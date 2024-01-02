Блоха в стиле стимпанк, коллекция оружия в самом большом тематическом музее и удивительные памятники, отлитые на местных заводах — все это вы увидите во время нашей автобусной прогулки по историческому центру Тулы и главному городскому проспекту. Экскурсия, которая проходит на автобусе по всей Туле.



Это уникальная возможность познакомиться не только с историческим центром, но и проехаться по главным улицам и проспектам Тулы.