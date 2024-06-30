1 чел.
По популярности
Индивидуальная
до 7 чел.
2 часа
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
2 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия в Туле: впечатления и история
Погрузитесь в атмосферу вечерней Тулы, где исторические памятники оживают под светом звезд
Начало: По договорённости
Расписание: Зимой с 18:00 до 21:00, осень-весна с 21:00 до 23:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
2 часа
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия30 июня 202429.06.2024 экскурсию по Кремлю для детей проводила Галина. Для детей экскурсия отличная, много интересного, загадки для детей, в конце экскурсии
- РРоман29 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Галина- прекрасный экскурсовод: провела интересную экскурсию, внимательное отношение у маленьким деткам, которые были с нами. Также Галина дала рекомендации, какие еще музеи стоит посетить и где можно вкусно пообедать. Мы остались довольны! Однозначно рекомендуем! 👍🌺
- ЛЛюдмила28 июня 2024Прекрасная экскурсия, для детей 6 и 9 лет просто отлично. Татьяна прекрасно подавала материал и полностью овладела вниманием детей. Всем очень понравилось.
- ГГалина28 июня 2024Нас провели по Кремлю и центру города. Повезло с экскурсоводом Еленой - бездонный кладезь информации и прекрасный русский язык! По теперешним временам не часто встречающееся сочетание.
- ООльга24 июня 2024Ходили на экскурсию по ночной Туле с экскурсоводом Еленой, понравилось очень-очень-очень! Рассказ был интересный, динамичный. Тула просто прекрасна! А при
- ММарианна15 июня 202414.06.24 посетили обзорную экскурсию по Туле., которую проводила экскурсовод Елена. Очень понравилось! Елена - большой профессионал своего дела, очень приятный рассказчик,
- ООльга11 июня 2024Здравствуйте! Экскурсовод Александр провёл увлекательную обзорную экскурсию по Туле. Мы много узнали о многовековой истории города, обороне, промышленности, архитектуре, обычаях. Большой объем информации воспринимался живо и легко благодаря прекрасному владению материалом, увлеченности и доброжелательности нашего гида.
- ТТатьяна23 марта 2024Спасибо году Елене за увлекательное путешествие по истории Тулы! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Ночные»
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