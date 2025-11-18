Приглашаю вас на прогулку по Туле — городу с душой, характером и богатым прошлым. Мы пройдём по центру, погрузимся в атмосферу старинных улиц, погуляем по величественному кремлю, полюбуемся архитектурой. Вы поймёте, как традиции соседствуют здесь с современным ритмом жизни. И влюбитесь в столицу пряников и самоваров!

Описание экскурсии

Тульский кремль — сердце города. Здесь, среди древних башен и исторических зданий, вы узнаете о богатой истории Тулы, её роли в обороне страны и культурном наследии.

Пешеходная улица Металлистов, которая полна жизни и энергии. Вы прогуляетесь по мощёным тротуарам и полюбуетесь купеческими домами, уютными кафе и ремесленными магазинчиками.

Кузнецкая слобода — исторический район, где культура и ремесло переплетаются с современностью. На старинных улочках вы ощутите дух времени и прикоснётесь к истории. И узнаете о традициях кузнецкого мастерства.

Казанская набережная. Вы насладитесь прекрасным видом на реку Упу и окружающие пейзажи и, конечно, сделаете несколько ярких снимков на память о прогулке.