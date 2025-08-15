Квест
до 5 чел.
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
15 авг в 09:00
17 авг в 14:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Увлекательное путешествие по Туле, где история встречается с современностью. Соберите ключи и найдите тайник с наградой, разгадывая загадки города
Начало: У Тульского кремля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
5700 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Тулы
Погрузитесь в историю Тулы через увлекательный квест! Задания, карты и призы ждут вас на каждом шагу. Идеально для семейного отдыха и познавательного досуга
Начало: У Одоевской башни Тульского кремля
11 авг в 10:00
12 авг в 13:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Туле в августе 2025
Сейчас в Туле в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2025 год по теме «Развлечения», 130 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь