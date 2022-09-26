Тур-перезагрузка в Торжок

Во время экскурсии мы посетим одну из древнейших православных обителей

Во время экскурсии мы посетим одну из древнейших православных обителей — Новоторжский Борисоглебский монастырь, и деревянную церковь без единого гвоздя — Храм Тихвинской иконы Божией Матери.

Гастрономической «изюминкой» программы станет вкуснейший обед с театрализованной программой и демонстрационным мастер-классом по приготовлению легендарных пожарских котлет «В гостях у Дарьи Пожарской».
Тур-перезагрузка в Торжок
Тур-перезагрузка в Торжок
Тур-перезагрузка в Торжок
Тур-перезагрузка в Торжок
Тур-перезагрузка в Торжок
Тур-перезагрузка в Торжок
Ближайшие даты:
24
сен
1
окт
8
окт
15
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Новоторжский Борисоглебский монастырь
  • Храм Тихвинской иконы Божией Матери
  • Музей «Дом Пояса»
  • Музейно-выставочный зал «Золотая Верста»
  • Парк «Любви и Верности»
  • Гостиница Пожарских
  • Дворцовая площадь
  • Пешеходный мост
  • Набережная реки Тверцы
  • Площадь 9 января
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Раскроем секреты золотной вышивки

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ТУРУ МОЖНО В ТВЕРИ ИЛИ ТОРЖКЕ.
Мы посетим одну из древнейших православных обителей — Новоторжский Борисоглебский монастырь, и деревянную церковь без единого гвоздя - Храм Тихвинской иконы Божией Матери.
Послушаем об уникальном золотошвейном искусстве от момента его зарождения до современности в музее «Золотного шитья». Экскурсовод раскроет главные секреты золотной вышивки, а также расскажет о том, что значит «опростоволоситься» или «канителиться» и поделится интересными фактами о том, кто из знаменитых русских поэтов был ярым поклонником торжокских поясов.

Коллекция старинных поясов

В музее «Дом Пояса» увидим эксклюзивную коллекцию старинных поясов, раскроем секреты русской поясной культуры и погрузимся в исконно русские традиции и обычаи, связанные с поясом. Жемчужина коллекции - единственный в своем роде пояс, внесенный в книгу рекордов России, отшитый торжокскими золотошвеями на натуральном бархате.
Отправимся в путешествие по государевой дороге и отошьем золотой канителью эксклюзивный сувенир в музейно-выставочном зале «Золотая Верста». Новоторжское золотное шитье, гжель, деревянная игрушка из Твери, елочная игрушка из Клина, валдайские колокольчики, изделия из бересты и сквозное кружево «крестецкая строчка» из Новгорода, фарфоровые статуэтки из Санкт-Петербурга – здесь расскажут историю каждого промысла, а через него — и про обычаи и привычки жителей городов.

Приготовление легендарных пожарских котлет

Гастрономической «изюминкой» программы станет вкуснейший обед с театрализованной программой и демонстрационным мастер-классом по приготовлению легендарных пожарских котлет «В гостях у Дарьи Пожарской». Хлебом-солью да квасом Вас лично встретит гостеприимная хозяйка Дарья Пожарская, поведает о своих знатных гостях, расскажет историю появления знаменитых пожарских котлет и откроет секрет их приготовления, хранившихся в тайне почти 200 лет.
А после обеда отправимся на прогулку по парку «Любви и Верности», реконструированному по зарисовкам XIX века, со смотровой площадки которого открывается живописный вид на древний город Торжок!

Каждую субботу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Тематическая обзорная экскурсия по городу с гидом
  • Театрализованный обед с демонстрационным мастер-классом по приготовлению пожарских котлет
  • Входные билеты в:
  • Музей «Золотного шитья»
  • Музей «Дом Пояса»
  • Музейно-выставочный зал «Золотая Верста».
  • Мастер-класс по золотному шитью в музейно-выставочном зале «Золотая верстая» (создание сувенира своими руками: карты путешествия либо мешочка счастья)
Что не входит
  • Покупка билета на транспорт до места встречи
  • Дополнительные личные расходы
  • Покупка сувениров
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Торжок, Музей золотного шитья
Завершение: Парк «Любви и верности» (ул. Дзержинского, 73)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую субботу
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • В путешествии Вам может пригодиться зонт
  • Солнцезащитные очки
  • Комфортная одежда и обувь для прогулок: будем гулять по Торжку на обзорной экскурсии 2 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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