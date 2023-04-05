Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией

Раскрыть питейную историю города и попробовать местные настойки с закусками

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Ответы на вопросы
Тула — это не только пряники. До революции сюда любили приезжать кутить. Поили здесь знатно, а кормили вкусно и дешево. Недаром именно в Туле был построен первый вытрезвитель в России.

Вы погуляете по историческому центру и увидите старинные здания, бывшие свидетелями весёлых гуляний и грустных последствий. А потом зайдёте в бар и сами продегустируете местные настойки и закуски!
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
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Описание

Что вас ожидает

Хмельная Тула

Наша прогулка будет посвящена питейной истории Тулы. Вы увидите дом братьев Тимофеевских, где располагалась одна из самых известных винных лавок города. А также бывший дом пряничных королей и приют любителей выпить — дом Гречихина. Кроме того, мы покажем вам усадьбу Ливенцевых и раскроем её связь с местным пивоваренным заводом. А ещё вы узнаете:

  • Что и где пили в Туле до революции
  • Что такое «чай с позолотой»
  • Как и зачем металлурги добавляли в заварку горячительные напитки
  • Как в Туле решалась проблема пьянства и трезвых бунтов
  • Победили ли трезвенники и язвенники городских пропойцев

Погуляв по историческому центру, мы зайдём в одно из топовых заведений города, где вы продегустируете сет из тульских настоек и закусок к ним. Бариста расскажет, как и из чего они приготовлены.

Организационные детали

Дегустационный сет настоек и закусок включен в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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