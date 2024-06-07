Гастрономические экскурсии Тулы

Найдено 7 экскурсий в категории «Гастрономические» в Туле, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
65 отзывов
Гастрономическое путешествие по исторической Туле с дегустацией калачей
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, открывая тайны купеческой жизни и наслаждаясь вкусами дореволюционных рецептов
Начало: Конец улицы Металлистов, около памятника Мосину
«Дегустация пройдет под чай из самовара»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
1 500 за человека
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
8 отзывов
Тула кабацкая: погружение в историю питейной культуры с дегустацией
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Тулы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о питейной культуре города
Начало: На площади Ленина
«Один из дегустационных сетов настоек и закусок включён в стоимость»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 2 500 за человека
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
Групповая
1 час
1 отзыв
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Начало: На ул. Благовещенская
«Какие полезные свойства приписывал чаю автор одной из первых кулинарных книг России — туляк В»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 500 за человека
Детский мастер-класс по украшению пряников
Мини-группа
30 минут
5 отзывов
Детский мастер-класс по украшению пряников в Туле: творчество и веселье
Приглашаем юных туристов и жителей Тулы окунуться в мир тульских пряников! Вас ждет не только мастерство украшения, но и вкусный чай из самовара
Начало: В городском пространстве «Искра»
«Взрослые могут подождать в одном из ресторанов неподалёку»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
900 за человека
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
«Дегустация средневековой кухни»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
Начало: Ул. Металлистов, д. 20, памятник Мосину
«Гастрономическая экскурсия по историческому центру Тулы»
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 11:00, в 14:00, в 16:00
Завтра в 14:00
14 июня в 10:00
1 500 за человека
Тула - от средневековья до современности с дегустацией русской кухни XIV-XV
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Тула: путешествие от средневековья до наших дней с дегустацией традиционных блюд
Приглашаем на уникальное путешествие по Туле, где история встречается с кулинарными традициями. Откройте для себя вкус средневековья
Начало: По согласованию с гидом
«Дегустация блюд средневековой кухни»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    7 июня 2024
    Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
    Спасибо большое Елене за экскурсию, рассказ и пряники!) Наши лучшие пожелания и рекомендации! Редко бывают настолько интересующиеся, болеющие своим делом люди. Было очень интересно! Спасибо большое еще раз!)
  • В
    Вера
    7 июня 2024
    Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
    на экскурсии все было интересно и понятно! калач (пробовала калач впервые) - свежий, вкусный, но большой (весь съесть нереально:). единственное
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    пожелание на будущее - указывайте, пожалуйста, маршрут экскурсии (основные места), т. к. по названию экскурсии не определить (особенно приезжим) где она будет проходить, а посещаемые места в некоторых экскурсиях повторяются.

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
    Если убрать из названия этой экскурсии слово "гастрономическая", то претензий к экскурсии у меня не будет! Всё-таки от гастрономической экскурсии
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    ожидаешь дегустации нескольких продуктов или хотя подробный рассказ именно о гастрономии, мы же посетили хорошую экскурсию, посвящённую купеческой жизни Тулы, но никак не гастрономии. В целом экскурсия была интересная, гид владеет материалом, рассказал практически про все здания на улице Металлистов. В конце экскурсии пришли на заявленный дегустационный момент: калачи были вкусные и горячие, но места в пекарне катастрофически мало, за единственным столиком места всем не хватило, а тем кому хватило, было очень тесно, и это, конечно, портит впечатление. Читала в отзывах, что летом людей рассаживают на веранде и всем хватает места, но тем, кто пришёл на экскурсию в дождливые майские праздники, ведь тоже должно быть комфортно!

  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Детский мастер-класс по украшению пряников
    Очень, очень, очень нам понравился данный МК! Спасибо всей команде пряничного домика! Очень у вас тепло, душевно и уютно))) Желаем процветания, успехов, благодарных клиентов и всего самого наилучшего!
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
    Я почему то думала что нам прямо из самовара чай нальют… Ну и дороговато, конечно. А калачи вкусные, экскурсия интересная. И в эту пекарню мы вернулись за гостиницами))
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
    Экскурсия очень интересная. Чаепие с калачём вообще не передать словами. Очееееень вкусно. Обязательно в следующие посещение зайду попробовать новую начинку калача.
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
    Экскурсия у Сергея Евгеньевича высший пилотаж! Здесь прекрасно всё, начиная от огромного пласта знаний и личного отношения к историческим событиям
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    Тулы и заканчивая необыкновенным умением чётко и интересно изложить события! Именно таким и должен быть экскурсовод! Удачи ему в этом деле!

  • V
    Vasily
    6 мая 2024
    Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
    Экскурсия из двух частей. Первая - историко-археологическая. Гид Сергей Евгеньевич - большой профессионал, живая история. Вторая часть экскурсии с дегустацией уже без Сергея Евгеньевича, она больше подойдет семьям с детьми.
  • Д
    Дарья
    6 мая 2024
    Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
    Прекрасная экскурсовод Евгения Очень интересная прогулка по историческому центру города. В конце - калачи, которые больше всего запомнились из всей поездки. Пряники увезли с собой в итоге из Традиции - гораздо приятнее, чем из сувенирных лавок, за ту же цену
  • Д
    Данил
    5 мая 2024
    Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
    Отдельная благодарность отличному экскурсоводу Татьяне! Хорошая и интересная подача материала, очень глубокое знание тематики. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Гастрономические»

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  4. Детский мастер-класс по украшению пряников
  5. Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 900 до 4 700. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Тулы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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