читать дальше

день на сайте sputnic8.com,потому что решение о посещении организованной экскурсии пришло внезапно… Повезло, что экскурсовод Жанна связалась со мной сразу по телефону, невзирая на плохую связь интернета в г. Торжок. Обговорили подробно все детали о времени, месте встречи и формате экскурсии.

Чудесный экскурсовод Жанна! Она сама жительница этого прекрасного города, знает о нем всё. Нам всем она очень понравилась своей эрудированностью, тактичностью и деликатностью, манерой общения, голосом, душевностью, заботой и умением найти подход к любому туристу. Город Торжок оказался просто милейшим, сказочным, ухоженным древнерусским городком с необычайной архитектурой, который сейчас активно реставрируют, особенно центральные площади. Жанна уделила нам столько дополнительного времени сверх экскурсии, не торопила, давала возможность насладиться и информацией, и пейзажами. Объяснила, что бы мы могли посмотреть самостоятельно в свободное время, и где могли бы побывать еще не только по достопримечательностям города, но и в плане питания и шопинга. Я заинтересовалась нестандартными творениями известного архитектора Львова Н. А, которых в городе и в окрестностях достаточно много. Жанна с радостью делилась ценной информацией и отвечала на все "каверзные" вопросы, спасибо огромное! Благодарю всех организаторов за познавательно проведенное время.