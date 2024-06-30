Ночные прогулки и экскурсии Тулы

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Туле, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тула для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
2 часа
673 отзыва
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
5 000 за всё до 7 чел.
Ночная Тула
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
2 часа
9 отзывов
Эксклюзивная ночная экскурсия в Туле: впечатления и история
Погрузитесь в атмосферу вечерней Тулы, где исторические памятники оживают под светом звезд
Начало: По договорённости
Расписание: Зимой с 18:00 до 21:00, осень-весна с 21:00 до 23:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия в Туле
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
2 часа
110 отзывов
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    30 июня 2024
    Тула для всей семьи
    29.06.2024 экскурсию по Кремлю для детей проводила Галина. Для детей экскурсия отличная, много интересного, загадки для детей, в конце экскурсии
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    милые подарочки для детей, что очень приятно. Рассказ с душой, видно, что человек любит и знает город. Помимо экскурсии Галина прислала много полезной информации о городе- где вкусно поесть, где слепить пряники, какие музеи посетить. Очень внимательное отношение к своим экскурсантам не может не радовать. Большое Галине спасибо. Всем советую эту экскурсию.

  • Р
    Роман
    29 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Экскурсия очень понравилась. Галина- прекрасный экскурсовод: провела интересную экскурсию, внимательное отношение у маленьким деткам, которые были с нами. Также Галина дала рекомендации, какие еще музеи стоит посетить и где можно вкусно пообедать. Мы остались довольны! Однозначно рекомендуем! 👍🌺
  • Л
    Людмила
    28 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Прекрасная экскурсия, для детей 6 и 9 лет просто отлично. Татьяна прекрасно подавала материал и полностью овладела вниманием детей. Всем очень понравилось.
  • Г
    Галина
    28 июня 2024
    Обзорная экскурсия в Туле
    Нас провели по Кремлю и центру города. Повезло с экскурсоводом Еленой - бездонный кладезь информации и прекрасный русский язык! По теперешним временам не часто встречающееся сочетание.
  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Ночная Тула
    Ходили на экскурсию по ночной Туле с экскурсоводом Еленой, понравилось очень-очень-очень! Рассказ был интересный, динамичный. Тула просто прекрасна! А при
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    свете фонарей становится еще более нарядной и таинственной. После рассказа Елены захотелось посетить еще больше мест и музеев! Поняли, что одной поездкой дело не ограничится, приедем еще обязательно. Спасибо большое Елене!

  • М
    Марианна
    15 июня 2024
    Обзорная экскурсия в Туле
    14.06.24 посетили обзорную экскурсию по Туле., которую проводила экскурсовод Елена. Очень понравилось! Елена - большой профессионал своего дела, очень приятный рассказчик,
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    узнали историю Тулы всех эпох, рекомендую. Было очень интересно и подросткам, и взрослым. Спасибо Елене за интересную и содержательную экскурсию! Кроме того, по погодным условиям, экскурсия была перенесена с 13.06 на 14.06 - спасибо большое Екатерине (организатору) за решение данного вопроса.

  • О
    Ольга
    11 июня 2024
    Обзорная экскурсия в Туле
    Здравствуйте! Экскурсовод Александр провёл увлекательную обзорную экскурсию по Туле. Мы много узнали о многовековой истории города, обороне, промышленности, архитектуре, обычаях. Большой объем информации воспринимался живо и легко благодаря прекрасному владению материалом, увлеченности и доброжелательности нашего гида.
  • Т
    Татьяна
    23 марта 2024
    Ночная Тула
    Спасибо году Елене за увлекательное путешествие по истории Тулы! Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Ночные»

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  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Кремль
  5. Успенский Собор
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июле 2024
Сейчас в Туле в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 792 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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