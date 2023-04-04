Пешеходная экскурсия по историческим местам Торжка с акцентом на гастрономии
Экскурсия посвящена кулинарным традициям Торжка в контексте его исторического прошлого и настоящего. Экскурсия рассказывает о съестных особенностях Торжка. Что ели новоторы в обычные дни, что ставили на стол по праздникам. Гости города узнают, что такое «новоторжские розовые блины» и «хлеб на капустных листах».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Исторический центр Торжка с застройкой конца 18 века.
- Мужской Борисоглебский монастырь
- Деревянная церковью 17 века
- Парк «Любви и Верности»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- В рассказе об истории города акцент делается на тему Торжка торгового, ремесленного и, прежде всего, купеческого — хлебосольного. Что ели новоторы в обычные дни, что ставили на стол по праздникам. Гости города узнают, что такое «новоторжские розовые блины» и «хлеб на капустных листах».
- Чем был богат Торжок можно узнать и на примере биографии А. С. Пушкина. В середине 19 века в Торжке торговали персиками, ароматными баранками на пахучем мочале. Конечно, экскурсия была бы неполной без рассказа о знаменитых пожарских котлетах и об их авторе — Дарье Евдокимовне Пожарской.
Программа:
- Встреча на площади 9-го Января, рассказ об истории города и о биографии архитектора Н. А. Львова.
- Посещение деревянной церкви «Вознесение».
- Посещение архитектурного ансамбля Борисоглебского мужского монастыря 11 века.
- Гостиница Пожарского — путевой приют многих известных путешественников.
- Парк «Любви и верности», панорама города, прогулка по парку.
воскресение, понедельник в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Стоимость обеда с Пожарскими котлетами (от 400 рублей за человека).
- По желанию туристов возможно посещение гостиницы Пожарского и музейных экспозиций (100 рублей за человека)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь 9-го Января, у памятника Н.А. ЛьвовуЗавершение: Парк «Любви и Верности», ул. Дзержинского, д. 73
- Когда и сколько длится?
- Когда: воскресение, понедельник в 10:00Экскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Обсудить с экскурсоводом вопрос питания
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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