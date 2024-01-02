Блоха в стиле стимпанк, коллекция оружия в самом большом тематическом музее и удивительные памятники, отлитые на местных заводах — все это вы увидите во время нашей автобусной прогулки по историческому центру Тулы и главному городскому проспекту. Экскурсия, которая проходит на автобусе по всей Туле.
Это уникальная возможность познакомиться не только с историческим центром, но и проехаться по главным улицам и проспектам Тулы.
Это уникальная возможность познакомиться не только с историческим центром, но и проехаться по главным улицам и проспектам Тулы.
Ближайшие даты:
2
янв
янв
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
23
фев
фев
24
фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые 16+
|1 000 ₽
|Дети
|900 ₽
Что вас ожидает:
- Проспект Ленина
- Проспект Красноармейский
- Московский вокзал
- Площадь Победы
- Ликерка Лофт
- Памятник Демидову
- Памятник Тульское чаепитие
- Памятник Тёще
- Памятник Толстому
Описание
Что вас ожидает:• Вы увидите не только исторический центр, но также и главную улицу города — проспект Ленина;
- Заглянете в городское пространство "Ликерка-лофт" и увидите блоху в стиле стим-панк;
- Побываете в кузнечной слободе и насладитесь красотой Тульского музея Оружия;
- И, конечно, услышите много занимательной информации об истории Тулы, а также о том, как жил наш город и чем живет сегодня. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную, тёплую обувь и одежду по погоде.
Смотрите свободные даты
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- ул. Менделеевская, д. 8
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные датыЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Встреча и посадка группы в автобус по адресу: ул. Менделеевская. Так как иногда площадь Ленина перекрывается, просьба уточнять у вашего гида место встречи.
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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