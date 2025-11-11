Мои заказы

Свечная башня – экскурсии в Торжке

Найдено 3 экскурсии в категории «Свечная башня» в Торжке, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
От истории до чая: путешествие по Торжку
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Погружение в атмосферу Торжка через его легенды и традиции. Узнайте о ключевых местах города и завершите прогулку чаем в советском стиле
Начало: По договорённости
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Торжок - магия древнего русского города
Пешая
2 часа
152 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок - магия древнего города
Откройте для себя уникальный Торжок, где каждый уголок дышит историей. Прогулка по живописным берегам Тверцы оставит незабываемые впечатления
Начало: Новгородская набережная
Расписание: ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 8 чел.
Торжок: красота древнего города
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Лучший выбор
Торжок: красота древнего города
Начало: Г. Торжок, пл. 9 января
Расписание: По договоренности
29 ноя в 10:00
1 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    11 ноября 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Экскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошо запоминается. Уже прошла неделя,
    читать дальше

    а я до сих пор ловлю себя на мысли, что думаю о Торжке и об историях, которые услышала. Частично перемещались на автомобиле, практически не устали и были очарованы городом и экскурсоводом)) Экскурсию рекомендуем и желаем Павлу творческих успехов!

    Экскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошоЭкскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошоЭкскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошоЭкскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошоЭкскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошоЭкскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошоЭкскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошоЭкскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошоЭкскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошоЭкскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошо
  • Н
    Натальч
    5 ноября 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Отличный рассказ. Мы были в первый раз в Торжке. Теперь смотрю кино и оцениваю, а не в Торжке ли снимали!?)). Вообще- город музей. Но без реставрации
    Отличный рассказ. Мы были в первый раз в Торжке. Теперь смотрю кино и оцениваю, а не в Торжке ли снимали!?)). Вообще- город музей. Но без реставрации
  • В
    Валерия
    30 октября 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Прекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Видно, что Павел очень любит свой город и показывает его с теплотой и энтузиазмом! Благодарим от души, очень рады, что узнали Торжок именно с вами!
    Прекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Видно, что Павел очень любит свой город и показывает его с теплотойПрекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Видно, что Павел очень любит свой город и показывает его с теплотой
  • И
    Инна
    27 октября 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Брали у ребят экскурсию, замечательный гид Павел очень интересно рассказывал про Торжок. Даже детям было интересно слушать, они задавали множество
    читать дальше

    вопросов и вели с гидом диалог. После окончания экскурсии нас напоили чаем из собственноручно собранных трав, мы набрали десертов в кофейне рядом. Получилось вкуснейшее чаепитие в домашней, дружественной обстановке, в антикафе «Ковер». Спасибо ребятам, желаем им развития и процветания! Привет из Солнечногорска✌🏽

    Брали у ребят экскурсию, замечательный гид Павел очень интересно рассказывал про Торжок. Даже детям было интересноБрали у ребят экскурсию, замечательный гид Павел очень интересно рассказывал про Торжок. Даже детям было интересноБрали у ребят экскурсию, замечательный гид Павел очень интересно рассказывал про Торжок. Даже детям было интересно
  • А
    Анна
    27 октября 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Экскурсию проводил Павел, отдельное ему спасибо за неравнодушное отношение к городу, к активизации культурной жизни не только для туристов, но
    читать дальше

    и для жителей!
    Торжок очень понравился, достопримечательностей не просто много, но и с интересными судьбами. В рассказе гида достаточно и фактов, и баек;)
    Город очень красивый, но как бы было хорошо, если б реставрацию активизировали.

    Экскурсию проводил Павел, отдельное ему спасибо за неравнодушное отношение к городу, к активизации культурной жизни неЭкскурсию проводил Павел, отдельное ему спасибо за неравнодушное отношение к городу, к активизации культурной жизни неЭкскурсию проводил Павел, отдельное ему спасибо за неравнодушное отношение к городу, к активизации культурной жизни не
  • М
    Мария
    16 октября 2025
    Торжок - магия древнего русского города
    Очень приятная, позновательная прогулка. Жанна прекрасно владеет материалом. Мы увидели Торжок с самых интересных ракурсов, познакомлись с его историей и сегодняншним днем. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    14 октября 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Отличная экскурсия. Хорошо составлен маршрут. За 2,5 часа успели осмотреть основные достопримечательности, полюбоваться видами, нигде нас не торопили. Павел-прекрасный экскурсовод, знает и любит свой родной город, группа была из 7 человек, каждому отвечал на вопросы, всем уделил внимание.
  • Ш
    Шерова
    21 сентября 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Это была настоящая поездка не только по Торжку, но и за его пределы. Илья — отличный рассказчик, прекрасный водитель и
    читать дальше

    знаток истории родного края. Мы побывали в Василево, увидели каменный мост, могилу Анны Керн и многое другое. Илья всегда открыт для диалога и готов учесть пожелания экскурсантов. Спасибо ему за любовь к Торжку.

