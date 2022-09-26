Раскроем секреты золотной вышивки

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ТУРУ МОЖНО В ТВЕРИ ИЛИ ТОРЖКЕ.

Мы посетим одну из древнейших православных обителей — Новоторжский Борисоглебский монастырь, и деревянную церковь без единого гвоздя - Храм Тихвинской иконы Божией Матери.

Послушаем об уникальном золотошвейном искусстве от момента его зарождения до современности в музее «Золотного шитья». Экскурсовод раскроет главные секреты золотной вышивки, а также расскажет о том, что значит «опростоволоситься» или «канителиться» и поделится интересными фактами о том, кто из знаменитых русских поэтов был ярым поклонником торжокских поясов.

Коллекция старинных поясов

В музее «Дом Пояса» увидим эксклюзивную коллекцию старинных поясов, раскроем секреты русской поясной культуры и погрузимся в исконно русские традиции и обычаи, связанные с поясом. Жемчужина коллекции - единственный в своем роде пояс, внесенный в книгу рекордов России, отшитый торжокскими золотошвеями на натуральном бархате.

Отправимся в путешествие по государевой дороге и отошьем золотой канителью эксклюзивный сувенир в музейно-выставочном зале «Золотая Верста». Новоторжское золотное шитье, гжель, деревянная игрушка из Твери, елочная игрушка из Клина, валдайские колокольчики, изделия из бересты и сквозное кружево «крестецкая строчка» из Новгорода, фарфоровые статуэтки из Санкт-Петербурга – здесь расскажут историю каждого промысла, а через него — и про обычаи и привычки жителей городов.

Приготовление легендарных пожарских котлет

Гастрономической «изюминкой» программы станет вкуснейший обед с театрализованной программой и демонстрационным мастер-классом по приготовлению легендарных пожарских котлет «В гостях у Дарьи Пожарской». Хлебом-солью да квасом Вас лично встретит гостеприимная хозяйка Дарья Пожарская, поведает о своих знатных гостях, расскажет историю появления знаменитых пожарских котлет и откроет секрет их приготовления, хранившихся в тайне почти 200 лет.

А после обеда отправимся на прогулку по парку «Любви и Верности», реконструированному по зарисовкам XIX века, со смотровой площадки которого открывается живописный вид на древний город Торжок!