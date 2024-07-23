Экскурсии на 1 день в Торжке

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Торжке, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Торжку пешком и на автомобиле
На машине
34 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Торжку пешком и на автомобиле: архитектурное и духовное путешествие
Погрузитесь в мир старинного Торжка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, полную открытий и вдохновения
2 окт в 08:00
4 окт в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле)
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Торжок: путешествие по историческим местам и культуре
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, его удивительные истории и традиции, которые оживают на каждом шагу
Завтра в 15:00
9 авг в 10:00
8 000 за всё до 10 чел.
ТУР-ПЕРЕЗАГРУЗКА В ТОРЖОК (из Твери)
На автобусе
31 отзыв
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Трансфер для группы в Торжок: экскурсия с золотым шитьем и историей
Погрузитесь в историю Торжка, встреча в Твери, комфортная группа, профессиональные гиды и уникальные достопримечательности
Начало: Г. Тверь, Привокзальная площадь, Коминтерна, 18
Расписание: Каждую субботу с 09:45, в остальные дни - по запросу, для групп
24 авг в 09:45
7 сен в 09:45
3 500 за человека
Лучший тур по Торжку
На автобусе
2 отзыва
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Лучший тур по Торжку: история, культура и гастрономия
Откройте тайны Торжка: от золотого шитья до легендарных пожарских котлет в однодневной увлекательной экскурсии
Начало: Калининское шоссе, 12, музей «Золотного шитья»
Расписание: Каждую субботу с 10:45, в остальные дни - по запросу, для групп
7 сен в 10:45
14 сен в 10:45
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    СВЕТЛАНА
    23 июля 2024
    ТУР-ПЕРЕЗАГРУЗКА В ТОРЖОК (из Твери)
    Спасибо экскурсоводу Оксане и водителю Владимиру за прекрасно организованную, очень познавательную экскурсию!!!
  • Б
    Бэлла
    11 мая 2024
    Лучший тур по Торжку
    От экскурсии осталось очень хорошее впечатление. Экскурсию по городу проводила гид Оксана, которая очень интересно и занимательно рассказывала об основных
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    достопримечательностях и важных событиях в истории города. Также мы побывали в музее золотного шитья и доме пояса, где нам рассказали об истории золотного шитья в Торжке, истории поясов как предмета одежды. Было очень интересно узнать о существовании такого занятия и вида искусства, как золотное шитья. В тур также был включен матер-класс по золотному шитью, где нам показали простые приемы шитья, и мы своими руками вышили дорогу из Москвы в Санкт-Петербург. Помимо этого, нас очень вкусно покормили в кафе "Лира" и показали мастер-класс по приготовлению знаменитых пожарских котлет, а встречала нас и рассказывала обо всем хозяйка в образе Дарьи Пожарской, автора рецепта пожарских котлет. Подводя итог, экскурсия была организована на высоком уровне, мы очень рады, что выбрали ее, а не отправились осматривать город самостоятельно. Если собираетесь побывать в Торжке, рекомендуем купить данную экскурсию.

  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались очень довольны и очарованы природой и рассказами о посещаемых местах
    Отличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались очень
  • Н
    Наталья
    12 марта 2024
    Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле)
    Экскурсия понравилась. Узнали много о истории города и окресностей, о людях которые жили в нем и создавали историю.
  • С
    Светлана
    25 февраля 2024
    Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле)
    Хотим выразить признательность за организацию и проведение экскурсии Михаилу. Все на высоком уровне -организация,
  • В
    Вера
    2 ноября 2022
    По Торжку пешком и на автомобиле
    Очарованы Торжком и его окрестностями в аспекте творчества архитектора Николая Львова во время рассказа и показа этих сокровищ экскурсоводом Любовью!!!
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    Кроме того, что Любовь великолепно ориентируется в сложнейших архитектурных теоретических тонкостях, блестяще владеет многоплановым историческим материалом, но еще удивительно приятный и легкий человек в общении. К большому своему сожалению, мы опаздали к началу экскурсии на час и вместо, того, чтобы услышать правомерное недовольство услышали очень доброжелательное начало экскурсии с вопросами что бы нам хотелось посмотреть и услышать. То есть вся экскурсия была пролностью заточена на наши интересы и архитектурно-исторические пристрастия. И, наконец, хотя с этого нужно было,конечно, начать Любовь - красавица!

  • И
    Ирина
    18 августа 2022
    По Торжку пешком и на автомобиле
    Экскурсоводу БРАВО!!! Если бы большинство гидов по России были такие,как Любовь,то подавляющее большинство туристов с заграницы переключились бы на нашу
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    страну. С первых минут стало понятно,что Любовь очень любит то,чем занимается. С этих самых первых минут мы начали получать огромное количество безумно интересной информации из разных областей,но все по теме нашей поездки☺️☺️☺️. она очень увлеченный и разносторонний человек. Сама поездка была очень грамотно спланирована. Мы увидели и усадьбу и весь Торжок. Помимо основного маршрута заехали к могиле Анны Керн. По дороге узнали много интересного об этой женщине и не только о ней. Слушали открыв рты. И в самом старинном и уютном Торжке все успели. Даже отведали очень вкусных Пожарских котлет и поработал золотошвеями. И лично я,благодаря Любе, открыла для себя такую незаурядную личность,как архитектор-палладианец Львов Николай Александрович. Люба,ещё раз огромное спасибо за этой день.

  • А
    Артём
    9 мая 2022
    По Торжку пешком и на автомобиле
    Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом! Очень интересно, глубоко и познавательно. Огромная благодарность Любе за интересный рассказ и интересно проведённый день в Торжке. Хочется вернуться и ещё больше услышать и увидеть.

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Торжку пешком и на автомобиле
  2. Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле)
  3. ТУР-ПЕРЕЗАГРУЗКА В ТОРЖОК (из Твери)
  4. Лучший тур по Торжку
Какие места ещё посмотреть в Торжке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Набережная
  5. Река Тверца
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в августе 2024
Сейчас в Торжке в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Торжок на 1 день, гиды Торжка подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Торжок так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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