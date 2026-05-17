Наша прогулка будет посвящена питейной истории Тулы. Вы увидите дом братьев Тимофеевских, где располагалась одна из самых известных винных лавок города. А также бывший дом пряничных королей и приют любителей выпить — дом Гречихина. Кроме того, мы покажем вам усадьбу Ливенцевых и раскроем её связь с местным пивоваренным заводом. А ещё вы узнаете:
Что и где пили в Туле до революции
Что такое «чай с позолотой»
Как и зачем металлурги добавляли в заварку горячительные напитки
Как в Туле решалась проблема пьянства и трезвых бунтов
Победили ли трезвенники и язвенники городских пропойцев
После прогулки по историческому центру мы заглянем в одно из заведений Тулы, где вас ждёт дегустационный сет местных настоек или наливок с закусками. Вы узнаете, из чего их готовят и чем отличаются разные вкусы.
Финальная точка маршрута зависит от того, какие заведения работают и готовы принять гостей в день экскурсии, поэтому состав дегустационного сета может меняться. Мы всегда предлагаем несколько вариантов — свои предпочтения можно заранее обсудить с администратором в переписке.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит один дегустационный сет настоек и закусок на гостя
На сайте вы оплачиваете 25% стоимости экскурсии. Не позднее чем за 24 часа до начала необходимо выбрать дегустационный сет в переписке с гидом и внести предоплату за него — 1000 ₽ по QR-коду или переводом сотруднику бара. После оплаты мы пришлём чек. Оставшаяся часть стоимости экскурсии оплачивается гиду при встрече
При отмене экскурсии более чем за 48 часов до начала предоплата за дегустационный сет возвращается полностью. При отмене менее чем за 48 часов предоплата не возвращается
Если вы не сообщите заранее, какой дегустационный сет выбрали, заведение подготовит его на своё усмотрение
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 10939 туристов
Мы команда гастроэнтузиастов Тулы. Стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки.
Сегодня проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками.
Проводим и другие тематические экскурсии и мастер-классы.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Интересная экскурсия. Тула открылась с совершенно другой стороны. отдельное спасибо бармену за увлекательное погружение на дегустации!
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Надежда
Экскурсия очень понравилась! Анастасия хороший рассказчик, знает много интересных фактов об истории города. Показала все значимые места и питейные заведения. Сеты я оплатила заранее и всё было отлично. Принесли как надо. Бармен проявил инициативу и предложил её несколько коктейлей сделать. Было здорово👍😁💯🍾🥂🍸🍷
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Лара
экскурсия отличная,содержательная, но рекомендую тем кто любит водку. Сама дегустация выглядела отлично,но водку пить было тяжело
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А
Анастасия
Отличная экскурсия 👍 Несколько колебалась, пока решалась заказать экскурсию, из-за нескольких негативных отзывов. В итоге мы с мужем оказались очень довольны. По нашей просьбе экскурсию перенесли на полчаса, за что читать дальшеуменьшить
огромное спасибо экскурсоводу Евгении. Рассказ Жени был очень содержательным, она ответила на все наши вопросы. В баре молодой человек Даниил рассказал про напитки, которые мы дегустировали. Всё было оооо-очень вкусно. Заказали в баре ещё горячий супчик, драники, после продолжительной прогулки на прохладном весеннем воздухе, просто блаженство! После экскурсии ощущали бесконечную любовь ко всем соотечественникам ❤️ Всем причастным к организации данной экскурсии особенно огромное спасибо!
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Ирина
Прекрасная экскурсия, узнали много нового о Туле с другой стороны. Спасибо гиду Наталье за интересный рассказ и бару "Местные" за дегустацию.
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Кабирова
Добрый день! Наталья перенесла нас в Тулу начало века. Интересно рассказала про историю, культуру пития. Дегутация тоже прошла великолепно. Спасибо огромное ребятам из Местного бара. Закуски и напитки прекрасного качества. Понравилось всё!
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