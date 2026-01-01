-
10%
Водная прогулка
Прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
1890 ₽
2100 ₽ за человека
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно 19:30 и 21:00
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Аренда яхты в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Расписание: Ежедневно с 6:00 до 21:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
