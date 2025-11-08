Индивидуальная
до 8 чел.
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
«Торжокский кремль вы обойдёте по живописному берегу (сам кремль не сохранился)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Сегодня в 09:30
24 янв в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Неспешная прогулка по живописному Торжку
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, исследуя его улицы и площади. Узнайте о знаменитых зодчих и местных кулинарных традициях
Начало: На Новгородской набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла8 ноября 2025Торжок: прогулка по старинным улицамДата посещения: 26 июля 2025Были в июле.
Интересный рассказ, хорошая речь, экскурсовод свободно ориентируется в истории отвечая на вопросы.
Время пролетело незаметно.
Если предупредить
- ННаталья13 января 2026Интересный рассказ, красивые виды, спасибо Екатерине! Рекомендую для первого знакомства с городом.
- ААндрей12 января 2026Очень душевно, доходчиво и понятно. Получили ответы на все вопросы.
Несмотря на холодный день с метелью, все прошло отлично.
- ЕЕлена11 ноября 2025Большое спасибо экскурсоводу Жанне за чудесную и познавательную прогулку по Торжку!
Также понравилось, что были материалы с иллюстрациями той эпохи, о которой шла речь.
- ВВиктор20 октября 2025Неспешная, спокойная, информативная экскурсия получилась. Много нового, интересного узнали о городе.
- ЕЕлена11 октября 2025Спасибо Жанне за содержательную и интересную экскурсию!
- ММарина14 сентября 2025Были с мужем на экскурсии с очаровательным экскурсоводом Жанной. Экскурсия была, действительно, неспешной, с чувством, с толком с расстановкой. 2 с лишним часа пролетели незаметно, Жанна очень интересно преподнесла материал, спасибо большое, Жанна!
- ААлександр12 сентября 2025Рекомендую всем!
- ААнастасия8 августа 2025Экскурсия понравилась, спасибо большое Екатерине! Интересный рассказ, узнали много нового, доброжелательная Екатерина терпеливо отвечала на все вопросы и очень подробно
- ООльга6 августа 2025Большое спасибо Екатерине за интересный поход по историческим местам Торжка. Мы передвигались на авто, поэтому успели посмотреть больше памятных мест.
