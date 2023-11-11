На экскурсии вы узнаете, чем же так особенна Тула.
Гид расскажет вам, как тульские мастера стали лучшими в России, чем Тульский кремль отличается от других крепостей и за какие заслуги город был провозглашен столицей целых пять раз.
Побываем в месте для загадывания желаний, поговорим о тех, кто жил на самой фешенебельной улице и выясним много других интересных подробностей из истории Тулы.
Гид расскажет вам, как тульские мастера стали лучшими в России, чем Тульский кремль отличается от других крепостей и за какие заслуги город был провозглашен столицей целых пять раз.
Побываем в месте для загадывания желаний, поговорим о тех, кто жил на самой фешенебельной улице и выясним много других интересных подробностей из истории Тулы.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
29
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
6
дек
дек
8
дек
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|от 600 ₽
|Детский билет
|600 ₽
|Стандартный билет
|600 ₽
|Детский билет (0-16 лет)
|900 ₽
Что вас ожидает:
- Пешеходные экскурсии
- Площадь Ленина
- Памятник прянику
- Тульский кремль
- Тульская азбука
- Казанская набережная
- Тульский городовой
- Музейный квартал
- Автобусная экскурсия
- Проспект Ленина
- Проспект Красноармейский
- Московский вокзал
- Площадь Победы
- Ликерка Лофт
- Памятник Демидову
- Памятник Тульское чаепитие
- Памятник Тёще
- Памятник Толстому
Описание
Что вас ожидает:
- Вы увидите площадь Ленина и памятник прянику, Тульский кремль и Кремлёвский сад, Тульскую азбуку;
- Вы прогуляетесь по Казанской набережной и полюбуетесь её арт объектами;
- Загадаете желание у Тульского городового и познакомитесь с музейным кварталом;
- Узнаете любовную историю знаменитого конструктора Сергея Ивановича Мосина;
- И ещё много всего нового и интересного, что влюбит вас в Тулу навсегда.
По субботам, воскресеньям и праздникам
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Питание, напитки
- Входные билеты в Кремль: 150 руб. взрослый, 100 руб. школьник (при выборе дневной пешеходной экскурсии)
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам, воскресеньям и праздникамЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 484 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
11 ноя 2023
Экскурсия понравилась. Максимум информации за минимальное время. Прекрасный экскурсовод. Огромное спасибо!
М
Матвеева
10 ноя 2023
Н
Нелли
9 ноя 2023
Н
Наталья
8 ноя 2023
Отличная экскурсия! Нашим гидом была Кристина. Экскурсия прошла на одном дыхании, очень живо, энергично и увлекательно. Очень разносторонний рассказ о Туле, ее истории и традициях.
Дополнительно отмечу, что было комфортно ходить с группой, нам раздали гарнитуру и можно было прекрасно слушать рассказ не толпясь вокруг гида. Спасибо!
Дополнительно отмечу, что было комфортно ходить с группой, нам раздали гарнитуру и можно было прекрасно слушать рассказ не толпясь вокруг гида. Спасибо!
Н
Наталья
8 ноя 2023
Л
Львова
7 ноя 2023
Прекрасная познавательная экскурсия! Экскурсовод Александра выше всяких похвал. Очень удобно, что использовались наушники. Но продезинфицировать поролон невозможно. Это несколько напрягало. Есть опасность заразиться грибком ушей через наушники. Может быть стоит сменить наушники на такие, которые можно продезинфицировать? И еще остался непонятный момент с платой за вход в Кремль. За что мы заплатили 300 рублей 4 ноября, а 5 и 6 ноября проходили бесплатно?
О
Ольга
7 ноя 2023
Увидела центральную часть города, площади, Кремль. Набережную. Пешеходную улицу. Услышала рассказал про город и его выдающихся людей. Экскурсовод интересно рассказывал, но очень быстро.
Ю
Юлия
7 ноя 2023
Очень понравилась экскурсия! Соответствует тур программе. Экскурсовод интересно рассказывала о достопримечательностях, отвечала на дополнительные вопросы туристов.
Т
Татьяна
7 ноя 2023
Забронировала экскурсию на 04.11. на Спутнике, через неделю позвонили из экскурсионного бюро Тула тур и сказали, что сбой, и в данную дату экскурсия не проводится, предложили перенести на сутки ранее (но на сутки ранее мы ещё в Туле не могли быть), согласились провести для нас экскурсию 04.11, но по факту оказалось на экскурсии ещё человек 10…
Экскурсию по городу проводил Артём, все понравилось, спасибо.
Экскурсию по городу проводил Артём, все понравилось, спасибо.
В
Вероника
6 ноя 2023
Экскурсия понравилась. Гид интересно рассказывает. Но только не поняла, за что оплачивали вход в Кремль? Если вход на территорию Кремля свободный. Думала это оплата будет за музей внутри Кремля, а мы просто прогулялись по территории. Странно очень…
Н
Наталья
6 ноя 2023
Отличная экскурсия. Время пролетело на одном дыхании. Всём советую.
Е
Екатерина
6 ноя 2023
Т
Татьяна
6 ноя 2023
Т
Татарова
6 ноя 2023
A
Alexander
6 ноя 2023
Отличная экскурсия. Кристина совершенно замечательный экскурсовод. Нам очень повезло с ней. Видно, что она хорошо знает историю Тулы, рассказывает с душой и знает и понимает, как донести информацию в автобусно - пешеходной экскурсии. Экскурсия продумана до мелочей.
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