Индивидуальная аудиоэкскурсия по Туле: история и культура в удобном формате
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Неповторимый маршрут по Туле, в котором собран материал из самых интересных источников. Тебе будут встречаться редкие кадры старого города, который выглядел так 100 лет назад.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь ЛенинаЗавершение: Улица Металлистов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- После оплаты вам придет ссылка на бот в Телеграм. Вы сразу сможете преступить в прохождению экскурсии.
- Вам будет выдан доступ на один мобильный телефон. Вы можете пройти экскурсию один или поделиться наушниками с другом.
- Все аудио записаны достаточно громко, поэтому можно слушать экскурсию и на громкой связи компанией до 4 человек
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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