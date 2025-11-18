Приглашаю вас на прогулку по Туле — городу с душой, характером и богатым прошлым.
Мы пройдём по центру, погрузимся в атмосферу старинных улиц, погуляем по величественному кремлю, полюбуемся архитектурой. Вы поймёте, как традиции соседствуют здесь с современным ритмом жизни. И влюбитесь в столицу пряников и самоваров!
Описание экскурсии
Тульский кремль — сердце города. Здесь, среди древних башен и исторических зданий, вы узнаете о богатой истории Тулы, её роли в обороне страны и культурном наследии.
Пешеходная улица Металлистов, которая полна жизни и энергии. Вы прогуляетесь по мощёным тротуарам и полюбуетесь купеческими домами, уютными кафе и ремесленными магазинчиками.
Кузнецкая слобода — исторический район, где культура и ремесло переплетаются с современностью. На старинных улочках вы ощутите дух времени и прикоснётесь к истории. И узнаете о традициях кузнецкого мастерства.
Казанская набережная. Вы насладитесь прекрасным видом на реку Упу и окружающие пейзажи и, конечно, сделаете несколько ярких снимков на память о прогулке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 24 туристов
Я буду рада показать вас свой родной город — Тулу — так, что вы с первых минут влюбитесь в столицу самоваров и пряников! Я живу здесь с рождения, отлично ориентируюсь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
И
Ирина
18 ноя 2025
Отличная экскурсия для знакомства с Тулой и ее центром. Софья прекрасный увлеченный экскурсовод. Много интересных фактов, не скучно и познавательно. Рекомендую однозначно знакомиться с городом вместе с Софьей
