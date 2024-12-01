Замки, дворцы и особняки Торжка

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Торжке, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Торжок: красота древнего города
Пешая
78 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок: красота древнего города
Увлекательное путешествие по Торжку: старинные улицы, деревянные церкви и величественные монастыри ждут вашего внимания
«Я покажу деревянную церковь Тихвинской иконы Божией матери, Путевой дворец Екатерины II и Торговые ряды»
30 дек в 12:00
31 дек в 09:00
5000 за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Торжок
На машине
77 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Новгородская ул., 1а (здание администрации)
«Площадь революции (Дворцовая) — здесь вы увидите Путевой дворец для Екатерины II, Пожарскую гостиницу, дом Городничего и здание присутственных мест»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3400 за всё до 6 чел.
Торжок - первое знакомство
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Торжок - первое знакомство
Увидеть все знаковые места города, проникнуться его историей и насладиться прекрасными видами
4000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    1 декабря 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Для знакомства с г. Торжок мы заказывали индивидуальную экскурсию. Наш гид - молодой человек Игорь - очень живописно и профессионально
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    рассказал нам об основных достопримечательностях Торжка, провёл по различным знаковым местам города, упомянул несколько легенд и баек, которые ходят среди жителей города. Экскурсия проходила в пеше-автомобильном формате и заняла полтора часа, то есть совсем не утомительная. Рекомендую этого экскурсовода для тех, кто хочет познакомиться с этим старинным городом!

  • М
    Марина
    1 декабря 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Мы прекрасно погуляли по Торжку. Игорь интересный рассказчик. Мы запомнили основную информацию о Торжке. Планируем вернуться. Рекомендую Игоря как экскурсовода.
  • Е
    Екатерина
    18 ноября 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Отличная экскурсия, спасибо большое! С удовольствием порекомендую всем друзьям.
  • Е
    Елена
    2 ноября 2024
    Торжок: красота древнего города
    Прекрасная экскурсия в сопровождении человека, который любит и знает свой город. Светлана прекрасный гид, очень позитивный и внимательный человек. Она
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    учла все пожелания нашей разновозрастной группы и выстроила экскурсию так, чтобы мы успели увидеть все и проникнуться духом города, но при этом не торопились. Дополнительно порекомендовала, что ещё можно посетить, где купить сувениры, где перекусить. Однозначно рекомендую!

  • Г
    Галина
    20 мая 2024
    Торжок: красота древнего города
    Замечательная экскурсия. Экскурсовод Светлана очень понравилась
  • О
    Ольга
    14 февраля 2024
    Торжок: красота древнего города
    Экскурсия прошла замечательно. Светлана - профессионал, отлично знает историю своего города. Подача материала была интересной, нескучной. Мы получили удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  1. Самое главное
  2. Борисоглебский мужской монастырь
  3. Река Тверца
  4. Набережная
  5. Тверецкая набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Почтовая улица-лестница
  8. Воскресенский девичий монастырь
  9. Путевой дворец Екатерины
  10. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в декабре 2024
Сейчас в Торжке в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 5000. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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