Экскурсия-дегустация «Тульские сладости»

Добро пожаловать в Тулу — столицу пряников и сладких историй. На экскурсии мы пройдём по страницам кулинарных легенд.

Вас ждёт парад угощений: от тульского пряника и анковского пирога Толстых до воздушного белёвского зефира.

Каждое лакомство — это не просто десерт, а кусочек истории, который мы попробуем на вкус, запьём ароматным чаем и приправим интересными рассказами.
Описание экскурсии

Чем будем угощаться:

  • Знаменитым медовым тульским пряником.
  • Анковским пирогом, который очень любили в семье Льва Николаевича Толстого.
  • Уникальной тульской жамкой.
  • Суворовскими конфетами, поражающими многообразием вкусов.
  • Воздушным белёвским зефиром.

• Ароматной белёвской пастилой. О чём поведём разговоры:

  • Чем отличается тульский пряник от жамки.
  • Почему пирог Толстых называется анковским.
  • Кто придумал белёвскую пастилу и почему каждый рабочий день на фабрике начинался с чаепития.
  • Для чего был нужен разгонный пряник.
  • Какие тульские сладости особенно полезны для здоровья.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Дегустация тульских сладостей
  • Чаепитие
Что не входит в цену
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Тургеневская улица, 7
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