  • Т
    Тараканова
    14 сентября 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    «… а мне милее тихие, милей одноэтажные. от их названий ласковых становится теплей. ‘ - так пел в одной тз
    читать дальше

    своих песен Ю. Антонов. Пожалуй, в полной мере эту теплоту можно ощутить посетив Торжок, но посетить городок мимоходом нередко означает так ничего и не понять, нужен экскурсовод. Вот здесь- то и возникает проблема. красивый, напыщенной говор, без сомнения, произведет впечатление на слушателя, россыппь научных и исторических данных в состоянии удивить, но вскоре все это забудется. останется лишь смутное воспоминание о поездке да пара фотографий. Что не забудется? Любовь. Любовь к своему городу, к своей земле, гордость за свою Родину- это то, чего нам всем сегодня особенно не хаатает и, в полной мере, это казалось ощутимым в общении с Павлом, в его рассказе о родном городе и его жителях. Паша, спасибо! Ты настоящий гид и настоящий гоажданин! вернулись домой в состоянии тихой радости с огромным желанием вернуться в этот славный, русский город, НАШ гоорд, который мы по настоящему полюбили.

  • К
    Ксения
    8 сентября 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Экскурсию нам проводил Павел. Понравилась подача материала - не только исторические факты, а живые "байки" и истории жителей. Маршрут продуман:
    читать дальше

    мы посмотрели все главные достопримечательности, Павел дал время на осмотр монастыря и подъем на смотровую, откуда открываются прекрасные виды на город. Травяной чай в конце - отдельное удовольствие. Ребята искренне болеют за свой город, заинтересованы в его развитии как туристического центра. Желаем им успехов на этом пути, а всем рекомендуем приезжать в Торжок и гулять по нему с этими прекрасными гидами!

  • Л
    Леонид
    1 сентября 2025
    Торжок - магия древнего русского города
    Замечательный экскурсовод. Мы — молодая пара, были только вдвоем с женой. Маршрут заранее выстроили так, чтобы вовремя вернуться к автобусной
    читать дальше

    станции. На экскурсии было очень комфортно и интересно: у Жанны есть интересные материалы с собой (копии старых фотографий Прокудина-Горского, рисунки города, снимки других архитектурных строений). Всего очень в меру, все по делу. Более того, Жанна наизусть цитировала некоторые строчки старых документов, стихотворений и т. д.

    У нас было много вопросов, Жанна ответила на все, так что экскурсия была скорее похожа на диалог с человеком, который очень хорошо знает и любит свой город, а не на заученный текст. Благодарим за отличные 2 часа в Торжке! Очень рекомендуем этого экскурсовода.

  • Г
    Галина
    1 сентября 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Решили остановиться на ночевку в Торжке в этом году и посмотреть город, пользуясь случаем.
    С Торжком нас познакомил Павел. Два часа
    читать дальше

    пролетели незаметно за интересным рассказом истории города, людей, зданий, храмов и т. п. Павел - отличный рассказчик, с большим энтузиазмом делился своей любовью к городу.
    Если кто-то планирует заглянуть в Торжок, то однозначно, рекомендую данную экскурсию!

  • Т
    Татьяна
    31 августа 2025
    Торжок - магия древнего русского города
    Здравствуйте. Мне посчастливилось побывать на экскурсии по древнему городу Торжок 28.08.2025 в группе из 3х человек. Экскурсию бронировала день в
    читать дальше

