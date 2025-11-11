Индивидуальная
до 10 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Погружение в атмосферу Торжка через его легенды и традиции. Узнайте о ключевых местах города и завершите прогулку чаем в советском стиле
Начало: По договорённости
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок - магия древнего города
Откройте для себя уникальный Торжок, где каждый уголок дышит историей. Прогулка по живописным берегам Тверцы оставит незабываемые впечатления
Начало: Новгородская набережная
Расписание: ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Лучший выборТоржок: красота древнего города
Начало: Г. Торжок, пл. 9 января
Расписание: По договоренности
29 ноя в 10:00
1 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения11 ноября 2025Экскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошо запоминается. Уже прошла неделя,
- ННатальч5 ноября 2025Отличный рассказ. Мы были в первый раз в Торжке. Теперь смотрю кино и оцениваю, а не в Торжке ли снимали!?)). Вообще- город музей. Но без реставрации
- ВВалерия30 октября 2025Прекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Видно, что Павел очень любит свой город и показывает его с теплотой и энтузиазмом! Благодарим от души, очень рады, что узнали Торжок именно с вами!
- ИИнна27 октября 2025Брали у ребят экскурсию, замечательный гид Павел очень интересно рассказывал про Торжок. Даже детям было интересно слушать, они задавали множество
- ААнна27 октября 2025Экскурсию проводил Павел, отдельное ему спасибо за неравнодушное отношение к городу, к активизации культурной жизни не только для туристов, но
- ММария16 октября 2025Очень приятная, позновательная прогулка. Жанна прекрасно владеет материалом. Мы увидели Торжок с самых интересных ракурсов, познакомлись с его историей и сегодняншним днем. Спасибо!
- ЕЕкатерина14 октября 2025Отличная экскурсия. Хорошо составлен маршрут. За 2,5 часа успели осмотреть основные достопримечательности, полюбоваться видами, нигде нас не торопили. Павел-прекрасный экскурсовод, знает и любит свой родной город, группа была из 7 человек, каждому отвечал на вопросы, всем уделил внимание.
- ШШерова21 сентября 2025Это была настоящая поездка не только по Торжку, но и за его пределы. Илья — отличный рассказчик, прекрасный водитель и
- ТТараканова14 сентября 2025«… а мне милее тихие, милей одноэтажные. от их названий ласковых становится теплей. ‘ - так пел в одной тз
- ККсения8 сентября 2025Экскурсию нам проводил Павел. Понравилась подача материала - не только исторические факты, а живые "байки" и истории жителей. Маршрут продуман:
- ЛЛеонид1 сентября 2025Замечательный экскурсовод. Мы — молодая пара, были только вдвоем с женой. Маршрут заранее выстроили так, чтобы вовремя вернуться к автобусной
- ГГалина1 сентября 2025Решили остановиться на ночевку в Торжке в этом году и посмотреть город, пользуясь случаем.
С Торжком нас познакомил Павел. Два часа
- ТТатьяна31 августа 2025Здравствуйте. Мне посчастливилось побывать на экскурсии по древнему городу Торжок 28.08.2025 в группе из 3х человек. Экскурсию бронировала день в
- ООльга26 августа 2025Павел, хороший экскурсовод. Интересна его не академическая подача. Даже исторические анекдоты к месту. Чувствуется его любовь к родному городу.
Но нам
- ННаталья26 августа 2025Огромное спасибо Илье за прогулку по городу Торжок. Экскурсия прошло весело, легко и информативно! Илья очень много знает об истории
- ААнна25 августа 2025Очень понравилась экскурсия и её организация, Илья очень доброжелательный и компетентный,он прекрасно знает свой город и его историю,всё прошло очень хорошо.
- ЛЛюдмила25 августа 2025Увлекательно, интересно и с юмором. Два с половиной часа пролетели незаметно. Маршрут перестраивался с учетом наших пожеланий. Большое спасибо Илье за экскурсию, помощь в условиях отсутствия мобильного интернета и рекомендации интересных и вкусных мест.
