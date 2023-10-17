Выездные экскурсии из Туапсе

Найдено 6 экскурсий в категории «Выездные» в Туапсе, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход к скале Киселева
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Поход к скале Киселева
Отправиться к отвесной скале, древнему рифу и заброшенным военным объектам в окрестностях Туапсе
Завтра в 15:00
11 июня в 15:00
12 000 за всё до 7 чел.
Треккинг по каньонам реки Бешенка
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Отправиться на поиски тропических ущелий, белоснежных скал, купелей и водопадов Туапсинского района
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Туапсе)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Туапсе)
Прогуляться по южному лесу среди лиан и орхидей и подняться на красивейшую скалу побережья
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Маршрут среднего уровня сложности - под облака и над окрестностями Туапсе
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)
Увидеть символы региона и прочувствовать страну души
Начало: Ж/д вокзал Гагры
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    17 октября 2023
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Место однозначно рекомендуем тем, кто любит красоты природы. Идешь по реально узкому каньону достаточно полноводной даже осенью реки Маршрут хорошо
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    оборудован средствами страховки при проходе сложных мест, но в то же время не превращен в гламурную прогулку по металлическим трапам. Оптимальная обувь - кеды или что-то подобное с плоской резиновой нескользкой подошвой. Старайтесь приезжать туда не в выходные. Есть места для купания. Надеемся, что с гидом Вячеславом мы повидаем и другие интересные места региона, т. к. у него в запасе много интересных и нестандартных маршрутов. Ирина и Владимир, Воронеж

  • А
    Александр
    17 сентября 2023
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Прекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с Вячеславом, нашим гидом! Живописные красоты
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    природы, веселый и непринужденный диалог, полезная и бодрящая прогулка по каньону и его окрестностям! Отдельного восхищения заслуживает кристально чистая вода горной реки Букепки в каньоне и купание в ней. В продолжение всей экскурсии Вячеслав внимательно указывал нам на все особенности ландшафта и увлекательно рассказывал о местах, по которым мы проходим, делясь собственным опытом и историями своих походов. Так что все замечательно! Вячеславу желаем профессионального успеха и благодарных туристов, однозначно будем рекомендовать путешествие друзьям и знакомым!

    Прекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с ВячеславомПрекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с ВячеславомПрекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с Вячеславом
  • В
    Владислав
    18 августа 2023
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Отличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двое детей, но всё прошло легко и очень увлекательно. Понравилось очень. Всём рекомендую
    Отличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двоеОтличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двоеОтличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двоеОтличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двое
  • А
    Анна
    2 августа 2023
    Поход к скале Киселева
    Всё огонь 🔥! Слава, мы ждём фоток)
  • М
    Мария
    12 ноября 2022
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
    Огромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего похода была почтить его память
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    и память всех воинов. Маршрут, на мой взгляд, не из лёгких, но как, наверное, и любой поход в горы для людей физически подготовленных. Если учесть, что бойцы шли не так на легке, как мы, а с оружием, которое тоже даёт вес, то про себя поняла, что слабак я. Поход сопровождался рассказом о боях в этих местах. Природа завораживает там и запах свой, какой-то особенный, не такой, как в наших лесах. Алексей позаботился о нас взяв с собой спрей от кровососущих насекомых и палки для хотьбы, которые очень пригодились на пути. Большое ему спасибо! На привале Алексей угощал нас травяным чаем. Спуск для меня оказался сложнее, чем подъем. Синяк на пальце до сих пор напоминает о спуске☺. Алексей предупреждал, что нужно взять одежду запасную, чтобы потом переодеться. Взять мы её взяли, но переодели потом, после спуска, только младшего сына, остальные решили не переодевать и очень об этом пожалели, так как вернулись в гостиницу с клещами на теле, а младший-умничка, что переоделся, без них. Про клещей Алексей тоже предупреждал. Большое ему спасибо за грамотный маршрут и заботу!

    Огромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего походаОгромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего походаОгромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего похода
  • А
    Алексей
    24 октября 2022
    Поход к скале Киселева
    Все прошло отлично! К сожалению, у нас самих не было достаточно времени. Но гид Вячеслав и в этом проявил себя, уплотнил
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    маршрут, сделал все и даже больше, чтоб нам его путешествие запомнилось. Все легко, непринужденно, без заколачивания в тебя каких-либо фактов и историй. Но очень погруженно, лично, интересно и по ходу самих по себе разговоров и бесед. Отличный формат! Преклоняюсь перед способностью Вячеслава чувствовать своих гостей, понимать запрос и продолжать очень профессионально и искренне делать свое дело! Понял, что у Вячеслава еще есть маршруты в этих районах. При случае, как только удастся опять побывать в этой стороне, обязательно свяжемся и решим, о чем узнаем и где побываем в следующий раз! Всем советую!!!

  • Н
    Наталия
    18 августа 2022
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа! Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей
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    физической форме, обязательно посетите гору Индюк с Вячеславом. . Получили море эмоций! Созерцали великолепные природные виды и ландшафты. Здорово! Воспоминания останутся на всю жизнь! Вячеслав-отличный гид и проводник. С ним надёжно и комфортно. Идеальное владение маршрутом. Подсказывал, помогал, к каждому нашёл подход. Настоящий профессионал своего дела! Так держать! Пять звёзд. Рекомендую к посещению.

    Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!
  • Т
    Татьяна
    17 августа 2022
    Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Туапсе)
    На экскурсию ходила дочь. Дочери в этот день исполнялось 17 лет. Все прошло идеально!!! Море впечатлений и эмоции. Алексею огромное
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    спасибо за качественно организованный и познавательный маршрут!!! Искренне говорю, смело выбирайте эту экскурсию если Вы хотите лёгкую и познавательную прогулку. Алексей отличный собеседник, проводник, экскурсовод!!!!

  • С
    Светлана
    30 мая 2022
    Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Туапсе)
    Алексей- молодец!! Всё хорошо: и маршрут и рассказ. А ещё - он меня провёз туда, куда я бы сама не добралась, т. к., у меня больная нога. Спасибо большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Туапсе в июне 2024
Сейчас в Туапсе в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 12 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии по окрестностям Туапсе и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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