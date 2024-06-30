читать дальше

милые подарочки для детей, что очень приятно. Рассказ с душой, видно, что человек любит и знает город. Помимо экскурсии Галина прислала много полезной информации о городе- где вкусно поесть, где слепить пряники, какие музеи посетить. Очень внимательное отношение к своим экскурсантам не может не радовать. Большое Галине спасибо. Всем советую эту экскурсию.