с радостью вам в этом помогу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 1 мая 2026
Экскурсия с Ириной оставила очень яркие впечатления. Подробный увлекательный рассказ о городе и крае сопровождался иллюстрациями, необходимыми историческими фактами и данными, городскими легендами и время экскурсии пролетело совершенно незаметно. За
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Торжок - жемчужина, с богатой историей и архитектурой. Не справедливо, что не включили в "Золотое кольцо России". И, чтобы все узнать и понять, просто необходимо взять экскурсию с Ириной. Нам
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв. Мне было очень приятно познакомиться с Вами и поделиться своими знаниями.
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А
Благодаря Ирине г. Торжок открылся нам совсем с другой стороны. Замечательная экскурсия: интересно, неторопливо, очень познавательно. Даже сын 11 лет заинтересовался и не отвлекался всю экскурсию. Ирина дала по городу
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Ирина, СПАСИБО за интересную экскурсию по городу! Благодаря таким людям как Вы и складывается впечатление о городе, его жителях! Вы - очень интересный человек, с Вами не хотелось расставаться!
Всем рекомендую в Торжок, на экскурсию к Ирине!!!!!! Мы в восторге от подачи информации! Я не могла наслушаться грамотную и красивую речь!
Всем рекомендую в Торжок, на экскурсию к Ирине!!!!!! Мы в восторге от подачи информации! Я не могла наслушаться грамотную и красивую речь!
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О
Спасибо за замечательную экскурсию, узнали много нового!
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Отлично провели время с Ириной. 2 часа пролетели не заметно. Очень интересно рассказывает. Город великолепный! Рекомендуем гулять с Ириной)
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