Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы

Познакомиться с богатым наследием самобытного города и увидеть его главные достопримечательности
Приглашаю вас на прогулку по Туле — городу с душой, характером и богатым прошлым.

Мы пройдём по центру, погрузимся в атмосферу старинных улиц, погуляем по величественному кремлю, полюбуемся архитектурой. Вы поймёте, как традиции соседствуют здесь с современным ритмом жизни. И влюбитесь в столицу пряников и самоваров!
Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы© Софья
Описание экскурсии

Тульский кремль — сердце города. Здесь, среди древних башен и исторических зданий, вы узнаете о богатой истории Тулы, её роли в обороне страны и культурном наследии.

Пешеходная улица Металлистов, которая полна жизни и энергии. Вы прогуляетесь по мощёным тротуарам и полюбуетесь купеческими домами, уютными кафе и ремесленными магазинчиками.

Кузнецкая слобода — исторический район, где культура и ремесло переплетаются с современностью. На старинных улочках вы ощутите дух времени и прикоснётесь к истории. И узнаете о традициях кузнецкого мастерства.

Казанская набережная. Вы насладитесь прекрасным видом на реку Упу и окружающие пейзажи и, конечно, сделаете несколько ярких снимков на память о прогулке.

Софья
Софья — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 24 туристов
Я буду рада показать вас свой родной город — Тулу — так, что вы с первых минут влюбитесь в столицу самоваров и пряников! Я живу здесь с рождения, отлично ориентируюсь
в местных достопримечательностях, знаю о традициях и с гордостью храню историю края. Я искренне люблю этот город не только как местный житель, но и как историк. Почему стоит выбрать меня? — У меня высшее историческое образование и немалый опыт в сфере культуры и туризма — Я уверена, что смогу передать местный колорит и уникальность города и показать вам самые интересные уголки Тулы,. В том числе и места, известные лишь местным жителям — Я сама много путешествую и точно знаю, что нужно истинным путешественникам — Я очень люблю общаться с людьми, а особенно удивлять их и открывать новое. Для меня важно создать комфортную обстановку, где каждый почувствует себя желанным гостем — Я регулярно повышаю свою квалификацию, расширяю кругозор и пополняю багаж знаний интересными деталями о регионе

Ирина
18 ноя 2025
Отличная экскурсия для знакомства с Тулой и ее центром. Софья прекрасный увлеченный экскурсовод. Много интересных фактов, не скучно и познавательно. Рекомендую однозначно знакомиться с городом вместе с Софьей
