Тула — это не только пряники. До революции сюда любили приезжать кутить. Поили здесь знатно, а кормили вкусно и дешево. Недаром именно в Туле был построен первый вытрезвитель в России. Вы погуляете по историческому центру и увидите старинные здания, бывшие свидетелями весёлых гуляний и грустных последствий. А потом зайдёте в бар и сами продегустируете местные настойки и закуски!

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Описание

Что вас ожидает

Хмельная Тула

Наша прогулка будет посвящена питейной истории Тулы. Вы увидите дом братьев Тимофеевских, где располагалась одна из самых известных винных лавок города. А также бывший дом пряничных королей и приют любителей выпить — дом Гречихина. Кроме того, мы покажем вам усадьбу Ливенцевых и раскроем её связь с местным пивоваренным заводом. А ещё вы узнаете:

Что и где пили в Туле до революции

Что такое «чай с позолотой»

Как и зачем металлурги добавляли в заварку горячительные напитки

Как в Туле решалась проблема пьянства и трезвых бунтов

Победили ли трезвенники и язвенники городских пропойцев

Погуляв по историческому центру, мы зайдём в одно из топовых заведений города, где вы продегустируете сет из тульских настоек и закусок к ним. Бариста расскажет, как и из чего они приготовлены.

Организационные детали

Дегустационный сет настоек и закусок включен в стоимость.