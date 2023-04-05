Раскрыть питейную историю города и попробовать местные настойки с закусками
Тула — это не только пряники. До революции сюда любили приезжать кутить. Поили здесь знатно, а кормили вкусно и дешево. Недаром именно в Туле был построен первый вытрезвитель в России.
Вы погуляете по историческому центру и увидите старинные здания, бывшие свидетелями весёлых гуляний и грустных последствий. А потом зайдёте в бар и сами продегустируете местные настойки и закуски!
Вы погуляете по историческому центру и увидите старинные здания, бывшие свидетелями весёлых гуляний и грустных последствий. А потом зайдёте в бар и сами продегустируете местные настойки и закуски!
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Описание
Что вас ожидает
Хмельная Тула
Наша прогулка будет посвящена питейной истории Тулы. Вы увидите дом братьев Тимофеевских, где располагалась одна из самых известных винных лавок города. А также бывший дом пряничных королей и приют любителей выпить — дом Гречихина. Кроме того, мы покажем вам усадьбу Ливенцевых и раскроем её связь с местным пивоваренным заводом. А ещё вы узнаете:
- Что и где пили в Туле до революции
- Что такое «чай с позолотой»
- Как и зачем металлурги добавляли в заварку горячительные напитки
- Как в Туле решалась проблема пьянства и трезвых бунтов
- Победили ли трезвенники и язвенники городских пропойцев
Погуляв по историческому центру, мы зайдём в одно из топовых заведений города, где вы продегустируете сет из тульских настоек и закусок к ним. Бариста расскажет, как и из чего они приготовлены.
Организационные детали
Дегустационный сет настоек и закусок включен в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Туле
Провела 185 экскурсий для 354 туристов
Мы — команда гастроэнтузиастов Тулы. Четыре года назад мы стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня мы проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками.Задать вопрос
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