    день на сайте sputnic8.com,потому что решение о посещении организованной экскурсии пришло внезапно… Повезло, что экскурсовод Жанна связалась со мной сразу по телефону, невзирая на плохую связь интернета в г. Торжок. Обговорили подробно все детали о времени, месте встречи и формате экскурсии.
    Чудесный экскурсовод Жанна! Она сама жительница этого прекрасного города, знает о нем всё. Нам всем она очень понравилась своей эрудированностью, тактичностью и деликатностью, манерой общения, голосом, душевностью, заботой и умением найти подход к любому туристу. Город Торжок оказался просто милейшим, сказочным, ухоженным древнерусским городком с необычайной архитектурой, который сейчас активно реставрируют, особенно центральные площади. Жанна уделила нам столько дополнительного времени сверх экскурсии, не торопила, давала возможность насладиться и информацией, и пейзажами. Объяснила, что бы мы могли посмотреть самостоятельно в свободное время, и где могли бы побывать еще не только по достопримечательностям города, но и в плане питания и шопинга. Я заинтересовалась нестандартными творениями известного архитектора Львова Н. А, которых в городе и в окрестностях достаточно много. Жанна с радостью делилась ценной информацией и отвечала на все "каверзные" вопросы, спасибо огромное! Благодарю всех организаторов за познавательно проведенное время.

  • О
    Ольга
    26 августа 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Павел, хороший экскурсовод. Интересна его не академическая подача. Даже исторические анекдоты к месту. Чувствуется его любовь к родному городу.
    Но нам
    читать дальше

    не повезло с очень перекопанным городом. Сожалеем о большом количесве неотреставрированных памятников культуры. Хочется, чтобы этот чудесный город предстал в полном великолепии. Ну и отсутствие интернета - это треш. Катюрту даже нет возможности скачать. Спасибо Павлу, помог.

    Павел, хороший экскурсовод. Интересна его не академическая подача. Даже исторические анекдоты к месту. Чувствуется его любовь к родному городуПавел, хороший экскурсовод. Интересна его не академическая подача. Даже исторические анекдоты к месту. Чувствуется его любовь к родному городуПавел, хороший экскурсовод. Интересна его не академическая подача. Даже исторические анекдоты к месту. Чувствуется его любовь к родному городуПавел, хороший экскурсовод. Интересна его не академическая подача. Даже исторические анекдоты к месту. Чувствуется его любовь к родному городу
  • Н
    Наталья
    26 августа 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Огромное спасибо Илье за прогулку по городу Торжок. Экскурсия прошло весело, легко и информативно! Илья очень много знает об истории
    читать дальше

    города и как мы поняли, до сих пор ищет и находит новые факты, тайны и старые фотографии. Илья, спасибо за проведённое вместе время, за вкусный чай и хорошее настроение! Удачи тебе во всех начинаниях, пусть все задуманное получиться!

    Огромное спасибо Илье за прогулку по городу Торжок. Экскурсия прошло весело, легко и информативно! Илья оченьОгромное спасибо Илье за прогулку по городу Торжок. Экскурсия прошло весело, легко и информативно! Илья оченьОгромное спасибо Илье за прогулку по городу Торжок. Экскурсия прошло весело, легко и информативно! Илья очень
  • А
    Анна
    25 августа 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Очень понравилась экскурсия и её организация, Илья очень доброжелательный и компетентный,он прекрасно знает свой город и его историю,всё прошло очень хорошо.
  • Л
    Людмила
    25 августа 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Увлекательно, интересно и с юмором. Два с половиной часа пролетели незаметно. Маршрут перестраивался с учетом наших пожеланий. Большое спасибо Илье за экскурсию, помощь в условиях отсутствия мобильного интернета и рекомендации интересных и вкусных мест.
    Увлекательно, интересно и с юмором. Два с половиной часа пролетели незаметно. Маршрут перестраивался с учетом нашихУвлекательно, интересно и с юмором. Два с половиной часа пролетели незаметно. Маршрут перестраивался с учетом нашихУвлекательно, интересно и с юмором. Два с половиной часа пролетели незаметно. Маршрут перестраивался с учетом нашихУвлекательно, интересно и с юмором. Два с половиной часа пролетели незаметно. Маршрут перестраивался с учетом наших

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Свечная башня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. От истории до чая: путешествие по Торжку
  2. Торжок - магия древнего русского города
  3. Торжок: красота древнего города
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Борисоглебский мужской монастырь
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Тверецкая набережная
  5. Набережная
  6. Река Тверца
  7. Почтовая улица-лестница
  8. Путевой дворец Екатерины
  9. Воскресенский девичий монастырь
  10. Борисоглебский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Торжку в ноябре 2025
Сейчас в Торжке в категории "Свечная башня" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Торжке на 2025 год по теме «Свечная башня», 211 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь