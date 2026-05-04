Представьте себе город, где время словно остановилось. Торжок - это не просто город в России, это целая страница истории, оживающая перед вами.Предлагаемая экскурсия "Торжок сквозь века" позволит вам пройтись по

тихим уютным улицам, ощутить чарующую атмосферу старины и увидеть удивительные древние храмы. Ваш путеводитель раскроет перед вами визитные карточки города: роскошный ансамбль Борисоглебского монастыря, уникальную деревянную Тихвинскую церковь, построенную без единого гвоздя, и живописную набережную реки Тверца. Но это не просто прогулка по историческим местам. Это путешествие в прошлое, где каждый камень, каждое здание рассказывает свою историю. Вы узнаете, кого называли "гений вкуса", почему в Торжок приезжал Николай Островский, что Александр Пушкин написал о пожарских котлетах и какой монастырь основали новоторжские чудотворцы Ефрем и Аркадий. Экскурсия "Торжок сквозь века" - это не только знакомство с историческими достопримечательностями, но и возможность услышать истории жителей и гостей города, которые делают его историю живой и неповторимой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии «Торжок сквозь века» - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам и набережной приносят максимальное удовольствие.

Сейчас август — это идеальное время.