Торжок - Гурман-тур

Пешеходная экскурсия по историческим местам Торжка с акцентом на гастрономии

Описание
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Экскурсия посвящена кулинарным традициям Торжка в контексте его исторического прошлого и настоящего. Экскурсия рассказывает о съестных особенностях Торжка. Что ели новоторы в обычные дни, что ставили на стол по праздникам. Гости города узнают, что такое «новоторжские розовые блины» и «хлеб на капустных листах».
Торжок - Гурман-тур
Торжок - Гурман-тур
Торжок - Гурман-тур
Торжок - Гурман-тур
Торжок - Гурман-тур
Ближайшие даты:
9
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Что вас ожидает:

  • Исторический центр Торжка с застройкой конца 18 века.
  • Мужской Борисоглебский монастырь
  • Деревянная церковью 17 века
  • Парк «Любви и Верности»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • В рассказе об истории города акцент делается на тему Торжка торгового, ремесленного и, прежде всего, купеческого — хлебосольного. Что ели новоторы в обычные дни, что ставили на стол по праздникам. Гости города узнают, что такое «новоторжские розовые блины» и «хлеб на капустных листах».
  • Чем был богат Торжок можно узнать и на примере биографии А. С. Пушкина. В середине 19 века в Торжке торговали персиками, ароматными баранками на пахучем мочале. Конечно, экскурсия была бы неполной без рассказа о знаменитых пожарских котлетах и об их авторе — Дарье Евдокимовне Пожарской.

Программа:

  • Встреча на площади 9-го Января, рассказ об истории города и о биографии архитектора Н. А. Львова.
  • Посещение деревянной церкви «Вознесение».
  • Посещение архитектурного ансамбля Борисоглебского мужского монастыря 11 века.
  • Гостиница Пожарского — путевой приют многих известных путешественников.
  • Парк «Любви и верности», панорама города, прогулка по парку.

воскресение, понедельник в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Стоимость обеда с Пожарскими котлетами (от 400 рублей за человека).
  • По желанию туристов возможно посещение гостиницы Пожарского и музейных экспозиций (100 рублей за человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 9-го Января, у памятника Н.А. Львову
Завершение: Парк «Любви и Верности», ул. Дзержинского, д. 73
Когда и сколько длится?
Когда: воскресение, понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Обсудить с экскурсоводом вопрос питания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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