Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
«А соседствует с ним величественный образец ампира — Спасо-Преображенский собор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Торжок православный
Исследуйте святыни древнего Торжка: от Ильинской церкви до Спасо-Преображенского собора. Узнайте о богатырях и трагедиях прошлого
Начало: На улице Дзержинского
«Спасо-Преображенский собор — творение Карла Росси и украшение Торжка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Торжок: красота древнего города в купеческих особняках и храмах
Начало: Площадь 9 Января
«Его мощные стены и древние храмы поведают вам о духовной истории Торжка и всей Руси»
Расписание: По договоренности
6000 ₽ за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 июня 2025Торжок православныйДата посещения: 6 июня 2025Очень все было хорошо
- ККсения23 декабря 2025Это однозначно одна из лучших экскурсий и экскурсоводов!
- ЯЯрослава2 декабря 2025Смело рекомендую Павла: интересно, чётко, просто, проверенные источники. Кстати, после экскурсии вы реально будете помнить информацию, потому что подача классная 👍🏼
- ТТатьяна27 ноября 2025Павел - это потрясающий человек, рассказчик, историк, исследователь, экскурсовод. Время пролетело не заметно. Мы так заслушались Павла, что даже не
- ААндрей8 ноября 2025Павел отличный гид с глубокими знаниями истории региона. И еще он хороший рассказчик. Рекомедуем. Будете довольны.
- ИИрина23 октября 2025Огромное спасибо Павлу-прекрасному рассказчику и большому знатоку истории Торжка за великолепную экскурсию по городу!
- ВВладимир5 сентября 2025Когда человек увлечен и погружён в своё дело видно сразу и это про Павла, глубина повествования удивляет, любой вопрос в
- ССнежана25 августа 2025Павел прекрасный рассказчик и знаток истории. Узнали много нового про Новоторжск. Очень понравилось. Спасибо большое!
- ЮЮлия30 июля 2025Спасибо Павлу за маршрут и интересную информацию о городе.
- ООльга27 июля 202521-го июля были на экскурсии с Павлом. Замечательная экскурсия, благодаря нашему гиду, его глубоким знаниям мы погрузились в историю Торжка,
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Торжку в декабре 2025
Сейчас в Торжке в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Торжка. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!