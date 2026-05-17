Тула — это не только пряники. До революции сюда любили приезжать кутить. Поили здесь знатно, а кормили вкусно и дёшево. Недаром именно в Туле был построен первый вытрезвитель в России. Вы погуляете по историческому центру и увидите здания, бывшие свидетелями весёлых гуляний и грустных последствий. А потом зайдёте в бар и сами продегустируете местные настойки и закуски!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Хмельная Тула

Наша прогулка будет посвящена питейной истории Тулы. Вы увидите дом братьев Тимофеевских, где располагалась одна из самых известных винных лавок города. А также бывший дом пряничных королей и приют любителей выпить — дом Гречихина. Кроме того, мы покажем вам усадьбу Ливенцевых и раскроем её связь с местным пивоваренным заводом. А ещё вы узнаете:

Что и где пили в Туле до революции

Что такое «чай с позолотой»

Как и зачем металлурги добавляли в заварку горячительные напитки

Как в Туле решалась проблема пьянства и трезвых бунтов

Победили ли трезвенники и язвенники городских пропойцев

После прогулки по историческому центру мы заглянем в одно из заведений Тулы, где вас ждёт дегустационный сет местных настоек или наливок с закусками. Вы узнаете, из чего их готовят и чем отличаются разные вкусы.

Финальная точка маршрута зависит от того, какие заведения работают и готовы принять гостей в день экскурсии, поэтому состав дегустационного сета может меняться. Мы всегда предлагаем несколько вариантов — свои предпочтения можно заранее обсудить с администратором в переписке.

Организационные детали