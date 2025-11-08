читать дальше

Хоть городок и небольшой, но если экскурсия пешая, то всё можно и не охватить. Рассказ интересен, занимателен и познавателен. Екатерина рассказывает очень хорошо, слушать приятно, обладает большим объемом информации. Отвечала на все наши вопросы, которые возникали во время прогулки. Нас даже завела на дегустацию местного пластинчатого мармелада. Вкусно! Нам очень понравилась экскурсия.