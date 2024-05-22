читать дальше

ожидаешь дегустации нескольких продуктов или хотя подробный рассказ именно о гастрономии, мы же посетили хорошую экскурсию, посвящённую купеческой жизни Тулы, но никак не гастрономии. В целом экскурсия была интересная, гид владеет материалом, рассказал практически про все здания на улице Металлистов. В конце экскурсии пришли на заявленный дегустационный момент: калачи были вкусные и горячие, но места в пекарне катастрофически мало, за единственным столиком места всем не хватило, а тем кому хватило, было очень тесно, и это, конечно, портит впечатление. Читала в отзывах, что летом людей рассаживают на веранде и всем хватает места, но тем, кто пришёл на экскурсию в дождливые майские праздники, ведь тоже должно быть комфортно!