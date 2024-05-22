1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города
«Увлекательную экскурсию дополнит дегустация сладкого символа города»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Гастрономическое путешествие по исторической Туле с дегустацией калачей
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, открывая тайны купеческой жизни и наслаждаясь вкусами дореволюционных рецептов
Начало: Конец улицы Металлистов, около памятника Мосину
«Дегустация пройдет под чай из самовара»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Тула кабацкая: погружение в историю питейной культуры с дегустацией
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Тулы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о питейной культуре города
Начало: На площади Ленина
«Один из дегустационных сетов настоек и закусок включён в стоимость»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
«Дегустация средневековой кухни»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
Начало: Ул. Металлистов, д. 20, памятник Мосину
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 11:00, в 14:00, в 16:00
Завтра в 14:00
14 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Тула: путешествие от средневековья до наших дней с дегустацией традиционных блюд
Приглашаем на уникальное путешествие по Туле, где история встречается с кулинарными традициями. Откройте для себя вкус средневековья
Начало: По согласованию с гидом
«Дегустация блюд средневековой кухни»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга22 мая 2024Если убрать из названия этой экскурсии слово "гастрономическая", то претензий к экскурсии у меня не будет! Всё-таки от гастрономической экскурсии
- ССветлана13 мая 2024Я почему то думала что нам прямо из самовара чай нальют… Ну и дороговато, конечно. А калачи вкусные, экскурсия интересная. И в эту пекарню мы вернулись за гостиницами))
- ЮЮлия13 мая 2024Экскурсия очень интересная. Чаепие с калачём вообще не передать словами. Очееееень вкусно. Обязательно в следующие посещение зайду попробовать новую начинку калача.
- ЮЮлия11 мая 2024Экскурсия у Сергея Евгеньевича высший пилотаж! Здесь прекрасно всё, начиная от огромного пласта знаний и личного отношения к историческим событиям
- VVasily6 мая 2024Экскурсия из двух частей. Первая - историко-археологическая. Гид Сергей Евгеньевич - большой профессионал, живая история. Вторая часть экскурсии с дегустацией уже без Сергея Евгеньевича, она больше подойдет семьям с детьми.
- ДДарья6 мая 2024Прекрасная экскурсовод Евгения Очень интересная прогулка по историческому центру города. В конце - калачи, которые больше всего запомнились из всей поездки. Пряники увезли с собой в итоге из Традиции - гораздо приятнее, чем из сувенирных лавок, за ту же цену
- ДДанил5 мая 2024Отдельная благодарность отличному экскурсоводу Татьяне! Хорошая и интересная подача материала, очень глубокое знание тематики. Рекомендую.
- ЯЯна18 марта 2024Очень понравилась экскурсия, всем рекомендую, когда люди увлечены своим делом это чувствуется, всем рекомендую
- ЭЭлеонора16 марта 2024На экскурсии были 8 марта, экскурсовод Елена очень интересно рассказала. Не заметили как пролетело время. По окончании экскурсии была дегустация
- РРоза1 марта 2024Прекрасная девушка, Евгения провела нам часовую пешую экскурсию, в холод до дрожь, для 5 человек! Интересный, чуткий Гид! Ответила на
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Дегустационные туры»
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