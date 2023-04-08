Аудиоэкскурсия по центру Тулы в удобном боте Телеграм

Индивидуальная аудиоэкскурсия по Туле: история и культура в удобном формате

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Аудиоэкскурсия по центру Тулы в удобном боте Телеграм
Аудиоэкскурсия по центру Тулы в удобном боте Телеграм
Аудиоэкскурсия по центру Тулы в удобном боте Телеграм
Ближайшие даты:
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
13
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Неповторимый маршрут по Туле, в котором собран материал из самых интересных источников. Тебе будут встречаться редкие кадры старого города, который выглядел так 100 лет назад.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Улица Металлистов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • После оплаты вам придет ссылка на бот в Телеграм. Вы сразу сможете преступить в прохождению экскурсии.
  • Вам будет выдан доступ на один мобильный телефон. Вы можете пройти экскурсию один или поделиться наушниками с другом.
  • Все аудио записаны достаточно громко, поэтому можно слушать экскурсию и на громкой связи компанией до 4 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Ночные
На выходные
История и культура

Похожие туры из Тулы

Поездка в Кондуки из Тулы
5 часов
🚗 На машине
Фотопрогулка
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
45 отзывов
Очень популярно сейчас
Поездка в Кондуки из Тулы
Полюбоваться голубыми озерами и сделать фотографии с другой планеты
Завтра
9 апр
10 апр
11 апр
7 500 за всё до 3 чел.
Тула для всей семьи
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александра
Александра
520 отзывов
Тула для всей семьи
Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России
на Менделеевской улице
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
3 700 за всё до 7 чел.
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
22 отзыва
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
Узнать, что продавали и ели туляки, открыть секреты купцов и отведать вкуснейшие калачи
конец улицы Металлистов, около памятника Мосину
Сегодня
Завтра
9 апр
12 апр
1 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Туле
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