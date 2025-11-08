Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Торжке

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Торжке, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
«Торжокский кремль вы обойдёте по живописному берегу (сам кремль не сохранился)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
На машине
2.5 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Сегодня в 09:30
24 янв в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Неспешная прогулка по живописному Торжку
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неспешная прогулка по живописному Торжку
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, исследуя его улицы и площади. Узнайте о знаменитых зодчих и местных кулинарных традициях
Начало: На Новгородской набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    8 ноября 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Дата посещения: 26 июля 2025
    Были в июле.
    Интересный рассказ, хорошая речь, экскурсовод свободно ориентируется в истории отвечая на вопросы.

    Время пролетело незаметно.

    Если предупредить
    экскурсовода о своих дальнейших планах,
    Екатерина выстроит маршрут наиболее удобным образом для вас.

    Нам все понравилось: 4взр и реб (12 лет)

  • Н
    Наталья
    13 января 2026
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Интересный рассказ, красивые виды, спасибо Екатерине! Рекомендую для первого знакомства с городом.
  • А
    Андрей
    12 января 2026
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Очень душевно, доходчиво и понятно. Получили ответы на все вопросы.
    Несмотря на холодный день с метелью, все прошло отлично.
  • Е
    Елена
    11 ноября 2025
    Неспешная прогулка по живописному Торжку
    Большое спасибо экскурсоводу Жанне за чудесную и познавательную прогулку по Торжку!
    Также понравилось, что были материалы с иллюстрациями той эпохи, о которой шла речь.
    Большое спасибо экскурсоводу Жанне за чудесную и познавательную прогулку по Торжку!
  • В
    Виктор
    20 октября 2025
    Неспешная прогулка по живописному Торжку
    Неспешная, спокойная, информативная экскурсия получилась. Много нового, интересного узнали о городе.
  • Е
    Елена
    11 октября 2025
    Неспешная прогулка по живописному Торжку
    Спасибо Жанне за содержательную и интересную экскурсию!
  • М
    Марина
    14 сентября 2025
    Неспешная прогулка по живописному Торжку
    Были с мужем на экскурсии с очаровательным экскурсоводом Жанной. Экскурсия была, действительно, неспешной, с чувством, с толком с расстановкой. 2 с лишним часа пролетели незаметно, Жанна очень интересно преподнесла материал, спасибо большое, Жанна!
  • А
    Александр
    12 сентября 2025
    Неспешная прогулка по живописному Торжку
    Рекомендую всем!
  • А
    Анастасия
    8 августа 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Экскурсия понравилась, спасибо большое Екатерине! Интересный рассказ, узнали много нового, доброжелательная Екатерина терпеливо отвечала на все вопросы и очень подробно
    рассказала и об истории города, и о его замечательных персонах, и об удивительных археологических находках, которым богат этот город, и конечно обо всех архитетурных достопримечательностях

  • О
    Ольга
    6 августа 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Большое спасибо Екатерине за интересный поход по историческим местам Торжка. Мы передвигались на авто, поэтому успели посмотреть больше памятных мест.
    Хоть городок и небольшой, но если экскурсия пешая, то всё можно и не охватить. Рассказ интересен, занимателен и познавателен. Екатерина рассказывает очень хорошо, слушать приятно, обладает большим объемом информации. Отвечала на все наши вопросы, которые возникали во время прогулки. Нас даже завела на дегустацию местного пластинчатого мармелада. Вкусно! Нам очень понравилась экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка;
  2. Торжок: прогулка по старинным улицам;
  3. Неспешная прогулка по живописному Торжку.
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Спасо-Преображенский собор;
  2. Тверецкая набережная;
  3. Самое главное;
  4. Река Тверца;
  5. Борисоглебский мужской монастырь;
  6. Почтовая улица-лестница;
  7. Путевой дворец Екатерины;
  8. Старо-Вознесенская церковь;
  9. Пешеходный мост;
  10. Памятник Н. А. Львову.
Сколько стоит экскурсия по Торжку в январе 2026
Сейчас в Торжке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
