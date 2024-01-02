Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»

Групповая экскурсия в Туле
Блоха в стиле стимпанк, коллекция оружия в самом большом тематическом музее и удивительные памятники, отлитые на местных заводах — все это вы увидите во время нашей автобусной прогулки по историческому центру Тулы и главному городскому проспекту. Экскурсия, которая проходит на автобусе по всей Туле.

Это уникальная возможность познакомиться не только с историческим центром, но и проехаться по главным улицам и проспектам Тулы.
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
23
фев
24
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые 16+1 000 ₽
Дети900 ₽

Что вас ожидает:

  • Проспект Ленина
  • Проспект Красноармейский
  • Московский вокзал
  • Площадь Победы
  • Ликерка Лофт
  • Памятник Демидову
  • Памятник Тульское чаепитие
  • Памятник Тёще
  • Памятник Толстому

Описание

Что вас ожидает:• Вы увидите не только исторический центр, но также и главную улицу города — проспект Ленина;
  • Заглянете в городское пространство "Ликерка-лофт" и увидите блоху в стиле стим-панк;
  • Побываете в кузнечной слободе и насладитесь красотой Тульского музея Оружия;
  • И, конечно, услышите много занимательной информации об истории Тулы, а также о том, как жил наш город и чем живет сегодня. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную, тёплую обувь и одежду по погоде.

Смотрите свободные даты

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Менделеевская, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Встреча и посадка группы в автобус по адресу: ул. Менделеевская. Так как иногда площадь Ленина перекрывается, просьба уточнять у вашего гида место встречи.
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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