Добро пожаловать в Тулу — столицу пряников и сладких историй. На экскурсии мы пройдём по страницам кулинарных легенд.
Вас ждёт парад угощений: от тульского пряника и анковского пирога Толстых до воздушного белёвского зефира.
Каждое лакомство — это не просто десерт, а кусочек истории, который мы попробуем на вкус, запьём ароматным чаем и приправим интересными рассказами.
Описание экскурсии
Чем будем угощаться:
- Знаменитым медовым тульским пряником.
- Анковским пирогом, который очень любили в семье Льва Николаевича Толстого.
- Уникальной тульской жамкой.
- Суворовскими конфетами, поражающими многообразием вкусов.
- Воздушным белёвским зефиром.
• Ароматной белёвской пастилой. О чём поведём разговоры:
- Чем отличается тульский пряник от жамки.
- Почему пирог Толстых называется анковским.
- Кто придумал белёвскую пастилу и почему каждый рабочий день на фабрике начинался с чаепития.
- Для чего был нужен разгонный пряник.
- Какие тульские сладости особенно полезны для здоровья.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Дегустация тульских сладостей
- Чаепитие
Что не входит в цену
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Тургеневская улица, 7
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
