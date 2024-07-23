7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Торжку пешком и на автомобиле: архитектурное и духовное путешествие
Погрузитесь в мир старинного Торжка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, полную открытий и вдохновения
2 окт в 08:00
4 окт в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Торжок: путешествие по историческим местам и культуре
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, его удивительные истории и традиции, которые оживают на каждом шагу
Завтра в 15:00
9 авг в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Трансфер для группы в Торжок: экскурсия с золотым шитьем и историей
Погрузитесь в историю Торжка, встреча в Твери, комфортная группа, профессиональные гиды и уникальные достопримечательности
Начало: Г. Тверь, Привокзальная площадь, Коминтерна, 18
Расписание: Каждую субботу с 09:45, в остальные дни - по запросу, для групп
24 авг в 09:45
7 сен в 09:45
3 500₽ за человека
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Лучший тур по Торжку: история, культура и гастрономия
Откройте тайны Торжка: от золотого шитья до легендарных пожарских котлет в однодневной увлекательной экскурсии
Начало: Калининское шоссе, 12, музей «Золотного шитья»
Расписание: Каждую субботу с 10:45, в остальные дни - по запросу, для групп
7 сен в 10:45
14 сен в 10:45
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССВЕТЛАНА23 июля 2024Спасибо экскурсоводу Оксане и водителю Владимиру за прекрасно организованную, очень познавательную экскурсию!!!
- ББэлла11 мая 2024От экскурсии осталось очень хорошее впечатление. Экскурсию по городу проводила гид Оксана, которая очень интересно и занимательно рассказывала об основных
- ААнна9 мая 2024Отличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались очень довольны и очарованы природой и рассказами о посещаемых местах
- ННаталья12 марта 2024Экскурсия понравилась. Узнали много о истории города и окресностей, о людях которые жили в нем и создавали историю.
- ССветлана25 февраля 2024Хотим выразить признательность за организацию и проведение экскурсии Михаилу. Все на высоком уровне -организация,
- ВВера2 ноября 2022Очарованы Торжком и его окрестностями в аспекте творчества архитектора Николая Львова во время рассказа и показа этих сокровищ экскурсоводом Любовью!!!
- ИИрина18 августа 2022Экскурсоводу БРАВО!!! Если бы большинство гидов по России были такие,как Любовь,то подавляющее большинство туристов с заграницы переключились бы на нашу
- ААртём9 мая 2022Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом! Очень интересно, глубоко и познавательно. Огромная благодарность Любе за интересный рассказ и интересно проведённый день в Торжке. Хочется вернуться и ещё больше услышать и увидеть.
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Торжку в августе 2024
Сейчас в Торжке в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Торжок на 1 день, гиды Торжка подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Торжок так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024