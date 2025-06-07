Мои заказы

Храмы и соборы Торжка с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Торжке, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Пешая
2.5 часа
214 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
«А соседствует с ним величественный образец ампира — Спасо-Преображенский собор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
Торжок православный
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Торжок православный
Исследуйте святыни древнего Торжка: от Ильинской церкви до Спасо-Преображенского собора. Узнайте о богатырях и трагедиях прошлого
Начало: На улице Дзержинского
«Спасо-Преображенский собор — творение Карла Росси и украшение Торжка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Торжок: красота древнего города в купеческих особняках и храмах
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Торжок: красота древнего города в купеческих особняках и храмах
Начало: Площадь 9 Января
«Его мощные стены и древние храмы поведают вам о духовной истории Торжка и всей Руси»
Расписание: По договоренности
6000 ₽ за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 июня 2025
    Торжок православный
    Дата посещения: 6 июня 2025
    Очень все было хорошо
  • К
    Ксения
    23 декабря 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Это однозначно одна из лучших экскурсий и экскурсоводов!
  • Я
    Ярослава
    2 декабря 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Смело рекомендую Павла: интересно, чётко, просто, проверенные источники. Кстати, после экскурсии вы реально будете помнить информацию, потому что подача классная 👍🏼
  • Т
    Татьяна
    27 ноября 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Павел - это потрясающий человек, рассказчик, историк, исследователь, экскурсовод. Время пролетело не заметно. Мы так заслушались Павла, что даже не
    читать дальше

    заметили как время экскурсии подошло к концу (хотя вместо 2.5часов прошло 3часа). Даже дождь нам не помешал, Павел хорошо сориентировался - во время дождя мы либо стояли в беседке у музея Пушкина, либо на локациях в нашем авто. Павел не грузил датами, цифрами и сухими фактами. Всё повествование на столько живое и доступным языком, что запоминается само собой. Самое ценное, что Павел многие факты добывает сам в архивах или на местах в раскопках. Мы очень рады, что город Торжок нам представил именно Павел, было безумно интересно. ПАВЕЛ, СПАСИБО БОЛЬШОЕ от нашей немногочисленной женской компании.

  • А
    Андрей
    8 ноября 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Павел отличный гид с глубокими знаниями истории региона. И еще он хороший рассказчик. Рекомедуем. Будете довольны.
  • И
    Ирина
    23 октября 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Огромное спасибо Павлу-прекрасному рассказчику и большому знатоку истории Торжка за великолепную экскурсию по городу!
  • В
    Владимир
    5 сентября 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Когда человек увлечен и погружён в своё дело видно сразу и это про Павла, глубина повествования удивляет, любой вопрос в
    читать дальше

    сторону может затянутся, развернутым ответом, и хочется, слушать и слушать. Павел историк и прекрасный гид, экскурсия формирует представление о городе и людях, а длилась аж 3 часа. Только положительные впечатления.

  • С
    Снежана
    25 августа 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Павел прекрасный рассказчик и знаток истории. Узнали много нового про Новоторжск. Очень понравилось. Спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Спасибо Павлу за маршрут и интересную информацию о городе.
  • О
    Ольга
    27 июля 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    21-го июля были на экскурсии с Павлом. Замечательная экскурсия, благодаря нашему гиду, его глубоким знаниям мы погрузились в историю Торжка,
    читать дальше

    необыкновенно увлекательную. Торжок удивил - нам открылись удивительные события русской истории, в которой город играл важную роль. Павел нам рассказал, откуда пошли ремесла, и почему у новоторов такой твердый характер. Отдельное открытие- история архитектора Львова. Экскурсия прошла "на одном дыхании". Большое спасибо Павлу.

