Дегустации на экскурсиях в Туле – попробуйте новое на вкус

Найдено 6 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Туле, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
23 отзыва
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города
«Увлекательную экскурсию дополнит дегустация сладкого символа города»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 800 за всё до 5 чел.
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
65 отзывов
Гастрономическое путешествие по исторической Туле с дегустацией калачей
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, открывая тайны купеческой жизни и наслаждаясь вкусами дореволюционных рецептов
Начало: Конец улицы Металлистов, около памятника Мосину
«Дегустация пройдет под чай из самовара»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
1 500 за человека
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
8 отзывов
Тула кабацкая: погружение в историю питейной культуры с дегустацией
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Тулы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о питейной культуре города
Начало: На площади Ленина
«Один из дегустационных сетов настоек и закусок включён в стоимость»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 2 500 за человека
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
«Дегустация средневековой кухни»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
Начало: Ул. Металлистов, д. 20, памятник Мосину
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 11:00, в 14:00, в 16:00
Завтра в 14:00
14 июня в 10:00
1 500 за человека
Тула - от средневековья до современности с дегустацией русской кухни XIV-XV
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Тула: путешествие от средневековья до наших дней с дегустацией традиционных блюд
Приглашаем на уникальное путешествие по Туле, где история встречается с кулинарными традициями. Откройте для себя вкус средневековья
Начало: По согласованию с гидом
«Дегустация блюд средневековой кухни»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
    Если убрать из названия этой экскурсии слово "гастрономическая", то претензий к экскурсии у меня не будет! Всё-таки от гастрономической экскурсии
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    ожидаешь дегустации нескольких продуктов или хотя подробный рассказ именно о гастрономии, мы же посетили хорошую экскурсию, посвящённую купеческой жизни Тулы, но никак не гастрономии. В целом экскурсия была интересная, гид владеет материалом, рассказал практически про все здания на улице Металлистов. В конце экскурсии пришли на заявленный дегустационный момент: калачи были вкусные и горячие, но места в пекарне катастрофически мало, за единственным столиком места всем не хватило, а тем кому хватило, было очень тесно, и это, конечно, портит впечатление. Читала в отзывах, что летом людей рассаживают на веранде и всем хватает места, но тем, кто пришёл на экскурсию в дождливые майские праздники, ведь тоже должно быть комфортно!

  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
    Я почему то думала что нам прямо из самовара чай нальют… Ну и дороговато, конечно. А калачи вкусные, экскурсия интересная. И в эту пекарню мы вернулись за гостиницами))
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
    Экскурсия очень интересная. Чаепие с калачём вообще не передать словами. Очееееень вкусно. Обязательно в следующие посещение зайду попробовать новую начинку калача.
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
    Экскурсия у Сергея Евгеньевича высший пилотаж! Здесь прекрасно всё, начиная от огромного пласта знаний и личного отношения к историческим событиям
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    Тулы и заканчивая необыкновенным умением чётко и интересно изложить события! Именно таким и должен быть экскурсовод! Удачи ему в этом деле!

  • V
    Vasily
    6 мая 2024
    Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
    Экскурсия из двух частей. Первая - историко-археологическая. Гид Сергей Евгеньевич - большой профессионал, живая история. Вторая часть экскурсии с дегустацией уже без Сергея Евгеньевича, она больше подойдет семьям с детьми.
  • Д
    Дарья
    6 мая 2024
    Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
    Прекрасная экскурсовод Евгения Очень интересная прогулка по историческому центру города. В конце - калачи, которые больше всего запомнились из всей поездки. Пряники увезли с собой в итоге из Традиции - гораздо приятнее, чем из сувенирных лавок, за ту же цену
  • Д
    Данил
    5 мая 2024
    Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
    Отдельная благодарность отличному экскурсоводу Татьяне! Хорошая и интересная подача материала, очень глубокое знание тематики. Рекомендую.
  • Я
    Яна
    18 марта 2024
    Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
    Очень понравилась экскурсия, всем рекомендую, когда люди увлечены своим делом это чувствуется, всем рекомендую
  • Э
    Элеонора
    16 марта 2024
    Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
    На экскурсии были 8 марта, экскурсовод Елена очень интересно рассказала. Не заметили как пролетело время. По окончании экскурсии была дегустация
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    горячительных напитков, мы их не просто дегустировали, но так же про каждый напиток нам рассказали. Бару отдельное спасибо т. к. были на праздник всем женщинам бокал шампанского и цветы для поднятия праздничного настроения. Рекомендую данную экскурсию.

    На экскурсии были 8 марта, экскурсовод Елена очень интересно рассказала. Не заметили как пролетело время. По
  • Р
    Роза
    1 марта 2024
    Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
    Прекрасная девушка, Евгения провела нам часовую пешую экскурсию, в холод до дрожь, для 5 человек! Интересный, чуткий Гид! Ответила на
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    все вопросы и рассказала кучу интересных фактов! Умничка! Финишировали мы в кафе с традиционными калачами (советую брать один на двоих)! По вкусовым качествам калача - мнения разделились, каждый остался при своем! Но быть в Туле и не попробовать калач и пряник - значит не окунуться внутрь истории города!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Дегустационные туры»

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  4. Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
  5. Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
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  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
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